El capitán del equipo español de Copa Davis ha designado que Jódar y Mérida sean los que disputen el individual y Alcaraz, en caso de que sea necesario, formará el doble junto a Granollers en la eliminatoria ante Austria

El equipo español de Copa Davis ya está dispuesto y preparado para superar los cuartos de final de una competición que ha ganado en seis ocasiones y a la que ha llegado a la final en un total de 11, la última el pasado 2025. El equipo español de Copa Davis, con David Ferrer como capitán en la que será su último servicio a España en este lugar, está conformado por Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Daniel Mérida, Pedro Martínez y Marcel Granollers. En principio, en el lugar de Daniel Mérida estaba Davidovich, pero problemas físicos hicieron que Mérida lo sustituyese a última hora.

El rival de España en cuartos de final será Austria, una selección que sobre el papel es inferior a la española pero ante la que los tenistas patrios no deberán confiarse. Este mismo jueves, a pocas horas de que España debute en la fase final de la Copa Davis que se está disputando en Bolonia (Italia), David Ferrer ha dado a conocer los elegidos para jugar los partidos de individuales y el de dobles si fuese necesario un choque de desempate.

Carlos Alcaraz, la bala en la recámara de España para la Copa Davis

David Ferrer ha elegido a Rafa Jódar y Daniel Mérida para la disputa de los partidos individuales que se jugarán este mismo jueves a partir de las 17:30 horas. Será Daniel Mérida el encargado de firmar el estreno de España en esta fase final de la Copa Davis y lo hará ante Schwarezler, número 170 del ranking ATP. Daniel Mérida es el número 42 de la ATP y buscará imponer su mejor ranking para darle a España su primer punto en estos cuartos de final de la Copa Davis.

En el segundo partido llegará el turno de Rafa Jódar, la gran revelación del tenis español y que ha protagonizado la escalada más importante en el ranking ATP esta temporada. Rafa Jódar es el número 10 del mundo y se enfrentará a Rod﻿ionov, el mejor de los austriacos que es el número 119. Sobre el papel, no debería ser necesario que España tenga que recurrir al dobles y el pase a semifinales sería por la vía rápida para los de David Ferrer.

Gran Brretaña como rival de España en caso de pasar a semifinales de la Copa Davis

Carlos Alcaraz, en el caso de que llegue a participar en esta ronda de cuartos de final de la Copa Davis, lo haría formando pareja de dobles con Marcel Granollers. Se medirían los españoles a Miedler y Oberleitner en un partido que como mínimo se jugaría a partir de las 20:30 de este jueves.

En el caso de que España pase a semifinales, ya conocería su rival ya que este sería Gran Bretaña. Los británicos han superado en cuartos de final a Alemania tras tener que recurrir al dobles. Zverev ganó su partido este jueves pero vio desde la grada como la pareja formada por Patten y Skupsi se imponía por dos sets a cero y le daba el pase a los británicos.