Elche - Betis, en directo la jornada 12 de LaLiga EA Sports en vivo online

Un local que no conoce la victoria ante su público y que justo marca la línea con el descenso recibe a un visitantes muy incómodo que pretende justificar su doble condición de 'equipo de Champions'

Mi nombre es Aitor Torvisco, es un lujo poder dirigirme a vosotros en un encuentro más del Real Betis y... nada, que ¡Vamos al lío!

Quédate ya con nosotros porque, además de ganas de dedicarle nuestra mejor ironía a Don Javier Tebas, vamos a ir repasando todo lo que ha dejado la previa de este partido y de esta jornada que seguramente no debería haberse disputado si lo que se pretendía era homenajear la memoria del fallecido Jesús de Miguel

Aquí estamos ya para abrir el directo en el que te vamos a contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el partido que Elche y Betis disputan a partir del siempre incómodo horario de las 14:00 que se inventó LaLiga para sus cosas del dinero

El Elche CF, a través de sus medios oficiales, ha explicado cómo serán las iniciativas para recordar la figura del delantero del CD Tenerife, fallecido el pasado martes después de recibir un brutal golpe en el pecho en el último minuto del encuentro liguero ante el FC Andorra

La sesión dominical de la jornada 12 en LaLiga EA Sports arranca con un Elche CF - Real Betis fijado para el horario de sobremesa, esa franja incómoda para todo el mundo menos para el pueblo asiático al que tanto intenta agradar el ente presidido por Javier Tebas después del 'caso Mbappé' y la polémica suscitada por el 'meme' que recrea al delantero francés sobre la figura del histórico Mao Zedong. Paradojas del odioso 'fútbol moderno' al margen, el Estadio Martínez Valero acoge un duelo entre los dos extremos clasificatorios.

Se miden un equipo local que no ha conseguido todavía sumar su primera victoria ante su gente y un conjunto visitante que sólo ha sufrido una derrota en sus cinco compromisos como foráneo (dos de siete entre el campeonato liguero y la UEFA Champions League). Los de Martín Anselmi necesitan tres puntos para mantenerse fuera de los puestos de descenso que ahora bordea y los de Manuel Pellegrini los quieren para conservar su colchón en el 'Top 4' que da acceso a la máxima competición continental.

Lemar y Marc Aguado, bajas sensibles para Martín Anselmi

El Elche CF no podrá contar para este encuentro con Thomas Lemar, lesionado la pasada jornada en la derrota ante el Valencia CF (0-1) y una de las referencias del juego ofensivo franjiverde. También sigue fuera otro titular indiscutible como es Marc Aguado, quien continúa con su recuperación tras sufrir una lesión en el tobillo hace varias jornadas. Además, Gonzalo Villar y Yago de Santiago han arrastrado problemas físicos durante la semana y llegan algo tocados.

Pellegrini sigue sin Cucho ni Facundo Bernal y deja en tierra a Lo Celso

Con la intención incrementar su ventaja sobre la Real Sociedad antes del parón liguero, el Real Betis afronta el duelo en tierras alicantinas con las únicas bajas obligadas del sancionado Facundo Bernal y del lesionado Juan Camilio 'Cucho' Hernández. Asimismo, Pellegrini ha sorprendido en la previa dejando fuera a Giovani Lo Celso por una decisión técnica que siembra muchas interrogantes acerca de su situación en la entidad de cara al mercado invernal de fichajes que abrirá en poco más de mes y medio.

A cambio, el técnico chileno ha incluido a Iker Losada, habitual descarte que también está avisado de la pertinencia de buscar equipo en enero, y ha recuperado tanto a Junior Firpo, después de un mes en el dique seco por una dolencia muscular, como a Álvaro Fidalgo, que a última hora no pudo viajar a Dortmund por culpa de un proceso vírico. Cabe recordar que, además de ser el último partido para ambos antes del parón, en el caso del Betis también es el último choque previo a El Gran Derbi del próximo 21-N ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por eso, extremará precauciones ante posibles sanciones o lesiones.