Piden al tenista español que renuncie a la Final a 8 de la Copa Davis, aunque él piensa jugar, pero se reservará, hoy no entrenará y podría no jugar en cuartos de final salvo ene l doble si hiciera falta

Carlos Alcaraz se incorporó este lunes a la concentración del equipo español de Copa Davis en Bolonia tras desplazarse en coche desde Turín, donde el domingo se proclamó campeón de las ATP Finals tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev.

Aunque el sábado dejó alguna duda sobre su participación en la Final a 8 de la Copa Davis, el domingo dejó claro que iba a competir. Su falta de adaptación y la lesión en los isquiotibiales no serán, a priori un impedimento, pero sí que será muy cuidadoso y no se cargará demasiado en estos primeros días.

Según los planes del equipo español, este martes descansará y tampoco se entrenará, y están pensando en reservarlo y que no juegue el jueves ante Austria salvo que haga falta en el dobles. Así, en ese caso, tendría cinco días de paréntesis entre la final jugada el domingo en Turín y el duelo de semifinales del sábado, donde podría volver a verse las caras con Alexander Zverev.

En ese caso, el peso de la eliminatoria ante Austria estaría en manos de Rafa Jódar y de Dani Mérida en los individuales y de Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles. Los que sí hará hoy el tenista de El Palmar es comparecer ante los medios con el resto del equipo.

Las lesiones dan un aviso a Carlos Alcaraz

Todas estas precauciones se deben al 'aviso' que le dio el cuerpo a Carlos Alcaraz en plena ATP Finals y lo visto con Sinner este mismo año. Si el exceso de partidos en primavera acabaron pasando factura al italiano, que este mismo martes será operado de su rodilla, a Alcaraz ha sido la rodilla sobrecargada y los isquiotibiales los que le han advertido de que no debe forzar.

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals 2026 / Imago

El español lleva jugando de forma continuada tres de las cuatro últimas semanas y ha disputado todos los partidos, ya que enlaza los títulos de Viena, París y Turín. Son 15 partidos en un mes, de ahí la precaución que, para algunos, debería ser mayor.

Piden a Alcaraz que renuncie a la Copa Davis

Así lo dice el prestigioso técnico de las Williams o de Roddick, Rick Macci, reconocido fan de Carlos Alcaraz, quien cree que el español debería haber renunciado a jugar las ATP Finals y haberse ya centrado en descansar de cara a la próxima temporada.

"Alcaraz debería renunciar a jugar la Copa Davis para descansar. Así son las cosas. Su estilo de juego requiere de una intensidad constante y tiene que estar al máximo físicamente para poder jugar a su máximo rendimiento. Necesita más descanso que los demás por ese motivo", señala el veterano técnico estadounidense.

Por lógica tal vez debería haberlo hecho, pero la Copa Davis es una de las asignaturas pendientes del murciano, que no ha podido liderar como hizo Nadal al equipo español y que, además, le quedó la espina hace dos años de no haber podido despedir al balear como habría querido. Ahora que ha coincidido con Rafa Jódar y que no está Sinner, sabe que es la gran oportunidad de España para recuperar la ensaladera y no quiere perdérsela. Ya avisó antes de jugar en Viena que, en este final de temporada, quería ganar algunos de los títulos que nunca había obtenido. De momento, lleva tres de tres y ahora va a por el cuarto.