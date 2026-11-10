Santi Aldama crece en el show de Doncic y Wembanyama

El español sigue ganando minutos, mientras el esloveno y el francés mantienen su pugna por el MVP

Luka Doncic se tomó un día de descanso y, luego, volvió a lo de siempre. Y sus Lakers no se resintieron. Austin Reaves lideró al equipo en su ausencia y el mago esloveno regreso en Atlanta para dar la enésima exhibición en un arranque de temporada que está siendo brutal para él.

JJ Redick dio descanso a Reaves, confirmando su plan de relevar a sus estrellas cuando se juega en días consecutivos, ante los Hawks y Doncic terminó con 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, cada vez más cerca de su primer triple-doble de la temporada.

En este caso le acompañaron en la producción Walker Kessler con 21 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili con 23 puntos y 8 rebotes; mientras que Collin Sexton aportó 18 puntos en el triunfo angelino por 114-124. Para los Hawks, CJ McCollum fue el mejor con 21 puntos saliendo dese el banquillo y Nickeil Alexander-Walker sumó 20 puntos.

Wembanyama planta cara a Doncic

Si Doncic apunta a MVP, ahora mismo, Victor Wembanyama sería su máximo rival. El pívot francés volvió a exhibirse con 40 puntos, 11 rebotes y 9 tapones en la victoria de los Spurs ante los Suns por 96-122. El unicornio galo está promediando 30,1 puntos por los 39,3 puntos de Luka Doncic.

Wembanyama lidera a los Spurs

Los que también ilusionan son los Warriors, que han superado todas las expectativas y no han tenido que lamentar la ausencia de Porzingis en un buen arranque de temporada (8-3). Ante los Pelicans, han sumado su octavo triunfo consecutivo al ganar por 138-87 con una gran actuación de Stephen Curry y Brandin Podziemski. Ambos anotaron 25 puntos cada uno, mientras que el 'rookie' dominicano Yaxel Lendeborg terminó con 23.

Los Mavericks, por su parte, volvieron a ganar 24 horas después y volvieron a subir los minutos de Santi Aldama en pista, al que su técnico está dando cada partido un poco más. El ala-pívot canario jugó 19 minutos en el triunfo de los texanos ante los Indiana Pacers por 125-122. El español aportó 10 puntos (4-9 tiros de campo y 1-5 triples), 4 rebotes y una asistencia. Cooper Flagg lideró a los Mavericks con 43 puntos y 10 rebotes y Kyrie Irving aportó otros 35 puntos.

Resultados NBA hoy 10 de noviembre

Atlanta Hawks 114-124 Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets 124-112 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 122-111 Washington Wizards

Toronto Raptors 102-118 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 125-122 Indiana Pacers

Houston Rockets 110-100 Denver Nuggets

Phoenix Suns 96-122 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 138-87 New Orleans Pelicans