El entrenador del Sevilla FC tendrá que demostrar en su primer duelo cainita ante el Betis en el banquillo sevillista que las estadísticas están para romperlas, siguiendo buena nota de un Manuel Pellegrini que ha ganado dos de sus últimos tres derbis, tras no haber ganado ninguno de los diez encuentros anteriores frente a los de Nervión. Eso sí, los antecedentes del madrileño en partidos de máxima rivalidad regional no son especialmente positivos

Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, vivirá este sábado su primer Gran Derbi hispalense contra el Betis. Un duelo de rivalidad cainita en el que, como todos saben en la ciudad de Sevilla, hay mucho más que tres puntos en juego. Algo de lo que ha tomado buena nota su homólogo en el banquillo verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, quien ha ganado dos de sus últimos tres partidos de liga frente al Sevilla y empatando el otro, después de no haber conseguido imponerse en ninguno de los otros diez anteriores que había disputado -seis empates y cuatro derrotas-.

Un rival para García Plaza, Manuel Pellegrini, que no le resulta especialmente cómodo. Y es que el técnico chileno es, además, el entrenador al que más veces se ha medido el madrileño en LaLiga, con un total de hasta en once ocasiones. Un bagaje en el que el ahora preparador del Sevilla FC tan sólo ha conseguido imponerse en dos encuentros, sumando en el resto cuatro empates y cinco derrotas.

No se antoja el de este sábado un derbi para García Plaza, quien tendrá que luchar contra las estadísticas en contra con un Sevilla FC que ha perdido ante el Betis en dos de los últimos tres derbis entre ambos equipos, tras no haber perdido ninguno de los 12 anteriores en LaLiga -siete victorias y cinco empates-. Eso sí, querrá seguir el entrenador sevillista la dinámica de Javi Martínez, en su staff, quien el curso pasado, como sustituto de un Almeyda sancionado consiguió empatar a dos un derbi que los de Nervión perdían por 2-0 en la primera mitad.

Los otros derbis de Luis García Plaza: una asignatura pendiente

No será la primera vez que Luis García Plaza tenga que afrontar un partido de máxima rivalidad territorial. A lo largo de su trayectoria en los banquillos, el técnico madrileño ha vivido este tipo de encuentros en Valencia, Madrid y el País Vasco, al frente de Levante, Getafe, Villarreal y Deportivo Alavés. Una experiencia que le ha permitido conocer diferentes ambientes y escenarios, aunque los resultados reflejan que los derbis no han sido precisamente su especialidad.

Un triunfo ante el Real Madrid y otro ante el Atlético con el Getafe

Su etapa más intensa en este tipo de partidos fue la del Getafe. Durante sus tres temporadas al frente del conjunto azulón tuvo que medirse al Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Frente a los blancos consiguió una de sus victorias más destacadas, imponiéndose por 2-1 en el Coliseum en agosto de 2012. También fue capaz de derrotar al Atlético por 3-2 en noviembre de 2011. Sin embargo, el balance global ante sus tres vecinos madrileños fue bastante más complicado, especialmente frente al Rayo, al que no consiguió ganar en ninguno de los cinco enfrentamientos que dirigió.

Con el Levante, un empate y una derrota frente al Valencia; al Villarreal sí le venció

Antes, en el Levante, había tenido que afrontar el derbi valenciano frente al Valencia, con un empate y una derrota. También se midió al Villarreal, al que consiguió derrotar por 0-1 en El Madrigal en febrero de 2011, después de haber perdido por 1-2 en el Ciutat de València. Una rivalidad que volvió a cruzarse en su camino durante su breve paso por el banquillo amarillo, aunque entonces no pudo evitar la derrota por 3-0 ante el Valencia en Mestalla, en enero de 2019.

Triunfo ante la Real Sociedad como técnico del Alavés

Su experiencia más reciente llegó con el Deportivo Alavés. En Vitoria tuvo que afrontar los compromisos ante Athletic Club, Real Sociedad y Osasuna. Tampoco fue una etapa especialmente productiva en este apartado, aunque sí pudo celebrar una victoria de prestigio ante el conjunto donostiarra, al que derrotó por 1-2 en Anoeta en agosto de 2024. Frente al Athletic y Osasuna, en cambio, no consiguió sumar ningún punto.

Así pues, García Plaza aterriza en el Gran Derbi con experiencia en diferentes rivalidades del fútbol español y con la certeza de que estos partidos tienen una dimensión especial. Las estadísticas no juegan precisamente a su favor, pero también le recuerdan que ha sido capaz de ganar a rivales de la talla del Real Madrid, el Atlético o la Real Sociedad. Ahora buscará trasladar esa capacidad al Sevilla-Betis y conseguir una victoria que le permita empezar a escribir su propia historia en una de las citas más importantes del calendario nervionense. Pellegrini, sin lugar a dudas, tratará de impedirlo.