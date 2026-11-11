Así ha sido la paliza que ha recibido el amigo de Topuria: "Tendréis que rendir cuentas"

La agresión denunciada por Merab Dvalishvili a manos de un grupo de luchadores daguestaníes ha desatado una nueva polémica en la UFC y provocado la contundente reacción de Ilia Topuria, que ha lanzado una advertencia a Usman Nurmagomedov y su entorno

Este miércoles ha estado cargado de polémica en el mundo de la UFC e Ilia Topuria ha sido uno de los protagonistas involucrados. Merab Dvalishvili, que fuera campeón del peso gallo de UFC e íntimo amigo de Ilia Topuria y Aleksandre Topuria, ha denunciado en redes con la cara llena de sangre que había sufrido una agresión por parte de Usman Nurmagomedov y sus matones. Entre ellos se encontraba también el hermano de Usman, Umar Nurmagomedov, quien fuera rival del propio Merab por el título. Junto a los dos hermanos iban 10 peleadores más del Daguestán.

Merab Dvalishvili comentó que son unos cobardes, ya que le atacaron por la espalda, como se puede observar en el vídeo. "Son unos cobardes, unos cobardes. Nos atacaron por la espalda. Eso no lo hace un hombre de verdad", comentó Merab con el rostro ensangrentado tras la paliza recibida. El luchador georgiano ha recibido ánimos de su amigo Ilia por las redes sociales, donde ha denunciado lo ocurrido con su compatriota.

La respuesta de Ilia Topuria

'El Matador' fue claro y contundente en sus redes sociales sobre lo que había ocurrido con su amigo. "Sois un puñado de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Sois todo menos hombres de verdad", respondía el luchador georgiano. En su perfil de 'X' Ilia Topuria aseguraba que Usman ya estaba bajo arresto policial tras lo sucedido.

Los precedentes entre los hermanos Nurmagomedov y Merab e Ilia Topuria

La realidad es que la rivalidad entre los rusos (Daguestán) y georgianos no es nada nuevo en el mundo de la UFC. El rechazo hacia Rusia está muy extendido en Georgia desde la invasión rusa del país en 2008. Las dos regiones tienen una gran tradición de duelos en deportes de combate y agarre, ya sean artes marciales o lucha. Hay una gran rivalidad histórica entre las dos regiones divididas por el Cáucaso.

Usman Nurmagomedov / IMAGO

Sin embargo, por si fuera poco, hay una rivalidad aún más acentuada entre los hermanos Nurmagomedov y la pareja de georgianos formada por Ilia Topuria y Merab. Y es que Dvalishvili derrotó a Umar Nurmagomedov en el UFC 311, hace ya varios años cuando el ruso se presentó como uno de los retadores al título. El equipo liderado por Makhachev y Khabib también ha protagonizado varios cruces con el 'Matador', tanto en redes sociales como en declaraciones públicas. Incluso Usman, que, pese a no haber firmado todavía con UFC, llegó a postularse como un posible rival de Ilia Topuria en el futuro.