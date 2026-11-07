El Gran Derbi entre Sevilla y Betis se prepara en Europa casi cinco años después gracias al gol de Catena en el minuto 90 del Osasuna - Athletic

El Sevilla conserva su sexto puesto por el empate del Athletic y los dos clubes hispalenses vivirán la larga previa del duelo cainita en puestos continentales, lo que no ocurría desde la campaña 21/22, con un matiz a tener en cuenta

El derbi que se disputará tras el parón en el Sánchez-Pizjuán devuelve el rango de europeo a los duelos cainita al encarar los dos la jornada 13 en puestos europeos gracias al gol en el último suspiro de Catena en el Osasuna-Athletic.

Y es que, con el Betis, afincado en puestos de Champions, en el cuarto lugar, el Sevilla, tras empatar el viernes con el Alavés, necesitaba para acabar la jornada en sexta posición que el Athletic no ganara en el El Sadar. Un triunfo de los vascos le habría permitido igualar a puntos a los nervionenses y adelantarlos en la tabla por su mejor diferencia de goles.

El gol de Catena impide que el Athletic adelante al Sevilla

De hecho, el equipo de Terzic ha estado muy cerca de conseguirlo gracias a un tanto de Nico Williams en el 84', pero los rojillos reaccionaron y con un tanto de Catena en el 90' establecieron la igualdad definitiva en el marcador.

Estas tablas dejan al Athletic a dos puntos del Sevilla, que se marcha al parón en puestos europeos como sexto clasificado, puesto que concede el pasaporte a la Conference League.

Por ende, los nervionenses encaran en Europa la jornada del duelo cainita, que se disputa el sábado 21 de noviembre (18:30 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque cabe matizar que podría ocurrir que en el inicio del choque no fuera así por el hecho de que el Athletic se mide al Espanyol un día antes en San Mamés y con una victoria rebasaría a los blanquirrojos antes del comienzo del derbi contra el Betis.

La previa de dos semanas, en Europa

No obstante, los dos equipos vivirán la larga previa de este primer derbi del curso en la zona continental y así comenzará la jornada 13, situación que no se producía desde hace tiempo.

No en vano, para encontrar un derbi en el que ambos ocuparan puestos europeos antes de empezar la jornada hay que remontarse cerca de cinco años, más concretamente a la temporada 21/22, ya con Pellegrini en el banco heliopolitano y Lopetegui en el Sevilla.

El último derbi europeo, en la 21/22

Así, el último derbi en estas circunstancias fue el 27 de febrero de 2022, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando el Sevilla, en la jornada 26, marchaba segundo, con 51 puntos, y el Betis, tercero, con 46 unidades. Duelo que se resolvió con 2-1 favorable para los sevillistas. El anterior precedente, ese mismo curso, se jugó en contexto similar, con los nervionenses terceros y los verdiblancos, quintos en la jornada 13 del mismo curso.

A la espera de lo que haga el Betis este domingo contra el Elche, son cinco puntos lo que le separan a día de hoy y podrían ser hasta ocho si los de Pellegrini se imponen en el Martínez Valero.