La contracrónica del Sevilla - Betis: la polémica por la no expulsión de Kike Salas, el 'pique' de Antony con la grada y la mofa de ésta hacia Álvaro Valles
El excesivo rigor de Sánchez Martínez con las tarjetas, sacando cinco en los primeros dieciocho minutos y las cuatro iniciales por protestar y no por faltas, condiciona un duelo de máxima rivalidad bastante rocoso, excesivamente duro en ocasiones, del que se marcharon lastimados los visitantes Aitor Ruibal y Antony
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No gustó a casi nadie este sábado Sánchez Martínez, que, según Manuel Pellegrini, pudo ahorrarse las primeras tarjetas, entre ellas tres a suplentes béticos ('Cucho' Hernández y Junior Firpo) y el preparador de porteros (Toni Doblas) por protestar y que debió "llevar el partido de otra forma", en alusión a que fue permisivo con el juego duro de los locales, recalcando el chileno que a Aitor Ruibal en el primer tiempo "le abrieron la cabeza", lo que "tuvo que haber revisado el VAR", o el indulto a Kike Salas, a la postre autor del 1-1. En clave nervionense, se reclamó un penalti por empujón de Fran García al propio central aruncitano, aunque llueve sobre mojado con el colegiado murciano: seis empates y diez derrotas con él desde hace más de cinco años. 'Casi na'.
Las tres ocasiones en que pudo echar al autor del empate
Vio Kike Salas una amarilla en el minuto 18 "por emplear el brazo de forma temeraria" contra Aitor Ruibal, provocándole una brecha en la cabeza que le obligó a llevar desde entonces un aparatoso vendaje, reclamando desde el Real Betis que el aruncitano, que acabó marcando el 1-1 en el alargue, debió ser expulsado en esa jugada de forma directa por las consecuencias para el delantero rival o después por alguna de otras dos acciones que merecieron amarilla: una fuerte entrada sobre Antony Matheus dos Santos que le dejó renqueante de la cadera por la mala caída y un pisotón a Isco Alarcón. En esta última, de hecho, Sánchez Martínez señaló falta del costasoleño, aunque le corrigió su asistente. Muñiz Ruiz, desde la sala VOR, calló.
Antony, al público local: "Sois malísimos"
El final del partido permitió ver un 'pique' entre el goleador del Real Betis y un sector de la afición del Sevilla FC, que le provocó tras el pitido triple de Sánchez Martínez recordándole el empate de Kike Salas, que les dejaba con sólo un punto y la miel en los labios. Las cámaras de DAZN pudieron captar la reacción de frustración del extremo brasileño, que había adelantado a los suyos al poco de la reanudación con un zurdazo que desvió Lucien Agoumé para confundir a Odysseas Vlachodimos, y al que no gustaron las bromas de parte de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán, que reaccionaba también ante la dedicatoria hacia ellos del 0-1 del paulista y algún gesto con Dani Ceballos antes. "Sois muy malos; sois malísimos", se leyó en los labios del '7' verdiblanco.
Escarnio con el portero rinconero: "Valles, selección"
Aunque sus propios compañeros, uno a uno, acudieron a animarle y recordarle las muchas veces en que salvó al equipo con sus paradas, empezando por Dani Ceballos (que se marchó del campo, por cierto, respondiendo a los insultos con una peineta al montarse en el autobús) y continuando por el cancerbero suplente, Diego Conde, más Junior Firpo, Ángel Ortiz, Diego Llorente y muchos otros, la desolación de Álvaro Valles era evidente. Sabía que su fallo en el 1-1, cuando se le escurre de entre las manos el tiro de Kike Salas, decidió el derbi. Para colmo, un sector de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se mofaba del rinconero cantando 'Valles, selección'. Precisamente, de una convocatoria con 'La Roja' viene.