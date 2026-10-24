Antony vuelve al punto de partida en el Betis para romper ya su preocupante mal fario en esta temporada

Antony todavía no ha marcado en este curso, pero este domingo se le presenta la oportunidad de hacerlo en dónde comenzó todo con el precedente también de que el curso pasado arrancó por estas fechas

La preocupación por los números de Antony esta temporada crecen a medida que pasan los partidos y el brasileño no rompe un mal fario que, obviamente, afecta a su aportación y rendimiento como bético en su tercer curso con la elástica verdiblanca.

Y es que en la temporada y media anterior, el brasileño destacó precisamente por sus guarismos, los mejores de su carrera, pues, no en vano, en la 24/25, llegado en enero, marcó nueve goles y sirvió cinco asistencias, mientras que el curso pasado anotó nada más y nada menos que 14 dianas y dio 10 pases de gol a pesar de que una pubalgia le lastró en la recta final.

Antony solo ha contribuido en un gol este curso y ha sido como asistente

Sin embargo, en la presente temporada no acaba de arrancar en el apartado numérico, como refleja que solo ha contribuido en un tanto y ha sido como asistente, más concretamente contra el Oporto en el empate a dos de Cucho Hernández.

No obstante, no ha visto puerta todavía en la que va de ejercicio, lo que, obviamente inquieta en Heliópolis y al propio jugador, que no celebra un gol propio en competición oficial desde el 9 de mayo de 2026, la campaña pasada contra la Real Sociedad.

Vuelve al escenario donde marcó su primer gol

Un problema que se podría solucionar este domingo con la vuelta al punto de partida de Antony, al escenario donde marcó su primer gol como heliopolitano y en el que podría poner fin a su gafe galopante.

De ese modo, en su segundo partido como verdiblanco, cedido por el Manchester United, el extremo brasileño convirtió el 0-1 en el minuto 10 en Balaídos en un partido que después terminaría remontando el Celta para acabar 3-2.

Esta diana fue la primera de tres seguidas de la flamante incorporación, pues también perforó la portería del Gante y de la Real Sociedad pocos días después. Y todavía quedaban por caer seis dianas más, lo que animó a los verdiblancos a realizar un importante esfuerzo el verano de 2025 para hacerse con sus servicios a título definitivo.

El curso pasado también le costó arrancar en la faceta anotadora

Cabe decir a su favor, lo cual también da lugar a la esperanza, que en el ejercicio anterior también le costó arrancar, pues por estas fechas solo había marcado tres goles de los 14 con los que acabó el curso, por lo que su explosión todavía estaba por llegar. De hecho, en LaLiga se estrenó con un doblete el 18 de octubre ante el Villarreal y firmó otro a principios de noviembre contra el Mallorca, por lo que se puede decir que todavía está dentro de sus tiempos.

Cabe recordar que Antony, suplente contra el Barcelona, expresó un enfado monumental cuando fue sustituido por Pellegrini en la segunda parte, hasta el punto de que camino de vestuarios tiró al suelo la parte de arriba del chándal.