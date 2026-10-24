Mijas Las Lagunas 1-1 Betis Deportivo: El filial no recupera del todo la buena senda, pero rescata un punto

Iván Corralejo, convirtiendo un penalti sobre Kwame Sosu, empata rápidamente tras encajar un tanto Álvaro de Pablo y evita males mayores para los de Dani Fragoso, que encadenan, eso sí, tres jornadas seguidas sin ganar después de un arranque de campeonato prácticamente perfecto

Tercera jornada sin ganar del Betis Deportivo, que había arrancado como un tiro su andadura en un Grupo 4 de Segunda RFEF que llegó a dominar en solitario, con portería a cero además hasta la quinta jornada, aunque el empate casero ante el Xerez CD y la derrota sobre la bocina ante la UD Tamaraceite le hicieron daño. Este sábado, en un encuentro de ida y vuelta, con muchas alternativas en juego y ocasiones, supo contrarrestar de penalti enseguida la desventaja, aunque sólo pudo rescatar un punto por medio de Iván Corralejo ante el recién ascendido CP Mijas Las Lagunas, que se está haciendo fuerte en su campo y ha sumado siempre tras el K.O. inaugural en Puente Genil.

Comenzaría sufriendo el filial verdiblanco, que vio cómo el palo impedía el tanto de Antonio Caballero, que, como Daniel Almagro, tropezaría un par de veces con la colocación y los reflejos de Álvaro de Pablo. Se rehicieron momentáneamente los de Dani Fragoso, que a punto estuvieron de abrir el marcador por medio de Rubén de Sá y Rica Fúnez, con estirada decisiva de Alberto Martínez, aunque el meta procedente del Valladolid Promesas recuperaría otra vez el protagonismo cumplida la media hora ante el '10' albiazul. Se llegaría sin grandes novedades al descanso, si bien el paso al frente de los foráneos tendría continuidad en la reanudación.

Y es que Raúl Pérez y su cancerbero debieron emplearse a fondo para abortar un buen intento de los heliopolitanos, con Óscar Masqué mucho más incisivo desde finales del periodo anterior. El intercambio de golpes era una evidencia, con Rodrigo Marina y Rica Fúnez opositando al 0-1, al tiempo que Antonio Caballero y Cameron Williams acariciaban el 1-0, obra de Daniel Almagro en pleno ecuador. Sin embargo, duró poco la alegría a los costasoleños, ya que un derribo en el área sobre el recién ingresado Kwame Sosu era castigado con penalti por Navarro Polvorosa. No falló Iván Corralejo, que restablecía las tablas en el marcador.

Apretaba el segundo equipo bético en busca de la remontada, con otro paradón de Alberto Martínez en el mano a mano con Rodrigo Marina, aunque el paso de los minutos propició que ambos conjuntos empezaran a dar por bueno el punto, que permite a los hispalenses conservar su plaza de 'play off' de ascenso ante el impulso de su anfitrión, que podría haberlo rebasado este fin de semana. El próximo domingo 1 de noviembre a las 13:00 horas comparece en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el líder y máximo favorito al título y el correspondiente salto a Primera RFEF, el intratable RC Recreativo de Huelva, una prueba de fuego para las aspiraciones del filial.

Ficha técnica del Mijas Las Lagunas - Betis Deportivo de Segunda RFEF

CP Mijas Las Lagunas: Alberto Martínez; Álvaro Moro, Raúl Pérez, Caballero (Adri Peral 81'), Seidu; Paco Ariza, Cristóbal (Cameron 57'), Ricky (José Lara 81'), Appiah-Kubi, Morihisa Kanta (Félix 57'); y Almagro (Joselu 92').

Betis Deportivo Balompié: Álvaro de Pablo; Masqué (Mario Navarro 71'), Curro Macías, Emmanuel N'Goran (De Roa 71'), Ian Forns; Migue Romero, Rica Fúnez (Cristo Muñoz 81'); Rubén de Sá (Borja Alonso 81'), Corralejo, Antonio González (Kwame Sosu 61'); y Rodrigo Marina.

Árbitro: Navarro Polvorosa (murciano). Amarillas a los locales Cristóbal, Ricky, Álvaro Moro y Adri Peral.

Goles: 1-0 (66') Almagro; 1-1 (70') Corralejo, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 8ª en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio Juan Gambero Culebra de Las Lagunas de Mijas (Málaga).