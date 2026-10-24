Giráldez señala la clave para doblegar a "uno de los mejores Betis de la historia"

El preparador celeste admite que el retraso en el regreso de Glasgow "no fue lo ideal", aunque no debe "valer de excusa para hacer un buen partido" frente al cuarto de LaLiga, que tiene "mucho talento, muchos recursos y ha fichado muy bien", adaptándose a dominar y al contragolpe

"Si tienes pensado llegar a Vigo a mediodía y acabas llegando a las once y pico de la noche, pues no es lo ideal. Siempre aprovechamos el volver de los viajes de Europa para hacer algo, aunque no sea colectivo, sino individual en campo, gimnasio, recuperación, fisios... Bueno, pues no pudimos ayer. Además, el entrenamiento de hoy a la mañana también te cambia el horario, incluso la dinámica, porque creemos que era más necesario recuperar que preparar el partido, pues llegamos, evidentemente, con un cansancio acumulado de un día por ahí danzando por Glasgow. Son contratiempos que pasan a veces cuando viajas cada tres o cuatro días", se resignaba Claudio Giráldez.

Con todo, el técnico del RC Celta pasa página tras el retraso en el retorno del duelo de Europa League ante el Celtic que los celestes ganaron por 1-2: "Simplemente perdimos horas y no nos tiene que valer de excusa para hacer un buen partido mañana. Daremos más importancia al tiempo en el hotel, a preparar más fuera del campo que dentro contra el Real Betis. Pero tenemos la misma convocatoria que en el partido de Escocia, con la diferencia de que Ángel Arcos y Germain Miller van con el Celta Fortuna. También van justos de efectivos y creíamos que era lo mejor. Y tuvieron un viaje más cómodo ellos a Girona que nosotros".

Un rival imponente y su punto débil... o menos fuerte

"Probablemente sea uno de los mejores Betis de la historia, estoy de acuerdo. Creo que tienen un recorrido de muchos años seguidos con el mismo entrenador, con competición europea año tras año. Éste, en Champions, empezando muy bien además. Hasta la derrota el otro día en el Barça, estando segundo o tercero en LaLiga. Ahora, cuartos, después de los tres grandes entre comillas. Tienen muy claro lo que son, con mucho talento, con muchos recursos. Creo que han fichado muy bien. Encima, han incorporado jugadores con experiencia que les dan poso, jugadores también jóvenes que les dan un plus de energía. Creo que es un equipo muy difícil de contrarrestar, que si no le quitas la pelota es muy difícil poder pararles. Y creo que ahí va a estar un poco la clave y lo que nos muestran también los antecedentes contra ellos. Hemos tenido momentos de sufrir muchísimo contra ellos, momentos de dominarles mucho. Y, cuanto más seamos capaces de tener el balón, más cerca va a estar nuestra victoria, a pesar de que es un equipo también muy bueno al contragolpe".

Una preparación más teórica que práctica

"Cuando ganas y el equipo está más tranquilo, es más fácil construir desde ahí, desde el postpartido, desde los vídeos. Tenemos tiempo para poder hablar con los jugadores, con muchos con las ideas muy claras de lo que tenemos que hacer en este tipo de partidos. Y venimos de uno también con un equipo que juega 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, parecido al Betis, con una idea de construir, con una idea de defender variando las presiones. Nos vale también de referencia. Si hubiesen sido dos equipos más distintos, pues creo que es más complicado en este caso. Aprovecharnos de lo que hicimos bien el otro día, de corregir mucho y de la experiencia que tenemos contra un equipo al que nos hemos enfrentado mucho, como es el Betis, con un entrenador que continúa. Si fuese un técnico distinto sería más complicado".

Rotaciones necesarias por el cansancio

"Sinceramente, no tengo claro el once ahora mismo. Creo que ya es difícil después de Europa anticipar, porque es importante cada hora de recuperación. Al no haber entrenamientos ni movimientos para medirles realmente como nos gustaría, pues vamos a intentar esperar un poquito hasta mañana para ver quién está en disposición de poder repetir o no. No estoy rotando tanto porque creo que estamos muy limitados en ciertas posiciones. Hay jugadores que creo que todavía necesitan más entrenamientos con nosotros para poder tener participación desde el inicio. Creo que es un poco más obligado que por decisión mía. Y hay jugadores que están en un punto de forma muy bueno que tenemos que intentar aprovechar, sobre todo en lo ofensivo. Y por ahí va un poco lo que estamos haciendo. Y, aun así, va a haber cambios. No vamos a hacer el mismo once, va a haber rotación, y creo que es inevitable. Es un partido especial, porque hay luego Copa del Rey. Creo que también el Betis, dentro de la rotación que está haciendo, nos genera dudas sobre si va a cambiar mucho o poco".

El rival llega más descansado

"Sí, se lo han ganado en Champions. Tienen un día más, en este caso casi dos, por lo que nos pasa a nosotros en el viaje de vuelta. Es verdad que es un equipo que tiene una idea muy común en los partidos, que tiene una manera de jugar muy clara y muy habitual. Y creo que va más vinculado al descanso físico y al cambio de hombres o no que puedan hacer en esa preparación del partido. Nos conocemos mucho, nos hemos enfrentado mucho. Importante que acertemos en la energía, en los jugadores que partan de inicio, en los cambios. Creo que va a estar por ahí la clave del partido y, sobre todo, en quién se imponga desde el balón, desde la fluidez de la pelota. Me gustó mucho el equipo el otro día, a diferencia del partido con el Deportivo Alavés. Hay dos versiones muy distintas, evidentemente son contextos distintos. El balón volaba el otro día, el contexto es muy adecuado para que el balón vaya más rápido. Creo que estuvimos mucho más precisos, mejor ubicados, con un ritmo físico y mental mejor, y creo que nos tiene que servir de referencia; ojalá lo consigamos en casa".

El ostracismo de su ex pupilo Iker Losada en el Betis

"Bueno, es un jugador que sabéis que es de mi agrado. Entiendo que el Betis tiene una plantilla descomunal, con muchísimos recursos, en especial en la zona ofensiva, y que tiene que seguir trabajando. Sé que es un jugador insistente en ese aspecto, que nadie le ha regalado nada y ha pasado por momentos complicados en su carrera. Éste le pilla en el Betis, con más madurez, en un equipo Champions. Que lo relativice y que siga confiando en sus condiciones. Le mando desde aquí un abrazo y que disfrute de estar jugando en un equipo Champions y de estar consolidado en la elite".

El gran momento de Javi Rodríguez

"Que se crezca, que se crezca. Nos viene bien. Es un jugador muy tranquilo, que quiere estar fuera de los focos. Creo que eso le ha dado mucha recompensa en su carrera, trabajar pensando en sí mismo, en compararse consigo mismo, en subir su nivel. Evidentemente, creo que ahora mismo que una persona como él haga goles o esté en situaciones a las que no está acostumbrado, pues incluso le puede venir bien, porque no le veo que vaya a dejar de trabajar o de hacer las cosas que siempre ha hecho. No fue un buen inicio de temporada, así que aprovechar este momento creo que es bueno para él y para el equipo".

Mejoría en ataque

"Viendo el partido del Alavés, te diría que no; viendo el partido del Celtic, te diría que sí. Sé que es muy difícil mantener el nivel jugando cada cuatro días, sé que la carga de partidos es tan alta que es muy difícil llegar con tu cabeza perfecta a cada partido, con tus piernas perfectas a cada partido y con el entendimiento de las ventajas o dificultades que puede haber en cada partido como si tuvieses siete días para prepararlo. Sé que es complicado. Tenemos que seguir evolucionando en ser cada vez más fiables, más estables. La parte defensiva nos da esa tranquilidad de que nos vamos a permitir competir en cada partido, porque tenemos claro cómo defendemos. Muchas veces el ataque, nuestra forma de jugar, tiene que ir mucho más a la fluidez, al entendimiento, al atrevimiento, que muchas veces nos lo da el tiempo de preparación del partido, a través de los resultados, de la confianza. Ojalá el partido del jueves, en un escenario como ése, con una madurez del partido buena, teniendo situaciones de partido tácticamente, una situación técnica buena también en el partido, desde un atrevimiento en los momentos en que el partido se puso complicado, que fue alto, nos tiene que dar poso y empaque para que a la vez tengamos una versión ofensiva mejor".

Cómo quitar el balón al Betis

"Jugando a un ritmo muy alto, saliendo de su presión, metiéndolo cerca de su portería, entendiendo las ventajas que va a haber, entendiendo los perfiles de quién nos puede saltar. Creo que es importante, en función de su alineación, ver dónde podemos tener más tiempo y que tengamos la valentía de salir de presiones del rival, de meter la pelota adentro, de salir por fuera, atacar el espacio. Tenemos que hacer un equipo del Betis largo, que tenga que correr hacia atrás, que tenga que replegar. Y, en ese aspecto, tenemos que jugar con la viveza y con el entendimiento que tuvimos en Celtic Park o que tuvimos en otros momentos de partidos este año, como la Juve, con rivales que son capaces de cambiarte presiones, de entenderlo. Y el Betis va a ser, en ese aspecto, queriendo tener la pelota, agresivo en muchos momentos, pero sabemos que también le va a costar ir hacia atrás, que no está acostumbrado a defender bajo. Y por ahí creo que va la idea del partido".