Unai Simón, portero titular de la Selección Española, se rinde a Álvaro Valles: "Nos demostrará el porterazo que es"

El guardameta del Athletic Club respalda al portero del Betis en su primera convocatoria con la selección española: «Tiene muy buen corazón y estos días nos demostrará el porterazo que es»

Álvaro Valles está viviendo una de las semanas más especiales de su carrera deportiva. El guardameta del Real Betis ha recibido por primera vez la llamada de Luis de la Fuente para incorporarse a la Selección Española absoluta, un premio a su magnífico rendimiento bajo los palos del conjunto verdiblanco. Y en su llegada a Las Rozas ha encontrado también el respaldo de uno de los grandes referentes de la portería nacional como es el portero titular Unai Simón.

El portero del Athletic Club, indiscutible para Luis de la Fuente y uno de los pesos pesados del vestuario de la Selección, ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia el guardameta de La Rinconada durante una entrevista. Preguntado por la incorporación de Valles a la concentración, Unai Simón no ha dudado en mostrar su confianza en el nuevo internacional y, además, ha dejado entrever la buena relación personal que existe entre ambos.

"Con Álvaro Valles he hablado muchas veces, tiene muy buen corazón y estos días nos demostrará el porterazo que es", afirmó el guardameta del Athletic, que de esta forma ha querido dar la bienvenida al bético en una experiencia que supone un importante reconocimiento a su trayectoria y, especialmente, a su gran temporada.

No se trata únicamente de un elogio a sus condiciones bajo palos. Unai Simón también ha querido poner en valor la faceta personal de Valles, al que conoce de anteriores conversaciones y con el que mantiene una buena sintonía. Un respaldo que llega en un momento especialmente ilusionante para el portero verdiblanco, que tendrá la oportunidad de compartir entrenamientos y vestuario con los mejores guardametas del panorama nacional.

Un premio al gran momento de Álvaro Valles

La convocatoria de Álvaro Valles no ha pasado desapercibida en el entorno bético. El portero ha encontrado en el Benito Villamarín el escenario perfecto para reivindicarse después de regresar al club de su vida y sus actuaciones en este inicio de temporada han terminado convenciendo a Luis de la Fuente.

El seleccionador ya explicó que venían siguiendo al guardameta desde su etapa en la UD Las Palmas y que consideraba que había llegado el momento oportuno para verlo de cerca en la dinámica de la absoluta. La situación personal de David Raya, que podía condicionar su disponibilidad durante los primeros días de concentración, también ha influido en la decisión de convocar a cuatro porteros.

Valles, por tanto, se ha encontrado con una oportunidad que llevaba tiempo persiguiendo y que ahora afronta con la ilusión de poder estrenarse como internacional. Mientras tanto, el respaldo de Unai Simón supone otro reconocimiento a su nivel y una bienvenida de lujo en su primera experiencia con la Selección Española.

Los partidos en los que podría debutar

España afrontará sus próximos compromisos ante la República Checa, el jueves 12 de noviembre, y frente a Inglaterra, el domingo 15. Dos encuentros en los que el guardameta del Betis espera seguir aprendiendo y, quién sabe, si dar el siguiente paso con su debut como internacional absoluto si las circunstancias se ponen de cara.