Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "Si Carlos Alcaraz me llamara a mí para entrenarlo, no me gustaría que superara en títulos a Rafa. Así que tendría un problema"

El entrenador balear sigue muy de cerca la actualidad del tenis actual y reconoce su predilección por Carlos Alcaraz

Los técnicos españoles están de moda y son muchos los jugadores y jugadores de primer nivel mundial que están entrenados ahora mismo por un español. Hace tan sólo una semana, Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero anunciaban que trabajarán juntos la próxima temporada.

Y este mismo sábado se ha conocido que la marcha de David Ferrer del equipo español de Copa Davis va a ser para hacerse cargo de un Casper Ruud que tenía en su equipo a otro español, Pedro Clar, aparte de a su padre, el extenista Christian Ruud.

Toni Nadal, pese a llevar años fuera del circuito y estar ahora mismo centrado en la Rafa Nadal Academy, sigue siendo uno de los técnicos mejor considerados, aparte de un referente como analista en el tenis actual. El último jugador al que mentorizó fue al canadiense Felix Auger-Aliassime y el pasado año, según ha reconocido él mismo, fue tentado por Alexander Zverev para se pusiera al frente de su equipo.

Lo rechazó y según ha dicho en más de una ocasión en los últimos meses, él está 'fuera del mercado', aunque eso no le ha impedido valorar todo lo que se cuece en el tenis actual. Entre otras cosas, la aparición estelar de Rafa Jódar o el dominio de Alcaraz y Sinner, ahora interrumpido en parte por la gran temporada de Zverev, aprovechando sus lesiones.

Alcaraz, mejor que Sinner

En una entrevista concedida hace unos meses, Toni Nadal hizo una valoración de los dos principales referentes del tenis actual. "A mí me gusta más Alcaraz que Sinner. Hoy en día, Sinner es algo más fiable que él, pero Alcaraz me parece un jugador extraordinario", indicó entonces.

En su día, Toni Nadal dijo que no le habría importado entrenar a un tenista como Jannik Sinner, porque es muy disciplinado a la hora de trabajar. Ahora, viendo el movimiento de técnicos que se está produciendo, ha sido otra vez preguntado por ello en referencia a un Carlos Alcaraz que seguirá con Samu López. "Seguro que -Alcaraz- no me va a llamar. Creo que tiene suficientes buenos entrenadores y creo que no necesita para nada mi ayuda. Si me llamara a mí, no me gustaría que él sobrepasara a Rafael. Así que tendría un problema", admite en este sentido Toni Nadal.

Eso no quita que tenga predilección por el tenista murciano, al que ve, sin duda, como el mejor el tenis actual. "Tenísticamente, me parece buenísimo. Lo hace todo y todo lo hace bien. Es el más rápido, tiene unos golpes demoledores, tanto de drive como de revés. En el saque, que es tal vez lo menos bueno, pero creo que también tiene un buen saque. Es habilidoso, es... buenísimo", analizó un Toni que ha visto mejorar a Alcaraz en el saque en los últimos torneos, como él mismo explicó en París.

El problema del tenis francés, según Toni Nadal

Sobre Carlos Alcaraz no es lo único de lo que ha hablado Toni Nadal en los últimos tiempos. En Tennis_Time7 también le han preguntado sobre qué ve que le falte al tenis francés, que es posiblemente el que más invierte tras Estados Unidos y lleva sin tener un campeón de Grand Slam casi 50 años, mientras que otros países, como España, ha acumulado varios campeones y dos superestrellas (Nadal y Alcaraz).

Pueden ser muchas variables, pero para Toni Nadal hay una que influye: la poca variedad que imprimen. "Los franceses, en mi opinión, tienen un problema. Por lo general, juegan con una táctica y no la cambian. Y piensan que el resultado será el mismo. Para nosotros, los españoles, no es así. Si un día necesitamos correr un poco más, lo hacemos. Otro día, si estamos demasiado tensos, centramos más la pelota. Si nos sentimos bien, empezamos a golpear más fuerte", analiza Toni Nadal.

"Los franceses, no. A veces juegan muy bien, muy bien, muy bien y luego se salen y se van del partido. Entran, juegan con mucha limpieza y estética, y luego cometen muchos errores no forzados. Así es más difícil", añade el técnico balear.