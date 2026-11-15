Victorias de Tenerife, Granada y Eldense y empate entre Eibar y Cádiz

El club canario le brindó la victoria al fallecido Jesús de Miguel, mientras que el Ceuta se sigue hundido. El Granada sigue a buen ritmo tras derrotar a Las Palmas. El Eibar no pudo superar al Cádiz en su terreno de juego

Este domingo sólo se disputaron un total de cuatro partidos de Segunda división, correspondientes a la jornada 14, en donde lo más destacado fue la emotiva victoria del CD Tenerife sobre la AD Ceuta FC que fue dedicada al fallecido Jesús de Miguel. Por otro lado, también fue importante el triunfo del Granada CF sobre la UD Las Palmas que consolida al club andaluz en la tercera posición de la clasificación.

Pinchazo de la SD Eibar que no pudo pasar del empate contra el Cádiz CF en su terreno de juego. Finalmente, el CD Eldense se aleja de los puestos de descenso a Primera RFEF tras ganar al CE Sabadell.

CD Tenerife 2-0 AD Ceuta FC

El Tenerife se reencontró con la victoria este domingo y superó por 2-0 al Ceuta en su primer partido tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La igualdad se rompió en el minuto 39, Fabricio controló el balón en su campo, dio un gran pase al espacio a Nacho Gil, que, a la carrera, enfiló la portería sin dudarlo, frenó en seco dentro del área, dejando sin opciones a su defensor, y firmó el 1-0, con dedicatoria especial para Jesús de Miguel.

El Ceuta buscó la igualada tras el descanso, pero sin éxito. Neal Viereck, en el minuto 85 puso la sentencia tras aprovechar un córner lanzado por Nacho Gil para, de cabeza, hacer imposible cualquier esfuerzo de Guille Vallejo para impedir el 2-0.

Granada CF 1-0 UD Las Palmas

El Granada logró su sexta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion para colocarse tercero en la clasificación al superar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 1-0 al Las Palmas, que corta una racha de tres partidos ganados de forma consecutiva y cede sus primeros puntos desde la llegada al banquillo de Albert Sánchez.

El equipo andaluz aprovechó un error del portero Caro que perdió el balón ante el delantero Pascual el cual, a placer, anotó el gol del triunfo en el minuto 54.

El Granada le ganó a Las Palmas. / IMAGO

SD Éibar 1-1 Cádiz CF

El Eibar no pudo brindar la victoria que deseaba en la despedida de su presidenta durante los últimos diez años de Amaia Gorostiza, que asistió al palco presidencial por última vez en calidad de máxima dirigente armera.

Se adelantó el Éibar por medio de Guruzeta, en el minuto 60 de la segunda parte, tras rematar de cabeza un buen centro de Adu Ares. Igualó, en el minuto 75, Borja Vázquez, también de cabeza.

CD Eldense 2-0 CE Sabadell

Los goles de Mariano Carmona y Jesús Clemente permitieron al Eldense reencontrarse con la victoria (2-0) tras tres derrotas seguidas y cambiar de dinámica ante un desafortunado Sabadell, que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 35 por expulsión de Catalá y que suma ya cinco jornadas sin ganar.

El Eldense toma aire y pone algo de tierra de por medio con los puestos de descenso a Primera RFEF sobre los que ya tiene seis puntos de ventaja.

- Así queda la clasificación de Segunda división:

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 14 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Almería ALM = 32 14 10 2 2 26 11 19 7 6 1 0 17 6 13 7 4 1 2 9 5 2 CD Castellón CAS = 30 13 9 3 1 24 5 11 5 3 2 0 12 1 19 8 6 1 1 12 4 3 Granada GRA 2 26 13 8 2 3 21 14 13 6 4 1 1 10 5 13 7 4 1 2 11 9 4 Girona FC GIR 4 24 14 7 3 4 24 13 14 8 4 2 2 16 7 10 6 3 1 2 8 6 5 Eibar EIB 1 24 13 7 3 3 22 15 12 7 3 3 1 11 8 12 6 4 0 2 11 7 6 Burgos CF BUR 3 24 14 7 3 4 20 17 17 8 5 2 1 13 8 7 6 2 1 3 7 9 7 Mallorca MLL 1 23 13 6 5 2 18 10 16 7 5 1 1 15 6 7 6 1 4 1 3 4 8 Real Sporting SPO 1 23 14 7 2 5 16 17 10 7 3 1 3 7 8 13 7 4 1 2 9 9 9 Real Oviedo OVI = 21 14 6 3 5 20 18 8 7 2 2 3 8 7 13 7 4 1 2 12 11 10 Córdoba CF CCF 1 20 14 6 2 6 25 25 12 6 4 0 2 11 8 8 8 2 2 4 14 17 11 UD Las Palmas UDL 1 20 14 6 2 6 19 22 11 7 3 2 2 8 8 9 7 3 0 4 11 14 12 Real Valladolid VAD = 18 14 5 3 6 22 21 12 7 4 0 3 15 11 6 7 1 3 3 7 10 13 Tenerife CDT 1 18 13 4 6 3 17 17 12 7 3 3 1 9 5 6 6 1 3 2 8 12 14 CE Sabadell SAB 1 18 14 4 6 4 12 13 12 6 3 3 0 8 4 6 8 1 3 4 4 9 15 Eldense ELD = 17 14 5 2 7 15 19 11 7 3 2 2 11 8 6 7 2 0 5 4 11 16 Leganés LEG 2 15 14 4 3 7 14 24 10 7 3 1 3 9 10 5 7 1 2 4 5 14 17 Celta Fortuna CEL 1 13 13 3 4 6 19 25 9 7 2 3 2 13 13 4 6 1 1 4 6 12 18 Real Sociedad B RSO 1 13 14 3 4 7 17 24 5 7 1 2 4 8 12 8 7 2 2 3 9 12 19 Cádiz CAD 1 11 14 2 5 7 17 19 8 8 2 2 4 10 8 3 6 0 3 3 7 11 20 FC Andorra FCA 1 11 13 3 2 8 18 24 6 6 2 0 4 10 11 5 7 1 2 4 8 13 21 Albacete ALB = 10 13 3 1 9 13 24 6 6 2 0 4 7 9 4 7 1 1 5 6 15 22 AD Ceuta FC CEU = 5 14 1 2 11 10 32 4 7 1 1 5 6 12 1 7 0 1 6 4 20

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