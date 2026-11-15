30 aniversario

Victorias de Tenerife, Granada y Eldense y empate entre Eibar y Cádiz

El club canario le brindó la victoria al fallecido Jesús de Miguel, mientras que el Ceuta se sigue hundido. El Granada sigue a buen ritmo tras derrotar a Las Palmas. El Eibar no pudo superar al Cádiz en su terreno de juego

El Tenerife le ganó al Ceuta.

El Tenerife le ganó al Ceuta. / @CDTOficial

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Este domingo sólo se disputaron un total de cuatro partidos de Segunda división, correspondientes a la jornada 14, en donde lo más destacado fue la emotiva victoria del CD Tenerife sobre la AD Ceuta FC que fue dedicada al fallecido Jesús de Miguel. Por otro lado, también fue importante el triunfo del Granada CF sobre la UD Las Palmas que consolida al club andaluz en la tercera posición de la clasificación.

Pinchazo de la SD Eibar que no pudo pasar del empate contra el Cádiz CF en su terreno de juego. Finalmente, el CD Eldense se aleja de los puestos de descenso a Primera RFEF tras ganar al CE Sabadell.

CD Tenerife 2-0 AD Ceuta FC

El Tenerife se reencontró con la victoria este domingo y superó por 2-0 al Ceuta en su primer partido tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La igualdad se rompió en el minuto 39, Fabricio controló el balón en su campo, dio un gran pase al espacio a Nacho Gil, que, a la carrera, enfiló la portería sin dudarlo, frenó en seco dentro del área, dejando sin opciones a su defensor, y firmó el 1-0, con dedicatoria especial para Jesús de Miguel.

El Ceuta buscó la igualada tras el descanso, pero sin éxito. Neal Viereck, en el minuto 85 puso la sentencia tras aprovechar un córner lanzado por Nacho Gil para, de cabeza, hacer imposible cualquier esfuerzo de Guille Vallejo para impedir el 2-0.

Granada CF 1-0 UD Las Palmas

El Granada logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion para colocarse tercero en la clasificación al superar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 1-0 al Las Palmas, que corta una racha de tres partidos ganados de forma consecutiva y cede sus primeros puntos desde la llegada al banquillo de Albert Sánchez.

El equipo andaluz aprovechó un error del portero Caro que perdió el balón ante el delantero Pascual el cual, a placer, anotó el gol del triunfo en el minuto 54.

El Granada le ganó a Las Palmas.

El Granada le ganó a Las Palmas. / IMAGO

SD Éibar 1-1 Cádiz CF

El Eibar no pudo brindar la victoria que deseaba en la despedida de su presidenta durante los últimos diez años de Amaia Gorostiza, que asistió al palco presidencial por última vez en calidad de máxima dirigente armera.

Se adelantó el Éibar por medio de Guruzeta, en el minuto 60 de la segunda parte, tras rematar de cabeza un buen centro de Adu Ares. Igualó, en el minuto 75, Borja Vázquez, también de cabeza.

CD Eldense 2-0 CE Sabadell

Los goles de Mariano Carmona y Jesús Clemente permitieron al Eldense reencontrarse con la victoria (2-0) tras tres derrotas seguidas y cambiar de dinámica ante un desafortunado Sabadell, que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 35 por expulsión de Catalá y que suma ya cinco jornadas sin ganar.

El Eldense toma aire y pone algo de tierra de por medio con los puestos de descenso a Primera RFEF sobre los que ya tiene seis puntos de ventaja.

- Así queda la clasificación de Segunda división:

TotalEn casaFuera
Jornada 14PTS.PJPGPEPPGFGCPTS.PJPGPEPPGFGCPTS.PJPGPEPPGFGC
1AlmeríaAlmeríaALM=
32141022261119761017613741295
2CD CastellónCD CastellónCAS=
3013931245115320121198611124
3GranadaGranadaGRA 2
26138232114136411105137412119
4Girona FCGirona FCGIR 4
2414734241314842216710631286
5EibarEibarEIB 1
24137332215127331118126402117
6Burgos CFBurgos CFBUR 3
241473420171785211387621379
7MallorcaMallorcaMLL 1
231365218101675111567614134
8Real SportingReal SportingSPO 1
231472516171073137813741299
9Real OviedoReal OviedoOVI=
2114635201887223871374121211
10Córdoba CFCórdoba CFCCF 1
20146262525126402118882241417
11UD Las PalmasUD Las PalmasUDL 1
2014626192211732288973041114
12Real ValladolidReal ValladolidVAD=
18145362221127403151167133710
13TenerifeTenerifeCDT 1
181346317171273319566132812
14CE SabadellCE SabadellSAB 1
18144641213126330846813449
15EldenseEldenseELD=
1714527151911732211867205411
16LeganésLeganésLEG 2
1514437142410731391057124514
17Celta FortunaCelta FortunaCEL 1
1313346192597232131346114612
18Real Sociedad BReal Sociedad BRSO 1
131434717245712481287223912
19CádizCádizCAD 1
111425717198822410836033711
20FC AndorraFC AndorraFCA 1
1113328182466204101157124813
21AlbaceteAlbaceteALB=
10133191324662047947115615
22AD Ceuta FCAD Ceuta FCCEU=
514121110324711561217016420

AscensoPlayoff de ascensoDescenso