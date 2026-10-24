Héctor Bellerin se suma con el Betis a la batalla de Vigo

El lateral verdiblanco, tras haber estado fuera en la sesión del viernes, regresa con el grupo y se espera que vaya convocado con total normalidad para el duelo en el ABANCA Balaídos

¡Que el ritmo no pare! Será lo que piense más de un aficionado del Real Betis que sigue viendo como su equipo sigue creciendo y dando pasos importantes en el comienzo de esta campaña. Si a un bético se le hubiese preguntado en el mes de agosto, pocos hubiesen imaginado un inicio tan espectacular, tanto en lo numérico como en lo deportivo. El equipo se posiciona en la tercera clasificación, con la ilusión de poder lograr de nuevo ese sueño de la Champions League a través del campeonato doméstico. Y es que, como se comprueba este año, el Betis parece haberle cogido la medida a la máxima competición continental. Tres de tres y un objetivo claro: en Dortmund, hay que ir a ganar.

Para ese momento, aún queda mucho, teniendo que afrontar las batallas cuando vayan apareciendo. La próxima es en tierras gallegas, en una plaza que ya sabe lo que es ganar en Europa League esta campaña. El Celta viene de conseguir la victoria en uno de los templos del fútbol europeo como es Celtic Park, con un doblete de Javi Rodríguez que hizo desatar la fiesta viguesa en Europa. Ahora hay una intención, y esa es la de que continúe la misma. Algo que quiere evitar el equipo de Manuel Pellegrini.

En la mañana de este sábado (algo frío en la capital sevillana), el foco estaba puesto en que Héctor Bellerin se pusiese a las órdenes del primer equipo. En la mañana del pasado viernes, no se ejercitó con sus compañeros para hacer ejercicios en el gimnasio, aunque no había preocupación con su situación. Esa tranquilidad se ha refrendado en la mañana de este sábado, cuando el jugador ha entrenado con sus compañeros con total normalidad; por lo que será parte de la convocatoria del equipo bético, aunque el carril diestro apunta para Ángel Ortiz.

También ha estado Facundo Bernal, que el otro día se marchó tras la charla, y se ha ejercitado con normalidad. El uruguayo, a pesar de estar sancionado por cuatro partidos, sigue con el grupo con total normalidad; también teniendo en cuenta que la próxima semana habrá duelo de la Copa del Rey. En la sesión de esta mañana, una vez más, los focos han estado en Ez Abde. El extremo marroquí del Betis, una vez más, ha estado haciendo bromas con sus compañeros y dándole ese toque alegre a la sesión. Algo ya habitual en él.

Manuel Pellegrini también lo tiene claro

Por otro lado, tras la sesión de entrenamiento, el técnico chileno ha comparecido en rueda de prensa antes de viajar esta misma tarde a tierras gallegas. El entrenador sabe que es un momento a explotar, ya que el equipo únicamente tiene entre ceja y ceja el poder conseguir los tres puntos. "No están citados Junior y Cucho. Junior está avanzando y la semana que viene se integrará con el plantel y a Cucho difícil que vuelva antes del parón. Hay que ver su evolución, es un tema muscular y diría que para esa fecha estaría (...) Héctor tuvo una molestia, nada grave, está en la lista de citados y en condiciones de jugar".