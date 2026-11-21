El periódico ESTADIO Deportivo y la empresa Olocip by Plexus Sport﻿, especializada en Inteligencia Artificial aplicada al deporte, se unen para ofrecer una comparativa enfrentada entre los teóricos protagonistas de El Gran Derbi de la jornada 13 en LaLiga EA Sports

El Sevilla FC y el Real Betis se enfrentan este sábado en El Gran Derbi, un duelo correspondiente a la jornada 13 en LaLiga EA Sports que acogerá el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y que se presume muy igualado, teniendo en cuenta el buen inicio de curso de dos conjuntos que ocupan, respectivamente, la sexta y la cuarta plaza de la clasificación. Para analizar la previa, ESTADIO Deportivo ha contado con la inestimable colaboración de Olocip by Plexus Sport, que ha puesto su Inteligencia Artificial para enfrentar Uno contra Uno a los teóricos titulares para ver quién tiene mejor once, quiénes apuntan a ser los protagonistas, quién llega en mejor o peor forma...

En este sentido, cabe remarcar la máxima igualdad. El Sevilla FC vencería en cinco de las 11 casillas de esta particular quiniela; el Real Betis se impone en los otros cinco y en el duelo directo restante se puede decir que hay un decepcionante empate técnico entre los '9', Lucas Stassin y Troy Parrott.

Kike Salas, Juan Iglesias y Gabriel Suazo tienen los tres mayores valores de impacto en el Sevilla FC; aunque, según la IA, los tres mejores futbolistas de El Gran Derbi están en el Real Betis: Álvaro Valles, Marc Bartra y Ez Abde

La portería: Odysseas Vlachodimos vs. Álvaro Valles

En las porterías, los titulares son claros. Vlachodimos suma todos los minutos posibles a excepción del partido de Copa del Rey y Álvaro Valles, que acaba de estrenarse en una convocatoria con la selección española, es el que más paradas realiza de LaLiga lo ha jugado todo en las 12 jornadas de LaLiga y en las cuatro de la Champions.

Por todo ello, en base al impacto de sus decisivas acciones en el desempeño de sus respectivos equipos, la Inteligencia Artificial de Olocip by Plexus Sport le otorga un mayor valor total al bético, 4,82, frente al -1,30 del sevillista, y parcial, 0,37 de Valles por cada 90' y -0,1 de Vlachodimos.

Álvaro Valles posa en Las Rozas, en la llegada a su primera concentración con España.

En los laterales: Juan Iglesias y Suazo vs. Bellerín y Fran García

Sin Carmona, lesionado; y con Ángel Ortiz recién llegado de la selección, el lateral derecho también tiene claros favoritos en Juan Iglesias y Héctor Bellerín. En esta casilla de la quiniela del derbi se impone el futbolista del Sevilla, que se estrena en estas lides con un valor de 2,69 para el pucelano frente al 0,77 del catalán.

Algo más de dudas caben en el lateral izquierdo, ya que Gabriel Suazo sólo ha tenido un entrenamiento con el grupo tras volver de jugar con Chile y Julio Díaz está preparado por si acaso. En el Betis, Fran García lleva mucha ventaja sobre Junior Firpo. Aunque por poco, la IA apuesta por el cumplidor capitán nervionense (1,69 de valor total y 0,13 por jornada) sobre el rapidísimo Fran García (1,32 y el mismo 0,13 cada 90').

Los centrales: Castrín y Kike Salas vs. Bartra y Natan

Dos de los futbolistas que la Inteligencia Artificial señala entre los más fiables y regulares de El Gran Derbi estarán en el centro de las defensas: Kike Salas ostenta el mayor valor total en el Sevilla FC (2,71 y 0,25), mientras que Marc Bartra -pichichi verdiblanco con 5 dianas- es el segundo mejor activo del Real Betis (impacto global de 3,88 y de 0,59 cada 90').

En el perfil derecho, Bartra se impone en el 1 vs. 1 ante el pujante Andrés Castrín (1,44 y 0,14 por encuentro), mientras que en la izquierda está mucho más igualado porque en el cuadro verdiblanco también destaca el aporte del incansable Natan de Souza (2,45 y 0,23).

Juan Iglesias y Kike Salas, valores seguros en el Sevilla. / Imago

Las sorpresas agradables: Agoumé y Marc Roca

En el puesto de pivote hay dos futbolistas en gran momento. Lucien Agoumé está ofreciendo su mejor versión como sevillista y el nivel al que se encuentra Marc Roca, convocado por primera vez por Luis de la Fuente, no se había visto aún en el Betis. El valor de ambos ha crecido notablemente con respecto a cursos pasados y la IA roza la X en esta quiniela ligeramente inclinada a favor del visitante: 2,07 (0,16) para el francés y 2,66 (0,29) en el catalán.

Se espera mucho más de Fofana y Fornals

También están garantizadas a priori las titularidades de dos futbolistas esenciales para Luis García Plaza y Manuel Pellegrini, a pesar de que ninguno de los dos está en su apogeo. Youssouf Fofana (1,85 y 0,22) comenzó el curso arrasando jugando como enganche, pero ha ido a menos en estos últimos partidos en los que se ha situado en el doble pivote. No menos omnipresente es Pablo Fornals (1,52 y 0,16 por partido), el mejor centrocampista de LaLiga 25/26.

Fofana celebra su primer gol como sevillista. / IMAGO

La banda derecha, eslabón más débil: Ejuke vs. Antony

Sin duda, es el puesto más señalado de este comparativa enfrentada en el Sevilla - Betis. Ahí está una de las dos grandes incógnitas de Luis García Plaza: Rubén Vargas o Chidera Ejuke, que rinde más como revulsivo que como titular pero la IA de Olocip le otorga un mayor valor (global de 1,20 y 0,22 por partido). También reside en el costado diestro la gran preocupación de Manuel Pellegrini, que espera celebrar en el derbi el primer gol en esta 26/27 de un desdibujado Antony dos Santos (1,30 y 0,15).

El peligro llega por la izquierda: Félix Correia vs. Abde

Con dos goles, dos asistencias, muchísima ayuda a su lateral y un guante para botar las acciones a balón parado, Félix Correia (2,25 y 0,32) llega a su primer derbi siendo uno de los futbolistas más decisivos del Sevilla FC y ostentando el cuarto mejor índice de su equipo, según la IA. No obstante, este duelo lo gana Ez Abde (3,52 y 0,43): incisivo, eléctrico, vertical, profundo y con mucho desborde, en el último año ha mejorado mucho en los últimos metros. Suma cuatro tantos y una asistencia este curso.

Antony y Abde festejan un gol del Betis con su ya clásica celebración. / Imago

Isaac Romero se gana un sitio; Isco Alarcón recupera la continuidad

Es el duelo más forzado de este 1 vs. 1 en El Gran Derbi y todo dependerá de si Luis García Plaza sale con un 1-4-4-2 o con un 1-4-2-3-1 como el de Pellegrini. Con uno u otro dibujo, la Inteligencia Artificial apuesta por Isaac Romero (valor total de 2,50 y de 0,50 por cada 90') como el tercer valor más seguro del Sevilla FC. El lebrijano es el máximo goleador nervionense, con tres dianas.

Qué decir de la magia de Isco Alarcón (1,56 y 0,16), que gracias a su acierto desde el punto de penalti -sólo ha fallado uno en Copa del Rey- es el segundo máximo anotador del Real Betis con cuatro goles y comparte liderato de asistencias, con dos. La mejor noticia es verle jugar con continuidad y sin tanto dolor. Poco a poco, el 'Mago' se va acercando a su superlativo nivel.

Stassin y Parrott: más de dos meses sin celebrar un gol

En el '9' reina la sequía absoluta. Los dos llegaron en verano para asentarse como referencias ofensivas, pero Lucas Stassin no marca desde el 6 de septiembre, cuando consiguió ante el RCD Espanyol su única diana como sevillista, y los dos de Troy Parrott -llega de hacer doblete con su selección- fueron el 4 y el 8 de septiembre. Es decir, llevan 10 semanas sin ver portería y presentan valores muy bajos: 0,37 (0,07 por partido) en el caso del belga y 0,46 (0,10 por 90') por parte del irlandés.