Álvaro Valles es decisivo: "Estoy disfrutando mucho en el Betis"

El Real Betis rescató un punto ante el Celta de Vigo en Balaídos en un partido sin goles en el que Álvaro Valles fue decisivo. El guardameta sevillano firmó cuatro paradas y volvió a demostrar su gran momento de forma

El Real Betis ha rescatado un punto de su visita a Balaídos. Un encuentro muy parejo entre ambos conjuntos que, a pesar de no tener goles, fue entretenido para el espectador. Y es que el principal responsable de que no se viera ningún gol en Vigo en la tarde de este domingo fue Álvaro Valles. Que con hasta 4 paradas fue claramente el MVP del encuentro entre gallegos y andaluces. El larguero también tuvo responsabilidades a la hora de decantar el marcador, pues repelió un potente disparo de Deossa.

Álvaro Valles está viviendo su mejor momento como profesional de toda su carrera. El guardameta de La Rinconada se ha convertido en la gran revelación bajo palos del inicio liguero, siendo el portero mejor valorado de este inicio liguero. "Estoy disfrutando mucho. El año pasado fue duro, por el año que había tenido anteriormente en Las Palmas, pero acabó bien. Con el trabajo de este año todo sigue mejorando. Hay que ayudar al equipo en la medida de lo posible", apostilló el portero sevillano en los micrófonos de DAZN a pie de campo.

Sumar de uno también es importante en partidos muy igualados para el Real Betis

El inicio de la temporada del Betis ha sido muy bueno. De hecho, ese inicio marca las aspiraciones del equipo verdiblanco para lo que resta de temporada. Terceros en liga y con pie y medio en la próxima fase de la Champions, este Betis quiere pelear por todo y necesita sumar de tres para cumplir con este proyecto y año tan ambicioso. Sin embargo, el partido tan igualado hace justicia al reparto de puntos. "Nosotros siempre queremos sumar de a tres. Ellos dominaron la primera mitad y la segunda mitad fue más nuestra. Se ha podido decantar para cualquier equipo. Un empate que ha sido justo", declaró tras el partido Álvaro Valles.

La última acción de Troy Parrott ante el Celta

El partido estuvo marcado por dos protagonistas claros. El larguero de la portería de Radu y Álvaro Valles. La madera le negó en una ocasión el gol al Celta y Álvaro Valles fue la pesadilla constante de un Celta muy creativo, aunque poco definitivo, en la primera mitad. Aguantó muy bien en un par de unos contra uno, haciéndose grande y sin irse al suelo. Después atajó sin muchos problemas todas las ocasiones peligrosas de los celestes.

Pero si alguien pudo decantar el partido hacia un lado u otro, ese fue Troy Parrot en el minuto 94. Tras una gran acción de '9' en el área rival, el delantero irlandés remató mordido y demasiado cruzado una acción clarísima que tenía todo para ser la que desmontara la igualdad en el terreno de juego. Álvaro Valles fue preguntado por ello al terminar los 90 minutos: "En los últimos minutos hemos tenido varias, pero no ha querido entrar. Las ocasiones están, y el equipo ha trabajado bien defensivamente. Hay que quedarse con las cosas positivas".