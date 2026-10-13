Antony sonríe con Pellegrini horas antes de que el Betis vuelva a la magia de la Champions League

El brasileño, horas previas al regreso de la máxima competición continental al feudo verdiblanco, se suma a la batalla tras haber superado las molestias a las que ya hizo referencia en el post partido frente CA Osasuna; la mejor noticia antes de que vuelvan las estrellas a La Cartuja

El tan ansiado momento ya está llegando para el beticismo. Quedan horas para que, en el Estadio de La Cartuja, vuelva a aparecer el balón con estrellas en el centro del campo mientras que suena ese himno que, para cualquier amante del fútbol, es casi celestial. Regresa la Champions League al feudo verdiblanco, la segunda vez que se hará en la historia ya que esta se suma a la histórica participación de la temporada 2005-2006. Pocos podrán olvidar aquellos ambientes que se respiraban en el estadio Benito Villamarín, vídeos que han sido el anhelo y envidia de muchos jóvenes verdiblanco. Pero, tras épocas de sufrimiento, el equipo verdiblanco ya puede decir que ha vuelto al sueño.

Y todo ya se engalana para ello. El feudo verdiblanco abrirá esta tarde para que el equipo portugués haga el habitual paseo sobre el césped del Estadio de la Cartuja, una de las ocasiones que servirá para ver cómo se encuentra de preparado el estadio para esta cita histórica. Antes de todo eso, en la mañana de este martes, el equipo de Manuel Pellegrini se ha ejercitado con total normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Una sesión que apenas ha contado con novedades.

Uno de los nombres propios, y en el que se fija gran parte del beticismo, es Antony. El brasileño, a pesar de no tener problemas para estar frente CA Osasuna, partió como suplente y tuvo una preocupante imagen al final del partido. Posteriormente, Manuel Pellegrini confirmaría que "tenía unas pequeñas molestias musculares que no tenían que ver con el tobillo". Esto encendió las alarmas de la afición bética, que veía comprometida la situación de uno de sus jugadores franquicias antes del comienzo de liga. Sin embargo, tal y como se ha visto en la mañana de hoy, ha entrenado con total normalidad y no se prevén problemas para que pueda estar convocado.

Otro de los que continúan ejercitándose es Aitor Ruibal. El técnico chileno ya comentó en la rueda de prensa del pasado viernes que ese día era la primera vez que completaba el entreno, por lo que se ven pasos positivos pero aún queda para poder verlo en la lista de convocados. De hecho, tal y como hemos podido conocer, lo ha hecho de forma parcial este martes. Uno de los que no tendrá problemas para estar este miércoles es Marc Bartra, que sigue completando sesiones y, a pesar de quedarse sin minutos el domingo, estará presente en el partido.

La Cartuja, por ahora, cuelga el 'no hay billetes'

En el beticismo hay máxima expectación por este encuentro, y no es para menos. Aunque no sea un rival como el Arsenal, este partido será el reencuentro de la afición con la mayor competición de clubes a nivel mundial. Obviando ese detalle, también supone una gran oportunidad para dar pasos de cara a la clasificación en la liguilla, con dos encuentros consecutivos en casa con conjuntos, a priori, de su liga. Sabedor del aluvión de partidos que se avecina, y del preciado botín que se puede conseguir en La Cartuja, los béticos ya se preparan para vivir una noche histórica.