El noruego se llevó un susto ante el Viking después de reencontrarse con el gol, pero las sensaciones de este jueves invitan al optimismo en el Atlético, que empieza a recuperar la mejor versión de sus delanteros en un momento clave de la temporada

Alexander Sorloth aplaude a la afición rojiblanca en el partido contra el Viking. / IMAGO

Alexander Sorloth volvió a encender las alarmas en el Metropolitano después de abandonar el terreno de juego con evidentes gestos de dolor y cierta cojera tras marcar ante el Viking.

Por suerte, el dolor quedó en un susto y Diego Simeone respira aliviado con la evolución de un futbolista al que necesita recuperar cuanto antes en su plenitud. El atacante ha vuelto a entrenarse con normalidad y, salvo contratiempo, seguirá disponible para el técnico argentino.

Acalambrado, no lesionado

El delantero noruego fue uno de los protagonistas de la victoria rojiblanca en Champions League. Sorloth volvió a ver puerta, estrenó su cuenta goleadora esta temporada y contribuyó a un triunfo que mantiene al Atlético con opciones de pelear por una plaza entre los ocho primeros de la fase liga. Sin embargo, su sustitución en la segunda mitad, acompañada de gestos de dolor y una evidente cojera, hizo temer que pudiera sufrir un nuevo contratiempo físico.

Alexander Sorloth abandona maltrecho el terreno de juego tras estrenarse como goleador. / IMAGO

El atacante había recibido previamente un golpe al impactar con el poste de la portería cuando intentaba rematar un centro de Marcos Llorente desde la derecha. Aquel choque le provocó una herida, aunque pudo continuar jugando sin aparentes problemas. Finalmente, fue el malestar posterior el que hizo saltar las alarmas, si bien el propio futbolista aclaró en declaraciones a TV 2 de Noruega que lo que había sufrido era "un calambre".

Su imagen en la celebración de la victoria ya invitaba al optimismo. El gigantón colchonero saludaba a los aficionados en el centro del campo con buena cara, caminando con normalidad y con gestos de satisfacción. No había preocupación alguna en su expresión.

Alexander Sorloth aplaude a su afición tras el pitido final del partido contra el Viking. / IMAGO

Evidentemente, las noticias que llegaron este jueves terminaron de tranquilizar al Atlético. El noruego se ejercitó con normalidad junto al resto de compañeros que fueron titulares ante el Viking y desde el club no se trasladó ninguna preocupación a nivel médico. Por tanto, el noruego apunta a seguir disponible para Simeone, que empieza a recuperar efectivos y, sobre todo, gol en su ataque.

Simeone recupera al delantero que necesitaba

La vuelta de Sorloth a la dinámica habitual supone un alivio después de un inicio de temporada sumamente complicado. El internacional noruego no pudo completar la pretemporada con normalidad tras incorporarse más tarde por sus compromisos internacionales. Poco después sufrió una contractura muscular que terminó derivando en una rotura fibrilar que le han mantenido 55 días apartado de los terrenos de juego.

Ese periodo de dos meses de inactividad ha condicionado evidentemente su puesta a punto y le ha obligado a trabajar a contracorriente en las primeras semanas de competición. Ante el Viking disputó su octavo encuentro del curso, gozando de su segunda titularidad, pero logró reencontrarse con el gol en un momento importante para su confianza.

"Significa mucho. Es bueno volver a jugar después de estar lesionado durante tanto tiempo, así que ha sido difícil recuperar mi mejor forma. Ahora me siento muy bien físicamente y es genial volver a marcar goles", reconoció el delantero tras el encuentro.

Simeone también reivindicó su importancia dentro del equipo y el perfil diferente que aporta a la plantilla. "No tenemos un jugador del perfil suyo dentro del equipo, que nos ayuda en distintas facetas de los partidos. Y ojalá que nos siga ayudando, porque lo necesitamos".

Los delanteros empiezan a responder

El Atlético necesita que sus principales referencias ofensivas den un paso adelante. Julián Álvarez también atraviesa una dinámica más positiva, con tres goles y cuatro asistencias en sus últimos ocho partidos, incluido el golazo de falta directa que firmó ante el Viking. El argentino todavía está lejos de los registros que alcanzó en sus dos primeras campañas como rojiblanco -alcanzó los 20 goles el año pasado y se disparó hasta los 29 en su primera campaña-, y todavía sigue discutido por un sector importante de la afición, pero comienza a reencontrarse paulatinamente.

Sorloth, por su parte, acumula un gol en ocho encuentros, después de haber firmado 20 tantos en 54 partidos el pasado curso y 24 en 53 en la temporada 2024/2025.

Entre ambos sumaron 53 tantos en 2024/2025, una producción que Simeone espera recuperar para afrontar con mayores garantías cuando llegue el tramo decisivo de la temporada.