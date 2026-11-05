Confirmado el aplazamiento por el fallecimiento de Jesús de Miguel del partido del domingo entre Betis Deportivo y Tenerife B

Aunque no se suspenderá el resto de la jornada del fin de semana en las principales categorías del fútbol español como solicitó la AFE a RFEF y LaLiga en solidaridad con el malogrado delantero madrileño, sí se ha tenido la deferencia con tinerfeñistas y andorranos

El Real Betis ha hecho oficial este jueves el aplazamiento del encuentro, correspondiente a la jornada 10ª en el Grupo 4 de Segunda RFEF, que le iba a enfrentar este domingo por la mañana al CD Tenerife B en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por el trágico fallecimiento el pasado martes del delantero del primer equipo insular Jesús de Miguel. El club heliopolitano, como ya transmitió públicamente ese mismo día, hace constar en su perfil de cantera que "se une al pesar por la pérdida" y traslada "sus condolencias a la entidad blanquiazul".

Finalmente, a falta de confirmación, no se atenderá la solicitud formal de la AFE tanto a LaLiga como a la RFEF de que no haya fútbol este fin de semana en las principales categorías del fútbol español, excepción hecha de los duelos de la Copa del Rey que habían sido reubicados los días 4 y 5 de noviembre, así como los que impliquen tanto al CD Tenerife (cuyo conjunto matriz visitaba el Nuevo Los Cármenes para medirse con el Granada CF) como al FC Andorra del otro implicado en la desgraciada acción, Jesús Owono, (que recibía al RCD Mallorca). Además, su ex equipo, el CD Castellón, ha pedido no jugar mañana con la SD Eibar.

La práctica imposibilidad de encontrar fechas alternativas, sobre todo para los duelos de Primera división y con especial complejidad en el caso de los clubes que compiten en Europa, con un calendario que ya está de por sí apretado y se ha visto constreñido todavía más al no disputarse la semana pasada gran parte de la primera eliminatoria copera (el CDA Navalcarnero-Real Betis, por ejemplo, ha debido moverse al jueves 12 de noviembre, en pleno parón de selecciones), ha obligado a los organizadores a convertir las jornadas 12ª de LaLiga EA Sport y la 13ª de LaLiga Hypermotion en un homenaje 'a la japonesa' a Jesús de Miguel.

Una pausa que no es tan incómoda en el filial

Deportivamente hablando, el aplazamiento no viene del todo mal al Betis Deportivo, más allá de las ganas de los pupilos de Dani Fragoso de reaccionar tras dos jornadas sin ganar (empate en Mijas y derrota en casa frente al Decano). Los impedimentos físicos de hombres importantes, caso de Enzo Fierro o un Ismael Barea que acaba de regresar de casi un año en blanco por su lesión de rodilla, o la sobrecarga de minutos de otros como Rubén de Sá, Curro Macías, Carlos de Roa o Migue Romero por la Youth League, invitan a pensar en que la pausa es casi bienvenida.