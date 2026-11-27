El delantero ha despegado con goles y asistencias en el líder de Primera RFEF tras su salida en verano y da forma a la posibilidad del Sevilla de maximizar el alto porcentaje de su pase que se guardó

En la situación financiera en la que se encuentra el Sevilla, cualquier ingreso extra, por pequeño que sea, se recibe con los brazos abiertos para cuadrar cuenta.

Por ello, en Nervión se encuentran muy pendientes del rendimiento de aquellos futbolistas que, pese a abandonar la disciplina sevillista, siguen vinculados económicamente por el porcentaje de su pase que se guardó en su salida.

Entre estos casos, cada vez más numerosos, se encuentra el del delantero Álex Costa﻿, fichado hace dos veranos para el filial con vistas al primer equipo tras brillar en la Ponferradina.

Fue el fichaje estrella para el Sevilla Atlético en el mercado estival de 2025, pero el descenso del equipo a Segunda RFEF precipitó su salida ﻿tras un curso en el que tardó en marcar, pero acabó como máximo goleador nervionense con cuatro goles, la mayoría en la recta final.

El Sevilla se guardó el 40% del pase de Álex Costa

Tras un verano algo tenso, el Sevilla alcanzó un acuerdo con el Lugo, de Primera RFEF, en el epílogo para su traspaso a coste cero a cambio de reservarse un 40% de una futura venta, por lo que a los nervionenses les interesa que rinda alto nivel para obtener algún ingreso.

Y lo cierto es que empieza cobrar fuerza que el Sevilla puede hacer algo de caja en futuros mercados ﻿por el crecimiento progresivo del delantero madrileño de 23 años en el Anxo Carro tras un mal comienzo.

No en vano, fue suplente en sus primeros cinco partidos con un máximo de 25 minutos y cuando dispuso de su primera oportunidad como titular tras marcar ante el Avilés, Costa fue expulsado por roja directa y fue sancionado con dos encuentros de sanción, lo que obviamente perjudicaba a los intereses del Sevilla.

Álex Costa despega y da esperanzas al Sevilla

Sin embargo, a partir de ahí, el ariete le dio la vuelta a la situación de la mano del técnico Borja Fernández, que le brindó la titularidad a su regreso del castigo y lo mantuvo en el once en los siguientes tres partidos.

Álex Costa, con el Lugo. / IG

Oportunidad que ha maximizado el exsevillista, pues ha participado en tres goles en los tres últimos choques, con dos asistencias, ante Cacereño y Pontevedra, y una diana contra del Mirandés.

Por ende, el punta, en su mejor momento desde que salió del Sevilla, suma dos tantos y dos asistencias en 447 minutos y se ha convertido en la referencia ofensiva de los gallegos, líderes del Grupo 1 de Primera RFEF.