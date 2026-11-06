El Oviedo pesca en el Betis y se lleva al prometedor portero internacional Fedir Tkachenko

El joven internacional ucraniano, que llegó a Heliópolis en 2024, ha anunciado su fichaje por el club ovetense, donde esperan mucho de su proyección

Aunque todavía restan cerca de dos meses para la apertura del mercado invernal, ya existe actividad en clave verdiblanca en relación a sus escalafones inferiores, en los que se producen movimientos de manera continua tanto de entradas de jóvenes perlas que desean triunfar como béticos como de salidas de futbolistas prometedores que buscan más fortuna en otros destinos.

Este último caso se ha dado recientemente con la marcha del joven Fedir Tkachenko (2008), portero internacional en las inferiores de Ucrania que ha puesto fin a su periplo en Heliópolis.

Tkachenko cambia el Betis por el Oviedo

De esa manera, como confirma el propio futbolista en sus redes sociales, ha tomado la decisión de abandonar el Betis para firmar con el Real Oviedo para integrar la portería del primer juvenil carbayón, donde quedó un hueco por el regreso Álvaro Rodríguez al Real Madrid.

"Muy feliz de anunciar el comienzo de una nueva etapa en mi carrera. Con mucha ilusión, ganas y compromiso afronto este nuevo reto, con el objetivo de seguir creciendo como futbolista. Muy agradecido al club por la confianza y la oportunidad. ¡Vamos, Oviedo!", señala el meta nacido en Ucrania y que no logró hacerse un hueco en el División de Honor verdiblanco.

Llegó al Betis en 2024 y este curso lo empezó en el División de Honor

Así las cosas, Tkachenko, que destaca por su altura (194 centímetros), llegó a la cantera del Betis el verano de 2024, donde militó en el Liga Nacional juvenil para después ser cedido en el Calavera la temporada pasada.

Este curso lo empezó como tercer portero del División de Honor heliopolitano, pero la falta de continuidad y la oferta procedente del Oviedo han propiciado que el ucraniano decida seguir su carrera en el Carlos Tartiere, donde tendrá más opciones de mostrar su valía tras haber desembarcado con cartel en la entidad de La Palmera.

Su llegada genera expectativas en la cantera del Oviedo

Cabe recordar el altísimo nivel del Juvenil de División de Honor del Betis, segundo en el Grupo IV a un solo punto del líder, y con opciones de clasificarse para la siguiente ronda en la Youth League tras un triunfo, dos empates y una derrota, por lo que para nada resulta sencillo hacerse un sitio en este gran equipo.

El Oviedo deposita muchas esperanzas en este joven valor, pues considera que tiene muy buena proyección, que puede aportar en el presente en su actual categoría y dar alegrías de cara al futuro.