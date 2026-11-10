El PSOE se alía con el Rayo Vallecano sobre los terrenos de ADIF para su nuevo estadio

El secretario general del PSOE de Madrid se ha comprometido con el conjunto vallecano a no utilizar los terrenos de ADIF en El Abroñigal

Novedades sobre el nuevo estadio del Rayo Vallecano. El PSOE de Madrid se ha comprometido la Federación de Peñas del Rayo Vallecano a no utilizar los terrenos de ADIF en El Abroñigal como alternativa para el traslado del nuevo estadio franjirrojo. Así lo ha comunicado el colectivo del Rayo Vallecano, después de mantener un encuentro con representantes socialistas.

“Gracias por recibirnos y por el compromiso adquirido de que los terrenos de ADIF en Abroñigal no se utilicen para sacar al Rayo Vallecano de su ubicación actual”, ha comentado la Federación de Peñas a través de sus redes sociales.

“Gracias por recibirnos y por el compromiso adquirido de que los terrenos de ADIF en Abroñigal no se utilicen para sacar al Rayo Vallecano de su ubicación actual”

El citado mensaje ha venido acompañado por un vídeo publicado por Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid. El dirigente expresa en él su compromiso con la permanencia del Rayo Vallecano en su actual estadio. El secretario general del PSOE de Madrid, además, asegura que su formación defenderá que el equipo franjirrojo no abandone Vallecas, por lo que trabajará en esa línea junto a las peñas rayistas.

La postura del PSOE llega justo en el momento en el que el debate sobre el futuro estadio del Rayo Vallecano está en boca de todos y después de que trascienda el interés del club en construir un nuevo recinto deportivo en los terrenos ferroviarios del Abroñigal, que pertenecen a ADIF.

La alternativa de El Abroñigal para el nuevo estadio del Rayo Vallecano

La opción e El Abroñigal como nuevo destino del estadio del Rayo Vallecano es una opción que salió a la luz el pasado mes de octubre, cuando As adelantó el proyecto que el conjunto rayista maneja. El Gobierno central habría ofrecido al conjunto de Vallecas estos terrenos, siendo una opción que contempla el presidente de la entidad, Raúl Martín Presa.

La superficie del Abroñigal supera los 200.000 metros cuadrados y actualmente tiene actividad ferroviaria y de logística. Para poder construir allí el nuevo estadio del Rayo Vallecano sería necesario alcanzar un acuerdo con ADIF, así como el traslado de la actual actividad y la autorización urbanística para el cambio de uso. Eso permitiría a Martín Presa demoler el actual Estadio de Vallecas y construir allí el nuevo.

La polémica va mucho más allá, pues el Ayuntamiento de Madrid tiene planteado desarrollar ahí el proyecto Madrid Nuevo Sur, con viviendas, actividad económica, espacios públicos y diferentes equipamientos. Es decir, otro elemento más para debate sobre el futuro de los terrenos ofrecidos al Rayo Vallecano.

La afición del Rayo Vallecano.

La afición del Rayo quiere quedarse en Vallecas

Mientras que el presidente del Rayo Vallecano y el Gobierno de Madrid buscan alternativas para la ubicación del nuevo estadio del conjunto rayista, la afición franjirroja lo tiene claro: quiere quedarse en Vallecas.

El compromiso expresado por Óscar López (PSOE) se suma a las posiciones manifestadas con anterioridad por PSOE y Más Madrid, que vienen defendiendo la continuidad del Rayo Vallecano en Vallecas y que defienden que cualquier decisión al respecto sea tomada en connivencia con la afición y el barrio.

Pese a la polémica, el futuro del nuevo estadio del Rayo Vallecano continúa siendo uno de los principales focos de conflicto entre la afición del Rayo, su presidencia y las autoridades. Vallecas se aferra a su Rayo.