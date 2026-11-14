Alejandro Lombardero, sobre Rodrigo Marina: "Marcaba diferencias hasta jugando al baloncesto; con su personalidad, era cuestión de tiempo"

El ojeador verdiblanco en tierras extremeñas, responsable de la captación de Assane Diao o Tiago Polo, debutó en su actual cargo con un informe sobre el artillero de Plasencia, héroe esta semana en la clasificación copera del primer equipo, con el que debutaba, forzando la prórroga en el minuto 93 ante el Navalcarnero

Se llama Alejandro Lombardero y lleva siete temporadas ejerciendo de ojeador del Real Betis en tierras extremeñas. Un destino curioso para este ex centrocampista de 47 años que tuvo que retirarse prematuramente antes de la treintena por culpa de una dolencia crónica de cadera y que saltó hace unos años a la fama por su ocupación como vendedor de cupones en un pueblo de Badajoz pese a haber formado parte, seguramente siendo el miembro más desconocido, de la generación que se proclamó en 1999 campeona del Mundo sub 20 en Nigeria, con Iker Casillas (suplente entonces de Dani Aranzubia para Iñaki Sáez), Carlos Marchena, Xavi Hernández, Fernando Varela o Fran Yeste. Atiende a ESTADIO Deportivo para hablar de su mentorado de moda.

Tres atacantes sobresalen entre sus recomendaciones

Necesitaba la entidad heliopolitana un hombre de confianza en la zona, "una cantera inagotable" de la que ya habían emigrado hacia Los Bermejales dos talentos como Ángel Ortiz (en 2017, con 12 años, directamente desde Almendralejo) y Rodri Sánchez (aunque éste desde las inferiores del RC Deportivo de La Coruña, con bagaje en las de Atlético de Madrid, RCD Espanyol y FC Barcelona). Su primer encargo fue un espigado artillero de Plasencia que "ya marcaba diferencias en el CD Diocesano" y que esta semana ha debutado con el primer equipo verdiblanco anotando en el 93 el gol que salvaba los muebles a los de Manuel Pellegrini. Tras éste, llegaron Assane Diao y Tiago Polo, con los que ha dado igualmente en el clavo.

Lombardero, con una de sus pupilas. / IG

Premio a la paciencia para el 'tanque' de Plasencia

Después de tres convocatorias sin premio (dos en LaLiga, contra los colchoneros en el Metropolitano y en Son Moix frente al RCD Mallorca; y una en Europa League en la visita al PAOK de Salónica), Rodrigo Marina reforzaba a los mayores en la visita a Santo Domingo ante las bajas de Troy Parrott, con la selección irlandesa, y el aún renqueante 'Cucho' Hernández, saliendo en la recta final para desatascar una eliminatoria que el CDA Navalcarnero había igualado y estaba a punto de voltear. Como en su día Kike Hermosa y Assane Diao, el cacereño llegó bajo el brazo con el pan del 2-2 en el alargue, forzando una prórroga en la que su tocayo Riquelme abrocharía la remontada y la clasificación definitiva.

El placentino, insaciable en las inferiores. / IG

- (Pregunta) ¿Cómo recuerda aquel primer contacto con Rodrigo Marina?

- (Respuesta) Es curioso, porque yo trabajaba como 'scout' del Real Racing Club de Santander en Cataluña, pero me vine a vivir y trabajar a Mérida. Un día, me contactó del Real Betis un dirigente (que todavía no sé cómo consiguió mi contacto) preguntándome si podía hacerles un informe sobre un chaval al que le habían echado el ojo en infantiles, pero que no conocían a fondo. Yo preparé un dossier escrito y visual con todos los detalles, contando cómo era y cómo se desempeñaba con y sin balón, cómo se movía. Acababa de cumplir 13 años cuando se fue para Sevilla.

Tuvo que luchar mucho para dar el perfil. / IG

- (P) ¿Y ya se le veían cosas? ¿Apuntaba tan alto?

- (R) Sí, sí. Aquí marcaba diferencias en el CD Diocesano. Y allí siguió marcándolas. Como curiosidad, al hacer los informes, me intereso por su entorno. Y resulta que también jugaba al básket y era de los mejores; marcaba diferencias hasta en el baloncesto. Te hablo de partidos de 50-60 puntos. Físicamente es un animal. Se las quedaba todas al venir a recibir. Bien dotado técnicamente también y, sobre todo, con mucho gol, que es lo que se buscaba. Otra anécdota es que estaba 'pasadete' de peso. En los primeros 5-6 meses allí en Sevilla, sin embargo, había perdido 7-8 kilos. Un paso adelante que demuestra que tiene ganas, pero también fuerza de voluntad. Se acercó más al profesionalismo. Aprovechó muy bien los servicios que tiene el Real Betis en nutrición, psicólogos y formadores de elite.

Con su inseparable Pablo García. / IG

- (P) ¿Su trabajo acaba cuando recomienda a un chaval y es fichado? ¿O hay luego un seguimiento en el Real Betis?

- (R) Depende un poco. No estoy formalmente obligado, pero con algunos entablas una relación especial, con ellos o con sus familias. Ten en cuenta que estos años he recomendado a muchos y es imposible estar pendiente de todos. Por suerte, la cantera extremeña está de moda y se exporta mucho talento. Es cierto que preguntas a los técnicos o a los coordinadores por varios, por cómo les va, y te alegras cuando escalan. Con Rodrigo Marina, además, es más merecido si cabe. Ya no sólo se ha hecho un nombre en el club, destacando en el juvenil que fue campeón de la Copa de Campeones y a nivel internacional, siendo 'pichichi' de la pasada edición de la Youth League. Ahora, en el primer equipo conocen de qué está hecho.

El artillero, recién operado del cruzado en 2023. / IG

- (P) Habla de que tiene muy merecido lo que está viviendo por aquella grave lesión que casi le retira.

- (R) Así es. Supo levantarse de un obstáculo tan grande, tan duro (lo hizo marcando 44 goles y brindando siete asistencias entre la 24/25 y la 25/26). Fue hace ya tres años (se rompió el ligamento cruzado en octubre de 2023 y se perdió casi toda la campaña 23/24), pero sacó a relucir su carácter de siempre para volver más fuerte. Durante aquel año tan aciago estuve pendiente de él desde la distancia. No quise molestarle, tampoco a su familia, pero desde el club me tenían al tanto de sus progresos. Yo ahí no tenía mucho que decir, porque las decisiones se toman desde arriba. Que volviera como volvió es meritorio.

- (P) El pasado jueves, después de Rodrigo Marina y su gente, seguro que Álex Lombardero fue de los más felices.

- Claro que sí. Que jugadores de ese talento triunfen y tú hayas puesto durante sus inicios un granito de arena te enorgullece. Siempre digo que el Real Betis es un club de cantera. No porque lo digamos, sino porque se está demostrando. Vienen con mucha fuerza desde abajo. Los has visto crecer, formarse aquí en Extremadura, por lo que estos logros te generan una satisfacción enorme.

- (P) Y eso que en verano estuvo a punto de marcharse traspasado y que no había marcado (sigue sin hacerlo) en el Betis Deportivo...

- Me llegaban rumores (se refiere a su fichaje frustrado por el Avellino italiano y la posibilidad a finales de agosto de irse al Barça B). Son decisiones que sólo él puede tomar. Si se queda es que está en un buen lugar y lo sabe. Particularmente, creo que ha tomado la mejor decisión. El tiempo le ha dado la razón. Le tocó debutar con el primer equipo en un partido complicado y hacer el gol que salva una situación límite. Conociéndole, con su personalidad, era cuestión de tiempo.

El cacereño, durante un derbi de cantera. / IG

- (P) Con Pellegrini han promocionado ya, con él, 26 desde el filial, pero muy pocos se afianzaron. ¿Será Marina una excepción?

- Estoy convencido de que tiene nivel para ser un profesional de elite. Todos los que llegan a estas situaciones es que están haciendo algo muy, muy bien. Más, tras una lesión tras grave. Sólo sobreviven los más fuertes. Me encantaría que consiguiese los máximos objetivos posibles. Uno era debutar con el primer equipo. Aparte de talento y gol, me quedo, como ya he dicho, con la personalidad que tiene. Además de ambición y convencimiento... Puede estar ahí. Ser diferencial. Su fortaleza mental es innata. Recuerdo que no sólo sobresalía en infantiles por sus condiciones, sino por el liderazgo sobre el equipo y en las distancias situaciones del juego.