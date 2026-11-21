En la zona mixta del Pizjuán hubo tiempo para todo por parte de los jugadores del Betis. Marc Roca y Marc Bartra atendieron a los medios de comunicación para mandarle ánimos a su portero Álvaro Valles, señalar al arbitro e indicar que su equipo mereció más

Marc Bartra se pasó por la zona mixta del Pizjuán tras el empate a uno frente al Sevilla FC en el Gran Derbi Sevillano. Quiso mandarle un mensaje de animo a su compañero Valles y también poner el acento en la actuación arbitral de Sánchez Martínez, pues opinaron que Kike Salas, autor del gol, no tendría que haber acabado el partido. Las declaraciones del jugador fue bastante contundentes.

El enfado de Bartra con el colegiado

Marc Bartra señaló al colegiado del encuentro al destacar que Kike Salas no debería estar sobre el verde cuando anotó el gol del empate. "Esperábamos más, por merecimiento y también por cómo se ha dado el partido. Ha sido un gol un poco extraño. Además, lo mete un jugador que tendría que haber estado expulsado desde hacía rato. Parece mentira que a estas alturas haya seguido jugando", apostilló indignado el central del Real Betis.

Sevilla 11 Real Betis

"He visto las imágenes y, además, en el campo me pareció totalmente una falta grave. Ahora lo hemos visto repetido: cómo le pisa el tobillo a Isco. Y, bueno, las imágenes están ahí. La verdad es que prefiero no decirlo porque, al final, si digo lo que pienso, igual te sancionan. Así que no voy a comentarlo. Animo a que la gente lo vea y ya está", terminó zanjando el tema el zaguero.

El central verdiblanco también tuvo tiempo en zona mixta para lanzarle una 'pullita' al eterno rival. "Cuando el eterno rival celebra un empate en su campo es porque estamos haciendo las cosas muy bien. Así que vamos a seguir con lo nuestro, a centrarnos en lo nuestro y a pensar ya en la Champions, que también estamos en ello", indicó Marc Bartra.

La celebración del paulista del 0-1 / LINCE / Lince

El Betis mereció ganar según Bartra

El central opina que merecían la victoria. Eso sí, hay que mejorar. "Sí, es verdad que creo que hemos merecido ganar, pero también es verdad que, a partir de los últimos 20 minutos, sí tendríamos que haber hecho más nuestro juego, tener valor y dominar el partido. Además, yendo ganando, para mí eso es lo que tenemos que mejorar", comentó el Marc Bartra.

El apoyo del vestuario a Álvaro Valles

El protagonista, en clave negativa fue Álvaro Valles. El central del Betis defendió a su compañero. "Álvaro es un porterazo, para mí de los mejores que he tenido como compañero. Y lo sigue siendo. Está claro que, al final, cualquier error, tanto los de atrás como los de un portero, conlleva esa responsabilidad. Pero, además, tiene mucha personalidad y al final se va a rehacer", terminó contestando Bartra.