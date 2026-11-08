Villarreal - Getafe: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido:

Iñigo Pérez, en la cuerda floja, tratará de solventar las dudas en el partido ante el Getafe en casa. El submarino amarillo intentará volver a la senda de la victoria tras el duro tropiezo en Champions ante el PSG

El Villarreal recibirá al Getafe este domingo a las 18:30 de la tarde en el estadio de la Cerámica. Este partido, correspondiente a la jornada 12, se verá marcado por la obligación de conseguir la victoria por parte del conjunto amarillo tras las dudas hacia el proyecto de Iñigo Pérez; el técnico navarro se encuentra en una situación delicada tras la dura derrota en Champions ante el PSG por 6-0 y sumándose la derrota en casa la pasada jornada de liga ante el Espanyol. Por su parte, el Getafe buscará mantener la dinámica de la victoria tras ganar al Sevilla en la anterior jornada.

El proyecto de Iñigo Pérez, en riesgo

La dura derrota el pasado martes ante el conjunto parisino marcó un antes y un después dentro de la dirección del club. En los titulares ya aparece la palabra destitución tras las sumas derrotas frente al Espanyol y la inferioridad marcada ante el equipo de Luis Enrique durante todo el encuentro. La sensación fue de un equipo caído y un proyecto marcado en rojo; fueron 4 goles en 8 minutos de diferencia. En LaLiga, el submarino amarillo tampoco ha conseguido mantener una trayectoria constante. Son 12 puntos en 11 jornadas, un resultado al que no está acostumbrado el conjunto amarillo en estos últimos años. Su último resultado fue una derrota ante el Espanyol, después de caer también frente al Real Madrid y empatar contra el Elche.

Por eso, este partido se presenta como una oportunidad de oro para el joven técnico español para disipar las dudas de estas semanas. El exentrenador del Rayo, quien consiguió una final europea con el conjunto de Vallecas, llegó como una apuesta arriesgada, pero tomada de forma clara por parte de Juan Roig. El directivo destituyó a Marcelino para poner las riendas del club a manos de Iñigo Pérez. Ahora este se sitúa en la cuerda floja tras los últimos resultados. Si no consigue vencer al Getafe en casa para calmar la situación, la dirección estará volcada en decidir si seguirán confiando en el proyecto o, por el contrario, acabarán destituyéndolo para cambiar el rumbo del club.

El Getafe quiere aprovechar las dudas del Villarreal

El Getafe llegará a Villarreal con una situación diferente. El conjunto de José Bordalás consiguió una victoria importante por 3-1 ante el Sevilla en la jornada anterior, un resultado que le permite afrontar esta visita con confianza.

El encuentro supone una oportunidad para que el Getafe sume fuera de casa y se distancie de la zona baja de la clasificación. Actualmente, ambos equipos cuentan con 12 puntos, por lo que el resultado de este partido puede tener importancia para el rumbo de los dos conjuntos.

Alineaciones probables del Villarreal y Getafe

Villarreal: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye, Moleiro, Buchanan; Pepé y Mikautadze.

Getafe: Soria; Carvajal, Boselli, Djené, Mojica; Andrés Garcia, Mangala, Gudelj, Terrats; Unal y Satriano.

Horario y dónde ver el encuentro:

Este partido entre el Villarreal y el Getafe se jugará este domingo 8 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio de La Cerámica. Este partido corresponde a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Se podrá disfrutar en televisión a través de DAZN y LaLiga TV Bar.