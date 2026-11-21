El joven canterano azulgrana, de solo 16 años, ya ha sido convocado en dos ocasiones por Hansi Flick esta temporada y ha aprovechado su debut en el Mundial sub 17 para acaparar elogios

La selección española sub 17, liderada por un imponente Ebrima Tunkara, mediocentro ofensivo del FC Barcelona, emprendió con buen pie el reto de conquistar el único título que le falta al fútbol español al golear a China por 5-0 en su estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Un plácido debut al que el canterano azulgrana contribuyó con uno de los goles, de falta directa, y una asistencia de lujo a Emeka, autor de un doblete.

La historia de Ebrima Tunkara: de Gambia a La Masia

De este modo, el joven talento nacido en Gambia, quien llegó a Cataluña con solo 7 años junto a su familia, se ha colocado en el escaparate. Una perla a la que el club azulgrana ató el pasado mes de enero, nada más cumplir los 16 años, ante el interés de clubes ingleses como el Aston Villa o el Everton, firmándole un contrato profesional hasta 2029.

En su segundo año juvenil, el futbolista criado en Mataró ya forma parte de la plantilla del Barça Atlètic en Segunda RFEF, aunque también ha jugado en la Youth League con el Juvenil A, con gol y asistencia en su único partido. Y a este paso, nadie duda de que más pronto que tarde aparecerá en el primer equipo. De hecho, ya fue convocado por Hansi Flick en las dos últimas jornadas, ante el Alavés y Atlético de Madrid, sin llegar a debutar.

No olvida sus orígenes: "Jugábamos descalzos"

Sin duda, la suya es una historia de superación. Empezó a jugar en el Cerdanyola y muy pronto despertó el interés del club azulgrana, que lo incorporó a su cantera en la temporada 18/19. Pero Tunkara no tiene dudas de cuál es ha sido la clave. "Mis familiares, que han estado ahí apoyándome desde el primer minuto. Les debo todo a ellos", afirmó en Marca tras su estreno mundialista.

Internacional ya en 31 ocasiones, desde la sub 15 hasta la sub 17, Tunkara no olvida sus orígenes en la ciudad de Lamoi, antes de emigrar en busca de un futuro mejor. "Jugábamos descalzos por la calle. Mi padre hizo un gran esfuerzo", reconoció en una entrevista concedida a la RFEF, donde recordó cómo debía recorrer varios kilómetros para acudir a la escuela.

Ebrima Tunkara es felicitado por sus compañeros tras firmar un gol ante China. / Imago

Ya en Cataluña, fue un amigo de su padre el que le aminó a hacer las pruebas en el Barça, aunque no lo escogieron a la primera. Y desde entonces, su crecimiento ha sido meteórico. Ya tuvo la oportunidad en verano de estrenarse con los 'mayores' en un amistoso ante el Birmingham City, después de que en el Europeo sub 17 de Estonia fuese elegido mejor jugador del torneo, firmando cuatro asistencias y 23 pases clave.

El espejo de Pedri, el trabajo con las faltas y una promesa para la final

Precisamente ese claridad para ver espacios es una de las principales cualidades de Tunkara, que tiene un referente claro en el primer equipo azulgrana. "Pedri es el que más me gusta", precisó. Aunque, obviamente, aún debe seguir mejorando, y tanto en la cantera culé como en las categorías inferiores de la selección se afanan por pulir su talento. Sin ir más lejos, su golazo a balón para frente a China es fruto de ellos: "Estuvimos como dos o tres días lanzando faltas".

"Se siente muy bien, la verdad. Estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho", apunto el azulgrana tras el debut, aclarando a quién llamaría nada más llegar al vestuario: "A mi padre, seguramente. Le diré que hemos ganado 5-0 y seguramente habrá visto el partido. Que esté orgulloso de mí", afirmó, revelando que si España llega a a la final, allí estará su progenitor apoyándole: "Si llegamos, va a venir 100%".