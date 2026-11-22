El Madrid salva su invicto en el último minuto tras remontar ante el Joventut; Barça y Baskonia pierden y se caen de las tres primeras plazas

El Madrid salva el invicto de milagro en la Liga ACB gracia a un Andrés Feliz que ganó el duelo de 'magos' a Ricky Rubio, en una jornada en la que el Barça completó su semana nefasta con una nueva derrota, la tercera en este campeonato, y el Baskonia, pese al gran partido de Kenan Kamenjas, cedió en el duelo vasco.

En el choque de históricos que cerraba la jornada, el Madrid remontó ante el Joventut en el último cuarto un encuentro muy duro. De hecho, el marcador a un minuto y diez segundos del final era favorable para la Penya por 87-88, pero ahí aparecieron Feliz y Jaime Pradilla para darle la vuelta al marcador.

En este partido, Pedro Martínez dirigió su encuentro 1.112 en la ACB y, con ello, superó a Aíto García Reneses y se convirtió en el técnico con más encuentros en el campeonato español. También se dio la curiosidad del regreso de Eli John Ndiaye al equipo blanco para enfrentarse, precisamente, al equipo al que defendía hace una semana.

El Barça paga la jornada europea

El otro encuentro llamativo de la jornada se jugó en Tenerife y allí, La Laguna superó al Barça pese a no poder contar ya con Marcelinho Huertas, su líder, que hace unos días se marchó a jugar en el Dubai Basketball.

El Barça trató de romper el partido, pero los de Lakovic mantuvieron el hilo del encuentro, reaccionaron al final para remontar y pasaron por encima de su rival en el último tramo para cerrar el marcador con una diferencia de 12 puntos.

La Laguna supera al Barça en Tenerife / @CB1939Canarias

También había un duelo interesante en Bilbao, donde los locales recibían a sus vecinos del Baskonia. Los de Perasovic, en plena crisis, vieron cómo una de sus últimas incorporaciones, Kenan Kamenjas se erigía en el MVP de la jornada con 39 de valoración. Sin embargo, no fue suficiente para ganar y acabaron cayendo.

Sí ganó el Valencia Basket al Breogán en un festival ofensivo y donde los taronja se fueron a los 129 puntos, su mayor marca de anotación en toda la historia de la ACB. También batió su propio récord anotador el Leyma Coruña, que se fue a los 113 puntos en su triunfo ante el colista, un iLERNA Lleida que no levanta cabeza.

La victoria del Zaragoza en Murcia ante un rival directo por la Copa y de Unicaja en Burgos les mete de lleno en la lucha por las primeras posiciones en una Liga ACB muy igualada, que sigue dando sorpresas cuando ya se ha superado el cuarto del campeonato.

Resultados de la jornada 9 de la Liga ACB

Recoletas Salud Burgos 71-94 Unicaja

BAXI Manresa 90-86 MoraBanc Andorra

UCAM Murcia 72-74 Casademont Zaragoza

Monbus Obradoiro 91-81 Bàsquet Girona

Surne Bilbao 84-80 Kosner Baskonia

Leyma Coruña 113-100 iLERNA Lleida

Valencia Basket 129-111 Río Breogán

La Laguna Tenerife 94-82 Barça

Real Madrid 91-88 Joventut Badalona

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 9

1. Real Madrid 9 - 0 (+164)

2. Valencia Basket 7 - 2 (+110)

3. La Laguna Tenerife 7 - 2 (+72)

4. Barça 6 - 3 (+33)

5. Casademont Zaragoza 6 - 3 (+31)

6. Kosner Baskonia 5 - 4 (+57)

7. Unicaja 5 - 4 (+53)

8. Río Breogán 5 - 4 (+19)

9. Surne Bilbao 5 - 4 (-8)

10. UCAM Murcia 4 - 5 (-16)

11. Leyma Coruña 4 - 5 (-57)

12. Monbus Obradoiro 4 - 5 (-59)

13. FIATC Girona 4 - 5 (-68)

14. Asisa Joventut 3 - 6 (-2)

15. Kids&Us Manresa 3 - 6 (-100)

16. San Pablo Burgos 2 - 7 (-36)

17. MoraBanc Andorra 1 - 8 (-85)

18. iLERNA Lleida 1 - 8 (-108)