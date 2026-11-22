Un solitario tanto del delantero croata en la primera mitad bastó para que el conjunto navarro sumase tres puntos que le permiten distanciarse de la zona de descenso, donde los costasoleños siguen anclados en la última plaza y sin conocer aún la victoria

Después de tres jornadas sin vencer, Osasuna volvió a la senda de la victoria ante el Málaga gracias a un gol de Ante Budimir en la primera parte, en un encuentro en el que dominó inicialmente, pero en el que terminó sufriendo ante el empuje de los andaluces.

El cuadro navarro, con varios cambios en el once, tiró de Aimar Oroz desde el comienzo ﻿para generar fútbol y buenas salidas de balón. Así, los de Jagoba Arrasate avisaron con un gran centro de Rosier, con Barja recibiendo solo y preparando el disparo rápido, finalmente rechazado por la zaga malagueña. Buscaban el gol desde el inicio los rojillos.

Gol de Budimir y asedio rojillo en busca del segundo

En el minuto 20, con un Osasuna que iba a más, Rosier realizó un buen regate a Larrubia para poner un caramelo de centro hacia la cabeza de Ante Budimir﻿. Testarazo del croata adelantándose a su marcador para hacer su noveno tanto de la temporada. Y no se detuvo el cuadro de Pamplona. Seguía el empuje con centros constates desde los costados. Moi y Aimar sacaron toda su calidad mientras el Málaga apenas generaba en ataque, centrándose en defender. El segundo estuvo a punto de caer. Recorte y disparo de Barja con intervención de un Herrero que vio cómo Recio le hizo un favor sacando un gol cantado de Budimir en el rechace. Segundo después, potente volea de Budimir que se marchó a poco del palo.

Con más orgullo que argumentos sobre el verde, los malaguistas trataron de ir hacia arriba, pero su rival no dudo en despejar el esférico al cielo de Pamplona sin ningún tipo de contemplación. Con un último disparo de Budimir se llegó al descanso. Pero el choque se reanudó con mismo guion. A las primeras de cambio, en el minuto 53, Budimir se hizo hueco y sacó un zurdazo que se topó con el travesaño﻿.

Ocasiones del Málaga sin el premio del empate

Funes realizó tres cambios en quince minutos para intentar cambiar el rumbo del partido, que a partir de entonces sí pudieron hacerse con el control. Niño metió el miedo en la zaga rojilla con una buena jugada individual con posterior disparo. Despertó el Málaga con Osasuna jugando con fuego y se impacientó El Sadar, viendo el cambio de nivel de los suyos de la primera a la segunda parte. Juan Cruz entró al remate de cabeza cruzando el balón sin puntería.

Carlos Dotor dispara en el partido entre Osasuna y Málaga. / Imago

Empujó y empujó el Málaga sin el premio final﻿. De Burgos Bengoetxea sacó la segunda amarilla a Catena en el tiempo añadido. Osasuna fue de más a menos, hasta generar ciertas dudas, pero con el pitido final, los casi 20.000 espectadores respiraron aliviados para volver a ganar después de tres jornadas.

Ficha técnica

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Rico; Aimar (Osambela, m. 65), Moncayola, Moi Gómez (Torró, m. 76); Rubén García (Iker Muñoz, m. 76), Budimir (Raúl García de Haro, m. 86), Kike Barja (Moro, m. 65).

Málaga: Herrero; Murillo, Pastor (Puga, m. 46), Recio; Larrubia (Juan Cruz, m. 83), Rafa (Ramón, m. 46), Martínez (Chupe, m. 77), Joaquín (Lorenzo, m. 60), Salinas; Niño y Dotor.

Gol: Budimir, 1-0 (m. 20).

Colegiados: Ricardo de Burgos (Comité Vasco), asistido por Iker De Francisco y Asier Pérezde Mediola. El colegiado vasco mostró amarilla a Catena, Osambela y Raúl García de Haro por parte de Osasuna. El colegiado expulsó a Catena con la segunda amarilla en el minuto 92.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar ante 19.813 espectadores.