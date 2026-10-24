Pellegrini pone fecha a la vuelta de Cucho Hernández con el derbi a la vista y explica el problema de Antony: "Le está faltando esa definición final por un exceso de ansiedad"

El técnico bético asegura que Junior volverá pronto, pero que el colombiano tardará más en hacerlo, concretando la semana en la que podrá volver a contar con él, a la par que señala el motivo mental de que al extremo le esté faltando gol y pase final

Manuel Pellegrini repasó en la rueda de presa al choque de este domingo contra el Celta el estado físico de los futbolistas lesionados y que se encuentran entre algodones, a la par que realizó un interesante análisis de la falta de gol de Antony.

En este sentido, se refirió al tiempo que le queda para volver a los dos únicos inquilinos de la enfermería, casos de Junior Firpo y Cucho Hernández, siendo más optimista con el hispano-dominicano.

"Ninguno de los dos va citado lógicamente. Junior ya está avanzando, seguramente la próxima semana se va a integrar a hacer algunos trabajos con el plantel", apuntó el técnico chileno, que puso fecha al regreso del delantero colombiano.

Pellegrini cree que Cucho estará listo para el derbi

"A Cucho le falta más, viene ya después del parón. Difícil que antes de eso pueda retornar al plantel", indicó el 'Ingeniero', que cuestionado sobre si llega al derbi, lo ve posible. "Hay que ver la evolución en este tiempo, son descargas musculares, hay que ver cómo van evolucionando, pero me da la impresión que para esa fecha debería estar ya en condiciones", explicó el entrenador verdiblanco, que confirmó la presencia en la lista de Bellerín.

"Héctor tuvo el otro día una molestia, pero no una molestia grave, ayer también se cuidó un poco, pero está en la lista citado, así que está en condiciones de jugar", corroboró Pellegrini, que aseguró que Fran García se encuentra a tope a pesar de acumular minutos por la ausencia de Junior: "Fran se encuentra bien físicamente, efectivamente lo ha estado jugando casi todos los partidos, pero está llevando bien la carga de partidos".

Culpa a la ansiedad de la falta de gol de Antony

Por otro lado, fue cuestionado por la falta de gol de Antony y si el motivo puede ser la falta de tranquilidad o la propia autoexigencia del extremo brasileño. Pellegrini respondió con rotundidad y señaló a la ansiedad como razón para justificar su sequía.

"Yo creo que Antony le sobra autoexigencia, es un jugador que está corriendo mucho, que está recuperando balones, que está metido en muchas jugadas. A lo mejor por un exceso de ansiedad le está faltando ese pase final o esa definición final, pero es un jugador que en el funcionamiento del equipo está aportando mucho y ya le saldrán los goles y los pases. Él es muy consciente de todo esto y está tratando de corregirlo y mejorarlo", especificó el míster verdiblanco.

El rendimiento de Ceballos y Lo Celso

Además, se refirió a los tiempos de Ceballos y también al buen rendimiento de Lo Celso en los minutos que ha tenido en los últimos partidos. "Dani se ha ido incorporando, primero en su funcionamiento futbolístico, donde él también aporta mucho, en segundo lugar a un tiempo largo sin haber entrenado y sin haber jugado, así que va por el camino correcto. Creo que ha ido mejorando también sus prestaciones y ya veremos cómo va evolucionando el futuro en cuanto a minutos", indicó Pellegrini, que elogió al rosarino.

"Giovani Lo Celso jugó un rato contra el Barcelona, en ese rato hizo un gol que se le fue anulado, dejó un mano a mano a Abde con el portero en el gol que convertimos y dejó otro mano a mano a Cucho que atajó el portero, más no se le puede pedir a jugadores con esa calidad. Después, por supuesto. también hay un trabajo de equipo al que se ha ido poco a poco adaptando. Va mejorando día tras día, igual que Dani Ceballos va teniendo minutos. Son muchos los partidos, así que entre todos tenemos que sacar esto adelante", explicó el preparador heliopolitano.

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