Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Alcaraz en las ATP Finals 2026

El tenista murciano entra en acción en el último torneo de la temporada el cual es uno de sus grandes objetivos debido a que aún no lo tiene en su palmarés. El de El Palmar parte como favorito después de ganar el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz se estrena en las ATP Finals 2026, que se celebra en Turín (Italia), este lunes 16 de noviembre contra el estadounidense Frances Tiafoe. Un torneo que es uno de los grandes objetivos que le restan por conquistar al tenista español ya que aún no lo tiene en su extenso palmarés. Carlos Alcaraz, a pesar de que es cabeza de serie número 2, sólo por detrás de Alexander Zverev, parte como el gran favorito para hacerse con la victoria de este campeonato ya que el de El Palmar viene de ganar el Masters 1000 de París.

Carlos Alcaraz ha quedado encuadrado en el Grupo Ivan Lendl el cual comparte con Frances Tiafoe, su primer rival, con Daniil Medvedev y con Flavio Cobolli. Las ATP Finals 2026 tiene la particularidad de que la primera ronda es una fase de grupos en donde pasan los dos mejores de cada uno de ellos. De este modo, Carlos Alcaraz necesita ganar dos partidos para asegurarse el pase a la siguiente ronda. En principio no debería tener ningún problema ya que el murciano ya ha superado a sus contrincantes en otras ocasiones.

Carlos Alcaraz, entrenando en las ATP Finals. / IMAGO

Carlos Alcaraz, entrenando en las ATP Finals.

De hecho, Carlos Alcaraz tiene un balance favorable con Frances Tiafoe (2-1). El estadounidense sólo le pudo ganar en el año 2021, en el Conde de Godó de Barcelona, cuando el español era un crio que estaba dando sus primeros pasos en el circuito ATP. Después, Carlos Alcaraz ha batido a Frances Tiafoe en el US Open y en Wimbledon. Será la primera vez que ambos se enfrenten en pista dura, rápida y bajo techo. Carlos Alcaraz ha demostrado en este final de temporada que esa superficie y condiciones se le da a la perfección ya que ha ganado el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe?

El partido entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe correspondiente a la fase de grupos de las ATP Finals 2026, se juega este lunes 16 de noviembre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 14:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de dos de sus canales: Movistar+ (dial 8) y Movistar+ Deportes 2 (dial 64).

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del, con especial atención a lo que están haciendo los dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.