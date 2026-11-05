Gana fuerza el suculento ingreso extra para el Betis por el cuarto mejor centrocampista joven de LaLiga: Gnangoro Bouaré

El medio de Vícar va camino de ganarse la titularidad indiscutible en el Rayo a base de cifras muy destacadas que lo sitúan en el 'top 5' de los medios sub 23 y permiten al Betis disponer de opciones reales de maximizar la mitad de su pase

Es cierto que en el Betis, como ya recogió esta redacción recientemente, existe cierta inquietud por la carencia de titularidades de Gnangoro Bouaré de cara a poder hacer en próximos mercados, pero también que tanto las estadísticas como las valoraciones procedentes de Vallecas, sobre todo últimamente, elevan la esperanza verdiblanca.

El pivote, que se marchó del Betis el pasado verano rumbo al Rayo tras no querer renovar con el único pago de 500.000 euros, abonados por un derecho preferencial, no es titular en LaLiga desde la jornada 5 contra el Real Madrid, pero en la Copa ante el Recreativo fue determinante para la clasificación y suma minutos de calidad desde el banquillo.

Importante contra el Celta y titular potencial con Beñat San José

De hecho, sostuvo el centro del campo en la victoria contra el Celta (3-0), en la que ingresó en el terreno de juego en el 64' ybrindó una asistencia.

De esta forma, se espera que más pronto que tarde Beñat José le incluya en sus planes como titular por sus prestaciones en los 349 minutos hasta ahora, en lo que registra cifras que lo han convertido en uno de los centrocampistas jóvenes más destacados de LaLiga.

Entre los mejores centrocampistas sub 23 de LaLiga

Más concretamente, el pivote de Vícar ocupa la cuarta plaza en una prestigiosa clasificación de medios sub 23 con un mínimo de 180 minutos disputados, basada en un total de quince métricas en la que se tiene en cuanta tanto la faceta defensiva, con duelos, intercepciones y recuperaciones, como la ofensiva, con mediciones de los pases, progresión y pérdidas.

Combinando todas estas parcelas, Bouaré suma un total de 4,28 puntos (sobre cinco) y solo está por detrás de Marc Bernal (Espanyol), Nathan Saliba (Villarreal) y Asier Osambela (Osasuna), destacando especialmente su capacidad para ganar choques y la frecuencia con la que recupera el esférico.

No en vano, promedia 9,89 recuperaciones por cada 90 minutos, y más de la mitad, 4,43, se producen en campo contrario, lo que le convierte en fundamental en la presión adelantada para su capacidad para robar y permitir al Rayo empezar jugada ya en feudo rival.

En Vallecas esperan repetir el éxito con Nobel Mendy y en Heliópolis se frotan las manos

Pero no solo sobresale por los guarismos sin balón, sino también por el manejo del esférico, lo que le permite situarse en la parte alta de una tabla meramente estadística pero acompañada de las sensaciones positivas que desprende y las opiniones procedentes desde Vallecas, donde empiezan a estar ilusionados con la progresión del mediocentro pese al brutal salto de categoría. Ya acertaron de lleno con Nobel Mendy, con ingresos millonarios para el Betis el pasado verano, y Gnangoro va por el camino.

Estos números y la previsión de que acabará accediendo a la titularidad rebajan la preocupación en Heliópolis y mantienen vivo un negocio que parecía peligrar, pero que todavía puede conceder pingües beneficios a los verdiblancos. Cabe recordar ademañs que su valor de mercado se ha disparadoi