El segundo plano del delantero en Heliópolis causa preocupación y contrariedad en su país de origen, donde tildan de "indignante" que esté en el banquillo y comparan su situación actual con la de su cesión en el Excelsior

El fichaje de Troy Parrott en verano para apuntalar el ataque despertó enormes expectativas y generó un vínculo creciente con Irlanda al tratarse de la gran figura de su selección, lo que se encargó de confirmar en el primer parón internacional de la temporada.

Sin embargo, después de tres meses de competición, Parrott solo suma dos goles como verdiblanco, ambos en sus primeros partidos, y ha perdido protagonismo de manera gradual a las órdenes de Pellegrini, hasta el punto de que ha sido suplente en los últimos partidos ahora que ha reaparecido Cucho.

Suplente en los dos partidos tras el parón pese a su mensaje a Pellegrini

Así, en el derbi, con el colombiano recién recuperado, Pellegrini prefirió apostar por Ruibal por delante de Parrott y contra el Slovan ya le dio la titularidad al cafetero, que, además, marcó las dos dianas y ha sido elegido en el once de la jornada de la UEFA.

Esta irrupción complicará más si cabe el acceso a la titularidad del irlandés al no haber aprovechado la ausencia de su compañero para convertirse en la referencia en ataque. Ya en la última concentración de su selección aseguró que necesitaba más continuidad para exhibir su mejor versión, pero el chileno hizo oídos sordos y en los dos siguientes choques no le ha entregado la camiseta de titular.

Preocupación en Irlanda por el segundo plano de Parrott

Esta situación preocupa seriamente en su país de origen, donde no comprenden este segundo plano de su estrella y creen que puede afectar en su rendimiento en el combinado blanquiverde. Esta contrariedad llega al punto de tildar de "vergüenza" y de "indignante" que Troy Parrott esté en el banquillo del Betis y no como titular.

Así lo expresan en el conocido medio The Irish Sun por medio de un amplio artículo sobre la tesitura de Parrott en el Betis, la cual comparan con su primera experiencia en el fútbol neerlandés, cuando comenzó de suplente durante su cesión en el Excelsior.

Comparativa con su inicio en el Excelsior como clavo al que aferrarse

"Troy Parrott marcó dos goles en sus cuatro primeros partidos en el Betis, pero luego ha tenido que conformarse con un puesto en el banquillo. ¡Una vergüenza para nuestro tesoro nacional!", señala con contundencia en la noticia el periodista Owen Cowzer, que recuerda que fue suplente en los primeros siete partidos con el Excelsior, pese a lo que marcó tres goles, uno más que en el Betis.

Finalmente., anotó diez dianas en la liga antes de brillar en la fase de promoción de descenso, con siete aciertos en cuatro duelos.

Una reacción que esperan que ahora repita en el Betis tras este mal comienzo, apelando a que en los "cinco partidos que juega el Betis en 15 días", disfrute de mayor protagonismo para explotar sus virtudes y olfato goleador.