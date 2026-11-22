El excesivo rigor de Sánchez Martínez con las tarjetas, sacando cinco en los primeros dieciocho minutos y las cuatro iniciales por protestar y no por faltas, condiciona un duelo de máxima rivalidad bastante rocoso, excesivamente duro en ocasiones, del que se marcharon lastimados los visitantes Aitor Ruibal y Antony

No gustó a casi nadie este sábado ﻿Sánchez Martínez﻿, que, según ﻿Manuel Pellegrini﻿, pudo ahorrarse las primeras tarjetas, entre ellas tres a suplentes béticos ('﻿Cucho﻿' Hernández y ﻿Junior Firpo﻿) y el preparador de porteros (﻿Toni Doblas﻿) por protestar y que debió "﻿llevar el partido de otra forma﻿", en alusión a que fue ﻿permisivo con el juego duro de los locales, recalcando el chileno que a ﻿Aitor Ruibal en el primer tiempo "le abrieron la cabeza﻿", lo que "﻿tuvo que haber revisado el VAR﻿", o el indulto a ﻿Kike Salas﻿, a la postre autor del 1-1. En clave nervionense, se reclamó un penalti por empujón de ﻿Fran García a﻿l propio central aruncitano, aunque llueve sobre mojado con el colegiado murciano: ﻿seis empates y diez derrotas con él desde hace más de cinco años. 'Casi na'.

Las tres ocasiones en que pudo echar al autor del empate

Vio ﻿Kike Salas una amarilla en el minuto 18 "por emplear el brazo de forma temeraria" contra ﻿Aitor Ruibal﻿, provocándole una brecha en la cabeza que le obligó a llevar desde entonces un ﻿aparatoso vendaje, reclamando desde el ﻿Real Betis que el aruncitano, que acabó marcando el 1-1 en el alargue, debió ser expulsado en esa jugada de forma directa por las consecuencias para el delantero rival o después por alguna de otras dos acciones que merecieron amarilla: una fuerte entrada sobre ﻿Antony Matheus dos Santos que le dejó renqueante de la cadera por la mala caída y un pisotón a ﻿Isco Alarcón﻿. En esta última, de hecho, ﻿Sánchez Martínez señaló falta del costasoleño, aunque le corrigió su asistente. ﻿Muñiz Ruiz﻿, desde la sala VOR, calló.

Antony, al público local: "Sois malísimos"

El final del partido permitió ver un '﻿pique﻿' entre el goleador del ﻿Real Betis y un sector de la afición del ﻿Sevilla FC﻿, que le provocó tras el pitido triple de ﻿Sánchez Martínez recordándole el empate de ﻿Kike Salas﻿, que les dejaba con sólo un punto y la miel en los labios. Las cámaras de DAZN pudieron captar la reacción de ﻿frustración del extremo brasileño, que había adelantado a los suyos al poco de la reanudación con un zurdazo que desvió ﻿Lucien Agoumé para confundir a ﻿Odysseas Vlachodimos﻿, y al que no gustaron las bromas de parte de la grada del ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán﻿, que reaccionaba también ante la dedicatoria hacia ellos del 0-1 del paulista y algún gesto con ﻿Dani Ceballos antes. "﻿Sois muy malos; sois malísimos﻿", se leyó en los labios del '7' verdiblanco.

Escarnio con el portero rinconero: "Valles, selección"

Aunque sus propios compañeros, uno a uno, acudieron a ﻿animarle y recordarle las muchas veces en que salvó al equipo con sus paradas, empezando por ﻿Dani Ceballos (que se marchó del campo, por cierto, respondiendo a los ﻿insultos con una ﻿peineta al montarse en el autobús) y continuando por el cancerbero suplente, ﻿Diego Conde﻿, más ﻿Junior Firpo﻿, ﻿Ángel Ortiz﻿, ﻿Diego Llorente y muchos otros, la desolación de ﻿Álvaro Valles era evidente. Sabía que su fallo en el 1-1, cuando se le escurre de entre las manos el tiro de ﻿Kike Salas﻿, decidió el derbi. Para colmo, un sector de la grada del ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán se mofaba del rinconero cantando '﻿Valles, selección﻿'. Precisamente, de una convocatoria con '﻿La Roja﻿' viene.