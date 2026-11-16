El Betis de Pellegrini llega al derbi con 50 puntos más que el Sevilla y con una deuda pendiente del 'Ingeniero'

Con el chileno a los mandos, el Betis ha sumado media centena más de puntos que los nervionenses, pero, sin embargo, el saldo del técnico en los derbis todavía es negativo

El primer derbi de la temporada se aproxima y es bien sabido que el Betis se presentará en el Ramón Sánchez-Pizjuán dos puestos por encima en un duelo cainita con tintes europeos, pero con una renta considerable en la tabla.

No en vano, con 26 puntos en su casillero en el mejor arranque de su historia aventaja en ocho al Sevilla a pesar de haber firmado un buen comienzo de curso con García Plaza. Esta renta responde al cambio de ciclo que se ha producido en los últimos años en la capital hispalense con Manuel Pellegrini como uno de los principales artífices.

El Betis de Pellegrini supera con creces en puntos a los nervionenses

De hecho, el técnico chileno le ha dado la vuelta al dominio sevillista en buena parte de este siglo y desde que se sentó en el banquillo verdiblanco el Betis ha sumado una cantidad de puntos muy superior a la del Sevilla, hasta el punto de que llega a este derbi con 50 unidades más ﻿en LaLiga en las seis temporadas que el chileno lleva al frente del cuadro heliopolitano.

Una ventaja labrada especialmente en últimos tres años y medios﻿, pues en las dos primeras campañas los sevillistas sumaron 21 puntos más que los béticos, 147 por 126, pero en las siguientes el Betis de Pellegrini revirtió la situación al sumar nada más y nada menos que 71 puntos más que el Sevilla para contar ahora con esta renta parcial de 50 puntos.

Saldo negativo de Pellegrini en los derbis

Un dato demoledor y significativo que, sin embargo, no encuentra respaldo en los números de Pellegrini en el derbi ﻿a pesar de que en las dos temporadas anteriores ha logrado mejorar sus guarismos con dos victorias, un empate y una derrota. Y es que su saldo actual todavía sigue siendo negativo, pues ha disputado un total de 13 derbis oficiales y ha perdido más que ganado.

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Así, hasta la fecha suma tres victorias, seis empates y cuatro derrotas y el curso pasado su Betis desaprovechó la oportunidad de equilibrar la balanza al dejar escapar un 2-0 en La Cartuja tras haberse impuesto por 0-2 en el Sánchez-Pizjuán hace cerca de un año.

Ocasión para el 'Ingeniero' de nivelar su balance en el duelo cainita

Este sábado, Pellegrini volverá a disfrutar de otra ocasión para igualar el número de éxitos y fracasos, pues si se impone en Nervión ya llevará el mismo número de triunfos que de derrotas después de las dos sumadas en las dos temporadas anteriores.

Cabe apuntar que Pellegrini lleva una buena racha en los derbis, tanto en cuanto en los ocho último tan solo cayó en uno, más concretamente, más concretamente el 6 de octubre de 2024, cuando en el primer duelo cainita de la 24/25 se impuso por 1-0 a los verdiblancos.