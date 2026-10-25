Ortiz y Marc Roca coinciden: "Balaídos era complicado y nos ha costado, pero luego fuimos superiores"

El lateral derecho cree que en el primer tiempo les faltó "un poco de intensidad", aunque se queda con que en la segunda tuvieron "las ocasiones más claras", misma lectura que el pivote, que pasa página y avisa para la Copa: "Estamos muy bien, con ambición e ilusión; queremos hacer una buena semana"

"En la primera parte ellos han tenido ocasiones más claras. Nos ha faltado un poco de intensidad, pero luego hemos corregido los errores tácticos y hemos subido la intensidad para contrarrestar su salida de balón. Hemos tenido las ocasiones más claras. Sabíamos que éste era un campo complicado, pero seguimos sumando puntos e intentando dar alegrías a nuestra gente. Ahora, a superar la eliminatoria de la Copa del Rey. Lo importante es llevarse puntos, hacernos fuertes en casa y sumar lo máximo posible fuera", resumía en zona mixta un Ángel Ortiz que volvió a cumplir como relevo de Héctor Bellerín en el lateral derecho.

El extremeño, ejerciendo la autocrítica, se vio a sí mismo "de menos a más, como el equipo entero", pues hubo dos tiempos muy diferentes: "Nos ha costado, pero en la segunda parte hemos tenido más balón y hemos podido tener más llegada. Me siento feliz en lo personal y por el punto". Ahora, podría repetir en Santo Domingo el miércoles contra el CDA Navalcarnero, cuando Manuel Pellegrini continuará con sus rotaciones: "Al final, la Copa siempre es una competición especial y este año no va a ser menos. Vamos con la máxima responsabilidad y emoción a pelearla como siempre".

Marc Roca: "Vamos a por todas; a focalizarse ya en la próxima semana"

Coincidía ante los medios oficiales con su compañero Marc Roca: "Sabíamos que es difícil venir a Balaídos. Es un gran equipo, muy trabajado y con un sistema de juego valiente y con personalidad. Nos ha costado entrar en la primera parte, pero en la segunda hemos sido superiores y tenido dos ocasiones muy claras para ganar. No ha podido ser. Un puntito y seguimos. Queríamos los tres, claro. Honestamente, estamos muy bien, con la ambición de sumar en todos los campos, pero no ha podido ser. Es importante mantener la portería a cero. El equipo está estable y equilibrado. Personalmente, me encuentro muy bien, contento, ayudando desde dentro, disfrutando. Feliz".

Por último, el pivote catalán espera hacer bueno el punto ante CDA Navalcarnero y el 'farolillo rojo' de Primera división para seguir en una línea ascendente y de regularidad en pos de los objetivos, aunque la cuarta plaza está garantizada con el 0-0 en tierras gallegas: "Ahora, la Copa del Rey y, luego, el Málaga CF en casa. Queremos hacer una buena semana. (En cuanto al torneo del K.O.) Estamos con mucha ilusión, con ambición. Tenemos un plantel con jugadores de mucha calidad. Vamos a por todas. Hay que focalizarse desde ya en la siguiente semana, con ganas de ello".