Convocatoria Selección Española en directo | La lista de Luis de la Fuente para los partidos de España en la Nations League contra Chequia e Inglaterra

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo la convocatoria de Luis de la Fuente para los encuentros contra Chequia (12 de noviembre) e Inglaterra (15). España se juega el primer puesto de su grupo, con el pase ya asegurado

¡Buenos días! Comenzamos la retransmisión de la nueva convocatoria de Luis de la Fuente para los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la Nations League, en los que España se medirá a Chequia e Inglaterra.

La lista de Luis de la Fuente para los dos últimos encuentros de España en la Nations Legue, contra Chequia e Inglaterra, se hará pública a las 11:30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

No será hasta una hora más tarde, a las 12:30 horas, cuando el seleccionador español Luis de la Fuente comparezca ante los medios de comunicación en el estadio Metropolitano para analizar sus decisiones y ofrecer las primeras explicaciones sobre los futbolistas elegidos.

Mientras que comenzamos a repasar la posible lista, con las bajas aseguradas por lesión y los posibles novedades, dejamos por aquío la convocatoria ideal que propone la IA a De la Fuente Así debe ser la convocatoria ideal de España, según la inteligencia artificial

Como hemos comentado anteriormente, la convocatoria de Luis de la Fuente este viernes estará marcada por las bajas de Rodri y Dani Olmo, las dudas sobre algunos futbolistas y la posibilidad de que haya novedades importantes. La principal duda a resolver es obvia: ¿Quién ocupará el vacío dejado por Rodri?

El susituto de Rodri: Las bajas de Rodri y Dani Olmo condicionan una convocatoria en la que pueden aparecer caras nuevas. La lesión del centrocampista del Manchester City, que estará alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego, obliga a buscar alternativas para una posición clave.La lógica invita a pensar que será Zubimendi quien coja nuevamente las rienda en la sala de máquinas de la Selección, como ya ocurriera tras la grave lesión de rodilla que el capitán de la 'Roja' sufrió en septiembre de 2024. Con el ahora jugador del Arsenal ahí, España ganó ocho partidos y empató tres. En cualquier caso, el momento del Zubimendi actual no es el de entonces. Primero en la Real y luego en el Arsenal estaba en la cresta de la oola, mientras que ahora es noticia por haber jugado este miércoles como titular por primera vez un partido este curso, de Champions o de Premier.

"Tenemos al mejor mediocentro del mundo, Rodri, y al segundo mejor, Zubimendi", ha llegado a decir públicamente Luis de la Fuente, por lo que, pese a que el momento del futbolista del Arsenal no sea el mejor, seguirá confiándole a él esa tarea.

Más incógnitas se abren a la hora de buscar el recambio. Por primera vez después de mucho tiempo, Pablo Barrios está disponible para ir con España y la de pivote es una de las posiciones que puede ocupar el rojiblanco. Otras opciones de peso son Luis Milla, del Como, Chema Andrés, del Brighton y pivote de la sub 21, o el bético Marc Roca. También aparecen en las quinielas hombres como Sergi Altimira (Sporting de Portugal), así como otros perfiles tipo Javi Guerra, Fornals o Isco.

También hay varias dudas en la convocatoria. Eric García ha evolucionado favorablemente de sus problemas físicos y podría estar disponible. Está por ver si Luis de la Fuente confía en él o prefiere no ir con prisas. Entre los nombres que apuntan a regresar destacan Joan García y Pedro Porro. La presencia del arquero del FC Barcelona dejaría sin opciones a Josep Martínez y a Álvaro Valles , una de las sensaciones bajo palos en el campeonato doméstico.

En la zaga también cotiza la opción de Jacobo Ramón, que en lo va de temporada es el mejor central de la Serie A. Pubill iría al lateral derecho como pareja de Pedro Porro. El sacrificado sería Fresneda, mientras que Le Normand, llamado de urgencia tras la lesión de Eric, quedaría en la recámara.

En esta segunda convocatoria de Luis de la Fuente desde que España ganara el Mundial habrá, a buen seguro, un recuerdo a las víctimas del accidente de tren en Urda y al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras una acción con Owono, arquero del Andorra.

El vacío que deje Dani Olmo ofrece un amplio abanico de posibilidades: Isco, Gabri Veiga, Fornals, Moleiro, Yeremay... A priori, Gavi volverá a quedarse fuera de la lista de Luis de la Fuente tras haber perdido protagonismo en el Barça de Flick, como ya ocurrió en el larguísimo parón de septiembre.

Llega el día de conocer la última convocatoria de Luis de la Fuente en este 2026. El seleccionador español dará a conocer este viernes 6 de noviembre la lista de convocados para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Nations League, en los que España se enfrentará a Chequia e Inglaterra. Una convocatoria marcada por las bajas de Rodri y Dani Olmo, las dudas sobre algunos futbolistas y la posibilidad de que haya novedades importantes.

¿A qué hora anuncia Luis de la Fuente la convocatoria de España?

La lista de Luis de la Fuente para los dos últimos encuentros de España en la Nations Legue, contra Chequia e Inglaterra, se hará pública a las 11:30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No será hasta una hora después, a las 12:30 horas, cuando el seleccionador comparezca ante los medios de comunicación en el estadio Metropolitano para analizar sus decisiones y ofrecer las primeras explicaciones sobre los futbolistas elegidos.

La mañana tendrá también protagonismo para la selección sub-21. David Gordo anunciará su convocatoria a las 12:00 horas, entre la publicación de la lista de la absoluta y la rueda de prensa de Luis de la Fuente. El técnico atenderá posteriormente a los medios en el mismo escenario.

La baja de Rodri marcará la convocatoria de España

Las bajas de Rodri y Dani Olmo condicionan una convocatoria en la que pueden aparecer caras nuevas. La lesión del centrocampista del Manchester City, que estará alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego, obliga a buscar alternativas para una posición clave. Tampoco estará Dani Olmo, lesionado en el encuentro ante el PSG. En cambio, Eric García ha evolucionado favorablemente de sus problemas físicos y podría estar disponible.

Entre los nombres que apuntan a regresar destacan Joan García y Pedro Porro, mientras que en el centro del campo aparecen varias alternativas para cubrir la ausencia de Rodri. Pablo Barrios, Marc Roca, Luis Milla y Sergi Altimira son algunos de los candidatos, sin olvidar otras opciones como Javi Guerra, Pablo Fornals o Isco Alarcón. También habrá que estar pendiente de las posibles sorpresas que pueda reservarse el seleccionador.

España llega a esta convocatoria con los deberes prácticamente hechos. Lidera el Grupo C con 12 puntos después de las cuatro primeras jornadas y ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final. Sin embargo, todavía debe certificar la primera posición.

El calendario de la Selección contempla dos encuentros en esta ventana internacional: el jueves 12 de noviembre visitará a Chequia en Praga y el domingo 15 recibirá a Inglaterra en el Metropolitano. Ambos partidos comenzarán a las 20:45 horas.

La concentración arrancará el próximo lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los internacionales están citados a partir de las 13:00 horas. Seguiremos minuto a minuto en ESTADIO Deportivo todas las novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente, los nombres propios de la lista, las ausencias, los posibles regresos y las explicaciones del seleccionador en su comparecencia ante los medios.