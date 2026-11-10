Topuria cuenta qué le ocurrió en la Casa Blanca: "No sabía en qué momento mi coche iba a explotar"

Casi cinco meses después de perder su condición de invicto en la UFC, el luchador hispanogeorgiano detalla cómo las fracturas en el rostro condicionaron su visión, su defensa y hasta su capacidad para atacar durante el combate.

Ilia Topuria sufrió contra Gaethje toda una tortura. Tuvo que seguir peleando con el cuerpo y la visión muy mermados. No fue una cuestión de estrategia ni de falta de preparación. El luchador hispanogeorgiano asegura que las lesiones sufridas durante el combate contra el estadounidense le impidieron desplegar las principales virtudes que le habían llevado a conquistar dos cinturones de la UFC. Casi cinco meses después de aquella noche en la Casa Blanca, 'El Matador' ha decidido explicar qué ocurrió en el enfrentamiento que acabó con su condición de invicto.

Topuria reconoce, en una entrevista concedida a ABC, que había preparado el combate con un plan muy definido, pero que hubo un factor imposible de anticipar: el daño físico que recibió desde los primeros compases. "Teníamos un 'game plan' bastante estricto, sabía lo que tenía que hacer, le he dedicado mi vida a este deporte, he hecho muchos sparrings, y hay cosas que puedes calcular y otras que no. ¿Cuáles no? Habrás visto muchas veces a luchadores recibir golpes muy significativos y se vuelven a casa después de una guerra y no tienen nada roto. Ha sido un peleón pero nadie se rompió nada. Después del segundo asalto ya tenía tres huesos rotos en la cara. ¿Cómo calculas eso?", explica.

El diagnóstico de las consecuencias de aquellos impactos ayuda a entender por qué no pudo responder como acostumbra. Las fracturas afectaron a sus dos órbitas oculares y a la nariz, comprometiendo seriamente su capacidad para ver y respirar. "Nos damos golpes, pero yo he impactado a muchos oponentes míos y no les he roto dos orbitales y la nariz. Simplemente me tocó a mí, fue muy raro desde el primer asalto. Después de la pelea he hablado con muchos doctores y todos te dicen lo mismo, que cuando se te rompe un orbital te disminuye un 70% la visión. Y a eso súmale la nariz. Con un 70% menos de visión, con la nariz rota sin oxigenar mi cuerpo, con los ojos cerrados y llenos de sangre, no veía absolutamente nada. Solo veía los golpes cuando ya los tenía encima. La gente decía que por qué no moví la cabeza, pero claro, eso solo lo hago cuando veo venir el golpe, porque si lo hago por hacer, igual me como una rodilla o una patada", detalla.

La explicación de Topuria va más allá de las dificultades para protegerse. También sostiene que las lesiones le dejaron sin capacidad para ejecutar con precisión sus propios ataques. El luchador considera que perdió las herramientas que habitualmente marcan la diferencia en su estilo: la puntería y el 'timing'.

Ilia Topuria quiere la revancha contra Justin Gaethje.

"No hago las cosas inconscientemente, todo lo que hago es de forma consciente. Y no solamente estaba comprometida mi defensa en el momento en el que se rompieron los huesos, sino también mi ataque. Porque para atacar siempre miro, apunto y tiro a mi objetivo. Mi puntería estaba comprometida y es una de las cosas que más destaco de mí. Tengo un buen 'timing' y muy buena puntería y no pude utilizar mis virtudes porque mi vehículo estaba comprometido. Es como un coche de Fórmula 1, te sales de una curva, el coche en llamas, y tienes que continuar la carrera. Pues mi coche se averió en el primer asalto, en la primera vuelta, y con el coche en llamas tuve que seguir compitiendo. No sabía en qué momento mi coche iba a explotar", sentencia.

Una imagen muy gráfica con la que Topuria describe una pelea en la que, según su versión, tuvo que competir durante varios asaltos con unas condiciones físicas completamente distintas a las que había preparado.