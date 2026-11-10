Baena no se muerde la lengua: "Las formas de Julián Álvarez no nos sentaron bien y me encantaría que viniese Zubimendi"

El centrocampista rojiblanco reconoce que la plantilla no encajó bien las formas del argentino cuando expresó su deseo de marcharse al Barcelona, aunque destaca que pidió disculpas. También admite que no pudo dormir tras la derrota ante el Barça y confiesa que atraviesa su momento más feliz como futbolista

Álex Baena no se muerde la lengua sobre ninguno de los asuntos que rodean al Atlético de Madrid. Desde la concentración de la selección española, el centrocampista repasó en 'El Larguero' la actualidad rojiblanca y puso voz a un sentimiento que hasta ahora no se había expresado con tanta claridad desde dentro del vestuario colchonero: el episodio de Julián Álvarez y sus declaraciones sobre una posible salida al Barcelona no sentaron bien entre sus compañeros.

El almeriense reconoció que aquella situación generó incomodidad en el grupo. "Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien bien. Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero al final creo son las formas en que lo hizo lo que nos molestó bastante a la gente del Atlético. Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Lo importantes es que está con nosotros y ahora hay que darle todo el cariño del mundo", afirmó.

Baena, no obstante, quiso dejar claro que el delantero argentino ha dado pasos para cerrar aquel incidente. "Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo". También explicó cómo está viendo a su compañero en el día a día: "Pasó una mala noche después del partido, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas. La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi... nos tenemos que preocupar el día que no tengas esas cuatro o cinco ocasiones por partido", aseguró.

El centrocampista considera que el Atlético necesita recuperar la mejor versión del argentino y confía en que la conexión con la grada vuelva a fortalecerse: "Julián Alvarez está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente".

La entrevista también estuvo marcada por la reciente derrota ante el Barcelona (1-2), un resultado que dejó especialmente tocado al vestuario rojiblanco. Baena confesó que pasó una noche complicada: "No dormí en toda la noche porque me fui enfadado, estuve dándole muchas vueltas a la cabeza". El motivo era la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante: "Me fui cabreado porque nos merecimos ganar, tuvimos ocasiones mucho más claras que el Barcelona y perdimos la oportunidad de ponernos líderes que no había que desaprovechar".

Pese al golpe, el futbolista atraviesa una etapa personal muy distinta a la anterior. "El año pasado fue duro, fue una muy mala temporada a nivel individual. Esta vez puedo disfrutar del día a día, de los entrenamientos. Estoy en mi momento más feliz porque me tomo las cosas de manera diferente". Baena también reconoció que es una persona muy diferente fuera del terreno de juego: "Soy muy introvertido, la gente me conoce en el campo, pero fuera soy vergonzoso tímido y me cuesta que me saquen las palabras. La gente se sorprende bastante cuando me conoce".

Su buena relación con Simeone fue otro de los asuntos abordados: "Mi relación con el Cholo Simeone siempre ha sido muy buena, muy cercana y he venido al Atleti porque estaba él de entrenador". Y, al ser preguntado por un posible fichaje de Zubimendi, no ocultó su deseo: "Me encantaría que viniese Zubimendi. Es el segundo mejor pivote del mundo. Sería una gran incorporación al equipo y al vestuario", concluyó.