Luis de la Fuente salda su deuda con Marc Roca: "Sé que Luis siempre ha confiado en mí y ahora quiero agradecérselo", expresa el futbolista del Betis

El mediocentro catalán está firmando un espectacular inicio de curso con el conjunto verdiblanco y se ha ganado a pulso viajar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas -se ha desplazado este lunes en compañía de otro debutante como Álvaro Valles-, donde no acudía desde que se proclamó campeón de Europa sub 21

Marc Roca sabe lo que es tocar plata al lado de Luis de la Fuente. El mediocentro defensivo del Real Betis era uno de los futbolistas de la 'Rojita' que ganó el Europeo sub 21 celebrado en Italia en el verano de 2019 y su nombre estaba llamado a ser uno de los fijos en el salto a la absoluta, junto a los de Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal. Por fin, después de unos años de nómada -probó en el FC Bayern Múnich alemán o el Leeds United inglés- antes de ser repescado por los verdiblancos, su gran inicio de la 2026/2027 le permitirá reencontrarse con sus antiguos compañeros.

"Sí, sí, muy feliz. La verdad es que estoy muy contento, con mucha ilusión y a tope", ha explicado el propio Marc Roca ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo desde la terminal de salidas del aeropuerto de San Pablo, donde en la mañana de este lunes ha llegado para viajar hasta Madrid en compañía del portero bético Álvaro Valles para unirse a la concentración de España previa a los duelos de la UEFA Nations League frente a la República Checa, el próximo jueves 12 de noviembre a domicilio, y contra Inglaterra, el domingo 15-N en el Metropolitano de Madrid.

Las palabras de Marc Roca antes de viajar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

"No, aún no he hablado con el míster. Ahora cuando llegue hablaré con él. Estoy muy agradecido por la oportunidad y, nada, ahora, a aprovecharla", ha manifestado el mediocentro catalán, que siempre se ha visto con posibilidades de estrenarse como internacional absoluto. Ahora, a sus 29 años, roza ese sueño con la punta de los dedos.

"Sí, evidentemente. Uno siempre lo tiene en la cabeza. Al final, ir a la selección es un sueño de cualquier niño. Al final trabajamos para tener estas oportunidades y mira, gracias a Dios me han dado la oportunidad. Así que feliz, contento y ya te digo, con ganas de aprovechar la oportunidad y ojalá sea la primera de muchas", ha continuado el '21' verdiblanco, quien admite que el altísimo nivel que está demostrando toda la plantilla del Real Betis en esta 26/27 ha sido importantísimo para poder escuchar su nombre entre los convocados por De la Fuente.

"Sí, obviamente (gracias al buen nivel del Betis". Sé que Luis siempre ha confiado en mí, así que nada, muy agradecido. Con ganas de devolverle la confianza y nada, al final te digo, con ganas de ayudar al equipo. Sí todo esto habla bien del equipo. Al final sabemos que si el equipo va bien, tienes más opciones de estar ahí en la selección. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Este año se está viendo reflejando en LaLiga y en la Champions, así que estamos contentos y con ganas de seguir así, porque este equipo es muy importante", ha expresado Marc Roca.