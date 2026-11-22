Aunque su actuación ante el Sevilla estuvo muy por debajo de su nivel habitual, muchos son los clubes de primer nivel que siguen al marroquí, entre ellos un PSG que, tras perder lo que resta de temporada a Kvaratskhelia, ha visto este fin de semana cómo también se lesionadaba de gravedad Doué, lo que lo obligará a acudir al mercado invernal

La gravísima lesión este sábado de Désiré Doué﻿, atacante del ﻿PSG que tendrá que ser operado antes de final de mes de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ﻿Luis Enrique Martínez ya ha perdido a dos de sus puntales por las bandas en apenas un mes, pues el ﻿21 de octubre ﻿pasado perdía por idéntico motivo (hasta el tipo de dolencia) a ﻿Khvicha Kvaratskhelia﻿. Ni el internacional francés ni su homólogo georgiano volverán a jugar esta temporada, por lo que, usen de inmediato el conocido como '﻿comodín Joker﻿' (contratar a algún jugador que esté actuando ahora mismo en ﻿Ligue 1 o ﻿Ligue ﻿2) o esperen a enero, las opciones de acudir al mercado se multiplican.

"Es una situación difícil, pero así es la vida de los jugadores profesionales. Todavía tenemos posibilidades de mercado, pero no me gusta ver a mis hombres heridos. Si yo pienso en la mentalidad de Désiré Doué, sé que va a volver el doble de fuerte, más fuerte que nunca. No estoy preocupado, son cosas que todo futbolista debe superar", apuntaba en sala de prensa el míster asturiano, que se queda con lo puesto de aquí a la ventana invernal para jugar por fuera: ﻿Mika Godts﻿, ﻿Quentin Ndjantou﻿, ﻿Maghnes Akliouche o devolver a sus posiciones de origen a ﻿Ferrán Torres y Ousmane ﻿﻿Dembélé﻿, a los que está alineando como '9' al carecer de un delantero de referencia al uso.

Uno de los extremos que vigila el ﻿PSG desde hace tiempo es ﻿Ez Abde﻿, que viene de completar un ﻿El Gran Derbi discreto (salvo por poner a ﻿Antony Matheus dos Santos de gol para el 0-2, prácticamente no se le vio), pero un gran inicio de temporada (﻿cuatro goles y una asistencia en 13 partidos﻿), que da continuidad a la estratosférica ﻿25/26 (con ﻿15+13 en 43﻿) y la ya notable ﻿24/25 (9+5 en 49﻿). Su cláusula es de ﻿60 millones de euros﻿, de los que el ﻿Real Betis se quedaría el ﻿84%﻿, siendo el ﻿16% ﻿(unos ﻿9,6 millones) para el ﻿Barça﻿. De todas formas, tanto su anterior agente como el propio club verdiblanco y el nuevo asesor del marroquí han desmentido los contactos o el interés del '10' en marcharse. La nueva situación, eso sí, puede cambiarlo todo.

Condenado a indemnizar a sus primeros representantes

Informaba el pasado viernes 'Marca' de que el ﻿TAS﻿, en un laudo dictado el pasado ﻿5 de mayo de 2026﻿, ha condenado a ﻿Ez Abde a pagar más de ﻿230.000 euros a sus primeros agentes por romper sin causa ﻿justificada su contrato con ﻿Vergette Sports antes de fichar por el ﻿FC Barcelona procedente del ﻿Hércules CF﻿, trato cerrado el último día del mercado estival de la ﻿21/22, a cambio de los ﻿dos millones de euros recogidos en su cláusula de rescisión, que firmó ya con ﻿Javier Garrido (de ﻿IF Football﻿). Desde este verano, se ha puesto en manos de ﻿Alejandro Camaño en ﻿Footfeel ISM﻿.

El perfil en Instagram de la empresa suramericana. / IG

Jolden Vergette, propietario de la citada empresa brasileña, lo confirmaba en declaraciones exclusivas a 'Winwin', añadiendo que sigue esperando: "Nos pusimos en contacto con Abdessamad Ezzalzouli para que abonara la indemnización, pero se negó rotundamente. La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo se dictó hace varios meses y todavía no nos ha pagado. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso; tiene que pagar el dinero para resolver el conflicto y no hay otra solución".