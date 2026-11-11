El técnico del Navalcarnero sabe que "el Betis está increíble, con la flechita para arriba"

Sin embargo, Miguel Zárate cree que los suyos llegan a "un examen muy difícil" contra los verdiblancos "bien preparados y con los deberes hechos", por lo que espera "su mejor partido" pese a "la dificultad" de medirse con un rival que cuenta "con un gran fondo de armario y una plantilla muy potente"

"El equipo llega a un examen muy difícil bien preparado, con los deberes hechos, tanto en Copa Federación como en Liga. Creo que los resultados están acompañando en la línea en la que está trabajando el equipo. También se ha sumado gente a esa convocatoria que estaba lesionada, por lo que el grupo llega con garantías para un partido muy complicado, pero con ganas de hacer las cosas bien, con jugadores disponibles y con la barrita de energía bien recargada", apuntaba este miércoles en rueda de prensa el técnico del ﻿CDA Navalcarnero﻿.

A continuación, ﻿Miguel Zárate se deshizo en elogios hacia su oponente: "﻿Todo el mundo sabe el trabajo y la dinámica en la que se encuentra el Real Betis, con una línea claramente ascendente, con una participación muy alta de toda la plantilla. No es que sólo han participado once, sino que tiene un fondo de armario y una plantilla muy potente. Viene de hacer las cosas en sus competiciones de manera increíble, con la flechita para arriba también. Por lo tanto, sabemos ya la dificultad, pero estamos muy centrados en cómo tenemos que enfocar el partido".

Como ya hiciera en la víspera del choque de la primera eliminatoria de la ﻿Copa del Rey que fue aplazado por el trágico accidente ferroviario de Urda﻿, el de ﻿Majadahonda no descarta dar la sorpresa: "Creemos saber cómo lo tenemos que plantear, dónde existen esos pequeños detalles donde podamos no sufrir tanto y sí buscar algún momento en el que tener ventaja. Los chicos están convencidos de lo que tienen que hacer en el campo, con ganas de demostrar el gran nivel que tiene el equipo ante un contexto de dificultad absoluta y seguramente veamos una versión del CDA Navalcarnero que todavía no ha aparecido; vamos a seguramente hacer nuestro mejor partido".

Un exilio a 20 kilómetros en homenaje a Jesús de Miguel

Aunque no jugará en el pequeño ﻿Mariano González y sí en ﻿Santo Domingo﻿, cree el míster navalcarnereño que no faltará apoyo a los rojiblancos: "La afición se ha volcado y el club ha ayudado para que sea un partido súper especial para todos y, además, que sirva de gran homenaje a Jesús de Miguel, a su familia. Se junta una mezcla muy buena en lo que supone para el club el jugar este tipo de partidos, pero también para los futbolistas vivirlo, en un escenario también igual de bonito, lleno hasta arriba con las dos aficiones y, sobre todo y lo más importante, un día para disfrutar, para homenajear a Jesús y a su familia, que todos los homenajes que se le puedan hacer serán pocos para todo lo que se merece. Que el legado que nos ha dejado de cómo era como futbolista y como persona lo podamos mantener, que es realmente lo más importante del partido de mañana, así como que disfrutemos las dos aficiones y los jugadores de un buen partido y que sea un gran día".

﻿