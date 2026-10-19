El Betis confirma el inoportuno revés para el 'Cucho' Hernández: parte médico oficial y tiempo de baja para el delantero colombiano

El delantero colombiano se marchó tocado después de ser titular -y protagonista de la jugada más polémica ante el FC Barcelona-, ha sido sometido a pruebas médicas en la mañana de este lunes y el club ha confirmado su baja para varios encuentros oficiales de las tres competiciones

El Real Betis, aún algo aturdido por la intensa resaca de la polémica derrota contra el FC Barcelona, ha completado en la mañana de este lunes uno de los dos entrenamientos que tendrá para preparar el choque del próximo miércoles ante el Feyenoord de Rotterdam neerlandés, en la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. La noticia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ha sido la ausencia de Juan Camilo el 'Cucho' Hernández, quien terminó tocado el choque liguero del pasado sábado y no ha saltado junto al resto de sus compañeros. Poco después, el club ha confirmado este inoportuno revés en forma de lesión muscular que se ha llevado el delantero colombiano y, por extensión, su entrenador Manuel Pellegrini.

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Además, del 'Cucho', la plantilla del Betis también se ha ejercitado en las instalaciones de Los Bermejales con la conocida ausencia de Junior Firpo. El lateral izquierdo hispano-dominicano sufrió una dolencia en el aductor durante el choque que la selección de su país y la de Haití disputaron el pasado 2 de octubre; ya va por la tercera semana alejado de los terrenos de juego y, en función de su evolución, aún necesitará al menos otros 10 ó 15 días más para poder volver a una convocatoria.

Asimismo, Aitor Ruibal sigue a la espera de estrenarse en una lista después de sumar dos semanas de trabajo con el grupo, después de pasar cuatro meses convaleciente de una operación de menisco, y de cara a LaLiga habrá que aguardar dos días más para conocer la sanción que le cae a Facundo Bernal por su pique con Lamine Yamal.

Parte médico sobre la lesión de Cucho Hernández y tiempo de baja estimado para el delantero del Betis

"El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo", ha explicado el club verdiblanco a través de un comunicado remitido por sus medios oficiales en el que no precisa el tiempo de baja previsto. "Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", se limita a añadir el escrito oficial.

Según las fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo, para una lesión en el sóleo que pueda ser catalogada de leve y en la que no exista rotura -es decir, una distensión leve o una afectación miotendinosa de bajo grado-, los plazos aproximados para la vuelta a los terrenos de juego rondan entre una y dos semanas.

No obstante, todo dependerá de cómo sea la respuesta del ariete internacional cafetero al tratamiento médico y del rimo de su evolución en los próximos días. Cabe recordar que, una vez que reciba el alta médica, Pellegrini impone la norma que obliga a acumular una semana de entrenamientos con el resto de sus compañeros sin remitir molestia alguna antes de recibir el alta competitiva.

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Sin ser muy alarmante el parte médico del Cucho Hernández, lo apretadísimo que está el calendario puede hacer que el de Pereira se pierda entre cuatro y cinco encuentros oficiales entre las tres competiciones en liza en sólo dos semanas de convalecencia.