Puntos uno a uno del Real Betis en Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero: Marina debuta a lo grande

Al delantero cacereño, que estuvo a punto de marcharse este verano fuera de España o acabar en otro filial, se le estaba resistiendo el gol esta temporada con el Betis Deportivo, pero, a la cuarta, se estrenó con los mayores marcando el tanto que salvaba los muebles y forzaba la prórroga ante el Navalcarnero en la Copa

Pese a adelantarse a los cinco minutos y perdonar varias ocasiones claras ante un inspirado Calado (que paró un penalti a Isco en el 117), los de Pellegrini se dejan remontar en la reanudación para casi despedirse a las primeras de cambio del torneo del K.O. ante un rival de Segunda RFEF, pero Marina forzó la prórroga y Riquelme impuso luego la lógica

Había acariciado la gloria del debut con la primera plantilla en tres ocasiones, pero Rodrigo Marina se quedó en el banquillo ante PAOK de Salónica, Atlético de Madrid y RCD Mallorca. Le tocó estrenarse este jueves en la Copa del Rey, un 12 de noviembre que quedará grabado a fuego en su memoria. El cacereño, al que se le resistía el gol esta temporada con el filial tras un verano en el que se vio fuera (cayéndose a última hora su traspaso al Avellino italiano y no cuajando su salida al Barça B), salvaba los muebles en el 93 con el tanto del empate ante el CDA Navalcarnero que forzaba una prórroga en la que brilló dentro del área, rozando el segundo o alguna asistencia.

Así jugaron los 'neroazzurri' en Santo Domingo

DIEGO CONDE: 5

Concentrado en su estreno este curso, saliendo bien abajo a las primeras de cambio y atento a los intentos lejanos de su ex equipo. En la segunda mitad evitó una clara de Peque, pero tuvo el infortunio de 'regalar' el 1-1 al golpear en su espalda un tiro del rival que se había estrellado en el palo. Vendido en el segundo, ofreció alguna intervención más en el tiempo extra que transmitió tranquilidad.

BELLERÍN: 5

Muy pendiente de la verticalidad de Róber Álvarez y proyectándose, eso sí, bastante en ataque, donde gozó hasta de un par de llegadas claras. Sin Antony en el campo, se adueñó de la banda derecha y rozó una asistencia a Rodrigo Marina en el tiempo extra.

DIEGO LLORENTE: 5

Sereno, con personalidad para sacarla jugada, asumió el mínimo riesgo posible siempre, pero sufrió sobremanera en la reanudación, llegando a menudo tarde y mal. En el 2-1 no se sabe a quién estaba marcando. Se marchó grogui tras un choque con el hombro de Varo en la prórroga, no sin antes cabecear con peligro para propiciar el error de Calado y el 2-3 definitivo de Riquelme.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Tiró de oficio y anticipación en la marca, pero se fue contagiando del despropósito general en la segunda parte. Con todo, bastante mejor que su compañero en el eje de la zaga.

Junior, con Varo. / RBB

JUNIOR: 4

Falto claramente de ritmo, se le vio con ganas de demostrar cosas, también en clave ofensiva. Despistado en la marca tras el paso por vestuarios, permitiendo dos remates peligrosos, el segundo previo al empate. Sustituido, aunque no le mejoraron mucho.

DANI CEBALLOS: 5

Pidió mucho el balón, si bien comenzó con algunas imprecisiones en el pase, que fue corrigiendo con el transcurso de los minutos.

FORNALS: 4

Sin una referencia claramente posicional, bajó a la base constantemente para iniciar jugada. A punto de asistir de tacón a Junior dentro del área rival, acabó asumiendo mucha responsabilidad en la generación por dentro y por fuera, pero con poco acierto. Casi hace un penalti en la última jugada del partido, pero el árbitro le indultó.

ANTONY: 4

Sacó a relucir su clase dejándola pasar con una finta en el 0-1. Muy intermitente desde entonces, corrió bien a la contra para casi regalar el segundo a Roro Riquelme. Disparó muy mal con la derecha al filo del descanso. Desperdició una clarísima justo antes de marcharse sustituido. Sigue gafado de cara al gol.

LO CELSO: 4

De menos a más pese a la tarjeta amarilla, fue encontrando sensaciones a lo largo del primer tiempo y haciendo daño entre líneas, pero no desequilibró ni por dentro ni en derecha.

Gio Lo Celso. / RBB

RODRIGO RIQUELME: 5

Marcó muy pronto casi sin querer, pues buscaba el pase a Antony, desaprovechando luego dos ocasiones clarísimas en el mano a mano para sentenciar y un par más luego con ventaja. Se redimió en la prórroga con el pecho para el 2-3 definitivo.

El madrileño celebra el 0-1. / RBB

AITOR RUIBAL: 6

Muy activo, esta vez como delantero centro. Se ofreció de espaldas para descargar a sus compañeros y no dudó en meter pierna dura cuando hizo falta en el achique. Lo intentó de todas las maneras, asistiendo ya como extremo a Rodrigo Marina en el empate. Acabó expulsado por parar una contra local.

El de Sallent, con Richi Souza. / RBB

ISCO: 6

Su entrada al campo fue decisiva para desatascar el partido. Mejoró, como de costumbre, prácticamente todas las jugadas en que intervino, aunque se fue con una mueca de disgusto al pararle Calado el penalti que él mismo provocó y ver cómo le anulaban luego un tanto por un fuera de juego muy dudoso.

FRAN GARCÍA: 4

Muy blando ante Mario Jiménez en el segundo gol del Navalcarnero, apenas aportó la profundidad que acostumbra.

RODRIGO MARINA: 8

Empujó a la red en el alargue el 2-2 para evitar un descalabro mayúsculo y forzar la prórroga, casi repitiendo en la prolongación. Salvó a las suyos y se movió como pez en el agua dentro del área en los compases finales.

BARTRA: 5

Salió para ejercer de lateral derecho improvisado en el tiempo extra.

NATAN: 5

Seguramente habría descansado del todo, pero la conmoción de Llorente le obligó a vestirse de corto y emplearse a fondo por alto en las postrimerías con los balones colgados.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Refrescó al máximo su once con los menos habituales, sin recurrir de inicio a los jugadores del filial, aunque tenía poco donde elegir bajo palos, en el lateral derecho, en el doble pivote y en la delantera. Tuvo que recurrir a varios de sus pesos pesados, porque la eliminatoria casi se le escapa.