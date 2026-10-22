Los motivos del enfado de Antony y la gestión de vestuario que prepara Pellegrini

El paulista se retiró muy molesto ante los neerlandeses por el prematuro cambio y visiblemente frustrado por su gafe ante la portería contraria, pues sólo ha brindado una asistencia, pero no ha marcado ningún gol, tras once participaciones y 784 minutos, con hasta 44 intentos sin fortuna

El curso pasado, primero completo como jugador del Real Betis, llevaba a estas alturas ya tres goles y una asistencia, si bien es cierto que Antony Matheus dos Santos es claramente un jugador que va de menos a más. En la de la 24/25, su cuatrimestre de estreno en verdiblanco, totalizó nueve dianas y cinco pases decisivos en 26 encuentros, todos a partir de su llegada en febrero, mientras que la siguiente, contando desde el cambio de año, fueron 6+5 de un total de 14+10, conseguido además con una pubalgia desde diciembre de 2025. Pero la paciencia está haciendo estragos en el paulista, que se retiró muy enfadado ante el Feyenoord.

Las cámaras de Movistar Plus reflejaron la frustración del extremo, sustituido en el minuto 64 (uno de sus cambios más tempranos como heliopolitano) para dar entrada a Rodrigo Riquelme. El ex del Manchester United se marchó a los vestuarios y lanzó al suelo la sudadera que le ofrecieron en el banquillo. Una reacción humana tras un discreto inicio de curso en el que todavía no ha marcado después de once participaciones, aunque se quitó mucha presión regalando un tanto al 'Cucho' Hernández ante el Oporto, cuando, por cierto, el '7' mandó un balón al palo y erró alguna ocasión clara más.

De los atacantes menos efectivos de las cinco grandes Ligas

Con 32 remates sin ver puerta en LaLiga y otros 12 con el mismo resultado en la Champions League, destaca Antony Matheus como uno de los atacantes menos efectivos de los principales torneos del Viejo Continente. En España, por ejemplo, solamente el madridista Kylian Mbappé (49) y el barcelonista Lamine Yamal (48) intentan más disparos que el brasileño, pero llevan nueve y ocho tantos en la competición doméstica, respectivamente. El también culé Raphinha Dias, con 26, ha anotado la friolera de 12 dianas. En cuanto a los xG (Expected Goals), solamente es el 33º del torneo, con 2,14.

Pellegrini quita hierro al asunto y, como con el 'Cucho', sigue su plan de reparto de cargas

"La sustitución de Antony Matheus dos Santos fue por decisión técnica. Estábamos perdiendo el balón y hay otras alternativas en la plantilla. Se fue al vestuario un minuto y, de inmediato, volvió al banquillo. No hay ningún problema", apuntaba Manuel Pellegrini sobre la airada reacción del paulista. Su confianza en él está intacta, como demuestra el hecho de que sólo ocho veces de 83 partidos en que estuvo disponible lo dejó en el banquillo, sustituyéndolo en 35.

El reparto de cargas que exige jugar cada tres días es sagrado para el chileno, que ya gestionó un enfado similar del 'Cucho' Hernández cuando fue sustituido contra el CA Osasuna dejándolo suplente entre semana ante el Oporto (salió y marcó) y devolviéndole la titularidad el fin de semana contra el Barça. El plan con el '7' debe ser muy parecido, apuntando de nuevo a la titularidad el próximo domingo contra el RC Celta de Vigo, descansando probablemente luego en Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero y recuperando galones con Málaga CF y Borussia Dortmund.