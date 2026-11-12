Nico Williams se lleva una sorpresa: "¡Ostras! Estoy enfermo..."

El extremo del Athletic aseguró que había reducido su uso del teléfono, pero al comprobar el registro de su dispositivo se encontró con una cifra inesperada

Como prácticamente cualquier joven, Nico Williams tiene un problema con los dispositivos móviles. El extremo del Athletic Club pensaba que había conseguido reducir el tiempo que pasa pegado a su teléfono, pero se llevó una gran sorpresa cuando lo comprobó. Nico, que a sus 24 años se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, aseguró en una entrevista que había rebajado su consumo hasta las cinco horas y media diarias. Sin embargo, cuando le propusieron comprobarlo directamente en su móvil, se encontró con una cifra que no esperaba.

"Sí. Bueno, menos, menos. He bajado a cinco horas y media", respondió inicialmente. Pero la realidad que reflejaba la pantalla era bien distinta. Al revisar el registro, el futbolista no pudo ocultar su sorpresa: "¡Ostras! ¡Siete horas y 27 minutos! Pero eh eh, estoy enfermo, ¿eh? Estoy enfermo. He pasado mucho tiempo en la habitación estos últimos días. Por eso he utilizado tanto el móvil".

La anécdota forma parte de una entrevista con El Mundo en la que Nico ha repasado algunos aspectos de su vida lejos del terreno de juego y cómo ha cambiado todo desde que alcanzó el estrellato. Una fama que tiene sus ventajas, aunque también le obliga a renunciar a ciertas cosas que antes hacía con absoluta normalidad. El internacional español reconoce que ser conocido le puede abrir puertas en situaciones cotidianas, como conseguir una mesa en un restaurante, pero también complica planes tan sencillos como salir a tomar algo con sus amigos o entrar tranquilamente en un centro comercial.

Nico Williams descubre que su fama también ha llegado a Mauricio

El atacante rojiblanco cuenta que hubo un viaje en el que comprobó hasta dónde había llegado su popularidad. En 2025 eligió las islas Mauricio para disfrutar de sus vacaciones convencido de que, a tanta distancia de España, podría pasar desapercibido. Pero la sorpresa llegó nada más aterrizar, cuando tuvo que enseñar el pasaporte en el aeropuerto.

Mientras los pasajeros de las otras colas completaban el trámite con normalidad, a él comenzaron a retenerle durante más tiempo. No entendía el motivo hasta que recuperó su documentación y se dirigió hacia la salida. Allí le esperaba una escena que no había imaginado. "De repente, me lo dieron, giré la esquina para salir del aeropuerto y estaban todos los policías y los trabajadores esperándome para pedirme fotos. Me quedé pensando: '¡Ostras, aquí también!'", recordó.

Nico Williams / @nicolas_williams9

La experiencia le confirmó que su reconocimiento ya no se limita a Bilbao o al entorno del fútbol español. También tiene anécdotas en casa. "Me acuerdo de que hace dos semanas fui a un restaurante en Bilbao. Había llamado para pedir una mesa y, cuando llegué, me dijeron que pensaban que era una broma. Creían que alguien se estaba haciendo pasar por mí", contó.

Una popularidad que convive con pequeños detalles de su vida cotidiana, como esas horas frente al teléfono que ni él mismo esperaba encontrar cuando decidió comprobarlas.