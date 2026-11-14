El Betis busca mediocentro y se fija en una futura y atractiva oportunidad de mercado: Damián Bobadilla

Desde Brasil asegura que el Manu Fajardo, que pretende reforzar la posición de mediocentro, está muy pendiente del internacional guaraní﻿, que pronto se convertirá en un objetivo muy atractivo por su situación contractual en el Sao Paulo

Al margen de que mantenerse pendiente de la venta de enero por si alguna salida importante provocara reforzar el plantel, Manu Fajardo ya trabaja en la planificación del curso venidero a sabiendas de que hay posiciones que se reforzarán con total seguridad, entre ellas la parcela defensiva en el centro del campo.

De este modo, Pellegrini no vio cumplido su deseo de contar con otro mediocentro el pasado verano y esta tarea quedó pendiente para el próximo periodo estival a tenor, además, de que se podría producir alguna salida por el interés que despierta Facundo Bernal, Marc Roca o Nelson Deossa.

Por ello, el Betis estudia las posibilidad que ofrece el escenario internacional y nuevamente ha puesto el punto de mira en Brasil, de donde llegó Facundo Bernal el pasado verano procedente del Fluminense.

Así la cosas, en las últimas horas se ha asegurado desde el país suramericano que la dirección deportiva verdiblanca sigue los pasos de Damián Bobadilla, centrocampista paraguayo de 25 años que destaca en el Sao Paulo. Así, el periodista especialista en el club paulista Alexsander Vieira asegura que los verdiblancos tienen en su agenda al internacional guaraní de cara a verano tanto en cuanto podría ser una oportunidad de mercado.

Y es que Bobadilla entrará en enero en su último año de contrato y cuando arranque el próximo mercado estival solo le quedadan pocos meses de contrato en Morumbí, pues su vinculación finaliza el 31 de diciembre de 2027.

A día de hoy, su valor de mercado asciende, según la estimación de la web especializada Transfermarkt a ocho millones de euros tras una continua subida por su rendimiento en el Sao Paulo, al que llegó el 1 de enero de 2024 procedente de Cerro Porteño de su país por 2,7 millones de euros.

Desde siu aterrizaje ha sido importante y a día de hoy es titular indiscutible, como refleja que encarrila siete partidos seguidos en el Brasileirao en el once inicial de Dorival Júnior tras superar una lesión de rodilla que lo mantvo apartado de los terrenos de juego poco más de un mes.

No en vano, Bobadilla es pieza clave en Sao Paulo tal y como se refleja en sus guarismos, pus el máximo asistente del equipo con seis pases de gol y suma cuatro tantos en su cuenta esta campaña a pesar de que posición de mediocentro, lo que ha elevado su valor.

Además, se erige en un fijo en las convocatorias con Paraguay, con el que ya suma 24 internacionalidades con un gol, y participó en todos los partidos del Mundial a excepción de la eliminación en octavos de final contra Francia.

Según la fuentes ante citada, Bobadilla se encuentra en el visor de otros clubes, casos del Brihgton inglés y de river Platem aunque olo cierto es que al futbolista le gustaría ya dar el salto al Viejo Contienente.

Cabe apuntar qe Bobadilla no cienta con pasaporte cominutario y el Betis no dispone a día de hoy de plazas de extranjeros, por la presencia de Antony, Deossa y Natan, aunque este último está ya tramitando la doble nacionalidad.