Un rebote en Agoumé a tiro de Antony adelantó a los de Pellegrini, peores hasta ese momento de un duelo de máxima rivalidad que, tras un disparo de Suazo a la madera, igualaría en el alargue Kike Salas con la involuntaria colaboración de Álvaro Valles; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto desde las horas previas

Tablas en el primer El Gran Derbi de la temporada 26/27, que respondió a todos los tópicos, pues fue intenso, a ratos en exceso. Estuvo más cómodo el Sevilla FC, practicando el fútbol que más le gusta para impedir al Real Betis hacer lo propio, aunque a punto estuvo de cumplirse el presagio de Luis García Plaza, ya que al final del tiempo reglamentario se llegaba con 0-1 y su eterno rival ganando como los grandes: en una de sus pocas llegadas, ayudando muy a su pesar Lucien Agoumé a Antony Matheus dos Santos a estrenarse este curso como goleador. Sin embargo, tras un palo de Gabriel Suazo, el sexto de LaLiga empataba con justicia por medio de Kike Salas, esta vez con Álvaro Valles como involuntario procurador bajo palos.

El accidentado Aitor Ruibal, con Agoumé. / IMAGO

De inicio, mandó un buen rato la agresividad del anfitrión, con cierto permisividad de Sánchez Martínez a la hora de los contactos, lo que mantuvo el juego en campo verdiblanco, con un par de escaramuzas sin consecuencias de Youssouf Fofana. Le costaba salir al conjunto heliopolitano, que ajustó un tanto su presión alta para equilibrar las sensaciones y recuperar el balón. De todas formas, las múltiples amarillas por protestar y no por las faltas que enseñaba el murciano desquiciaron a todos, transcurriendo los minutos con más tensión que peligro. Cumplido el cuarto de hora, en una de las pocas trenzadas de los nervionenses, la cruzaba demasiado Félix Correia, mientras que Natan de Souza taponaba luego al aún milanista. Pero poco más que 'rascar'.

Suazo, encimando a Antony. / RBB

En el 21, eso sí, un centro-chut de Lucas Stassin se paseaba por el área pequeña sin que nadie despejara y con Rubén Vargas y Félix Correia lamentándose por no poder estirarse un poco más. A renglón seguido, la respuesta foránea: Antony Matheus dos Santos volvía loco a Gabriel Suazo y la colgaba en el área para que Kike Salas la mandase providencialmente a córner, forzando Pablo Fornals otro sin solución de continuidad. El intercambio de golpes era trepidante, provocando el punta belga enseguida la primera intervención de mérito de Álvaro Valles. En el 31, de nuevo rondó el 1-0 en un saque de esquina que el aruncitano cabecearía muy cerca de la base del poste. A los puntos, mejor el Sevilla FC tras cumplirse la media hora inicial.

Al Real Betis le costaba un mundo armar contragolpes, desperdiciando Pablo Fornals con un tiro muy suave de los pocos que fructificaron, al tiempo que Marc Bartra estorbaba lo justo a Youssouf Fofana para que el francés no remachara un servicio de Juan Iglesias. En la otra portería, bloqueaban a la postre a Isco Alarcón, que se había marchado muy bien de su par y encaraba a Odysseas Vlachodimos, rápido en la siguiente para cazar un balón suelto que buscaba dentro del área por sorpresa Fran García. Con otro acierto del rinconero ante Rubén Vargas se llegaba a la recta final de un periodo inaugural que abrocharía con unas tablas que seguramente supieron a menos a los de Luis García Plaza.

Sánchez Martínez, protagonista muy a pesar de todos. / Lince

La reanudación arrancó por los mismos derroteros: los blanquirrojos más intensos y los verdiblancos, incómodos y a contraestilo. Pero la calidad suele marcar diferencias y la primera clara que tuvo el Real Betis fue para adentro: conducción y división de Isco Alarcón, dejada para el zurdazo de Antony Matheus dos Santos y desvío condicionante en Lucien Agoumé que confundió a Odysseas Vlachodimos. Había sido mejor el Sevilla FC, pero no apuntilló y ya iba por detrás en el marcador. Intentaron reaccionar rápidamente los de Luis García Plaza, aunque el lanzamiento desde lejos de Rubén Vargas no sorprendía a un atento Álvaro Valles. Antes al contrario, el paulista tuvo el segundo a bocajarro a pase de Ez Abde, salvando providencialmente el griego.

La celebración del paulista del 0-1. / Lince

En el ecuador de esta nueva fase, la parroquia nervionense pidió penalti por un empujón de Fran García a Kike Salas, pero Sánchez Martínez no vio nada y Muñiz Ruiz le dio la razón desde Las Rozas. Llegaba el momento de mirar al banquillo y, mientras el que iba perdiendo tiraba de toda la pólvora que le quedaba, el 'Ingeniero' sentaba a un Ez Abde desaparecido para apostar por la potencia de Nelson Deossa. Los anfitriones lo fiaban casi todo al balón parado, colgando también balones como el que Héctor Bellerín peinaba a córner para evitar males mayores o el que Natan de Souza despejaba en boca de gol ante el testarazo centrado de Isaac Romero.

Mucho más ocurrió en el minuto 82, pues Gabriel Suazo estrelló en el palo un zurdazo desde cerca, recogiendo Youssouf Fofana un rechace que terminó en 'Peque' Fernández, si bien la salvada de Marc Bartra ya llegó con el atacante catalán en posición aparentemente ilegal que decretó el colegiado. El epílogo depararía un séptimo intento bloqueado por los visitantes, a Robbie Ure de un Troy Parrott que buscó a posteriori el gol de la temporada desde cuarenta metros. Pero la perseverancia sevillista tendría recompensa en el primer minuto de alargue al escurrírsele a Álvaro Valles un latigazo de Kike Salas que, con todo, era más que parable. No hubo ya tiempo para mucho más.

Ficha técnica del Sevilla - Betis de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé (Robbie Ure 69'), Fofana, Guridi (Kochorashvili 59'); Vargas (Peque 80'), Félix Correia (Ejuke 59') y Stassin (Isaac Romero 69').

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Fornals, Marc Roca; Antony (Rodrigo Riquelme 80'), Isco, Ez Abde (Deossa 71'); y Aitor Ruibal (Parrott 62').

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el gallego Muñiz Ruiz en el VAR. Amarillas a los locales Agoumé, Kike Salas, Castrín, Robbie Ure y Juan Iglesias, así como a los visitantes Bellerín y Fornals, más 'Cucho' Hernández, Junior y el entrenador de porteros, Toni Doblas (en el banquillo).

Goles: 0-1 (50') Antony; 1-1 (91') Kike Salas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 13ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 42.983 espectadores, con 602 aficionados béticos en la zona visitante.