La selección española, tras ganarle a Montenegro, tiene ante Grecia la posibilidad de casi cerrar su pase para el Mundial 2027 y, de paso, hundir a su rival

La selección española masculina de baloncesto dio el jueves un paso de gigante para estar en el próximo Mundial de Qatar 2027 con una victoria ante Montenegro que pone en su mano la posibilidad de cerrar, prácticamente, la clasificación ante Grecia.

El equipo de Chus Mateo comanda la clasificación del grupo junto a Ucrania y Georgia, a los que vence en el 'average' particular. Si gana a Grecia, la dejaría sin opciones de alcanzarla a falta de dos jornadas y casi eliminada, cuando aparecía como el rival más temible a priori.

En Santiago de Compostela se espera un lleno para ver al equipo español. Las entradas se agotaron rápidamente y sólo quedaban poco más de 100 por venderse a una semana de que se celebrase el choque.

Al gran equipo que barrió a Montenegro a domicilio (62-93) se unen ya los dos jugadores del Real Madrid, Alberto Abalde y Jaime Pradilla, que no pudieron estar el jueves, ya que habían jugado el miércoles con el equipo blanco ante el Zalgiris un partido de la última jornada de la Euroliga. Así, con los Hernangómez, Brizuela, parra, Saint-Supéry… España aparece como favorita ante un rival griego, que les venció en la ventana de verano, pero que ahora no tendrá jugadores importantes y a ellos se ha unido la baja de última hora del exblaugrana Calathes.

Oriol Paulí celebra la victoria de España / @BaloncestoESP

Tras ganar a Montenegro en un partido muy serio, Chus Mateo ha incidido en que el equipo español debe mantener las virtudes ante Grecia para sacar adelante otro duro partido. "Aquí las cosas se ganan como equipo. Tenemos muy buenos jugadores, sin duda ninguna, pero ellos saben que nadie es imprescindible porque tienen compañeros a su lado que lo que hacen es sumar. Estoy encantado y orgullosísimo de ellos", afirmó tras el partido jugado en Podgorica.

"Vamos a ver si podemos ganar contra Grecia en casa. Es importante para nosotros", añadió, por su parte, Juancho Hernangómez, que fue clave en la rotación ante los montenegrinos y acabo el partido con nueve puntos. Pierre Oriola, con 16, volvió por sus fueros y fue el mejor del equipo español.

A qué hora es el España - Grecia de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de España y Grecia, perteneciente a la jornada 4 de esta segunda fase clasificatoria, se va a disputar este domingo 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas -hora peninsular española- en Podgorica (Montenegro).

Dónde ver en TV y online el España - Grecia de la Ventana FIBA de selecciones

El partido entre las selecciones de y España y Grecia se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Pierre Oriola, en el Montenegro-España / @BaloncestoESP

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, Euroliga y la NBA.