Así debe ser la convocatoria ideal de España, según la inteligencia artificial

Lamine Yamal encabeza el ranking de seleccionables con nombres como Jacobo Ramón, Gabri Veiga, Álvaro Valles o Sergio Camello entre los aspirantes a entrar

Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados este viernes a las 11:30 horas.Imago

Luis de la Fuente dará a conocer este viernes a las 11:30 horas la lista de convocados para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La selección española, ya clasificada para la siguiente ronda y líder del grupo C con 12 puntos, se medirá a Chequia el jueves 12 de noviembre y a Inglaterra el domingo 15 en el Metropolitano, dos partidos en los que el seleccionador tendrá que buscar soluciones a las ausencias de Rodri Hernández y Dani Olmo, entre otras posibles bajas.

A la espera de conocer su lista, los datos ofrecen una perspectiva diferente sobre quiénes merecerían estar en la lista. Olocip, compañía especializada en la aplicación de inteligencia artificial, análisis de datos y consultoría para la industria del deporte, ha analizado el rendimiento de los futbolistas españoles en el inicio de curso, tomando como referencia las principales ligas europeas, además de la Saudi Pro League y la Qatar Stars League.

Su modelo no se limita a contabilizar intervenciones, goles o asistencias, sino que mide el valor que generan las acciones de cada jugador en función de cómo modifican las probabilidades de marcar o encajar.

Lamine Yamal, el referente estadístico

El futbolista del Barcelona es el nombre propio del estudio. Lamine Yamal acumula 8,09 puntos de valor en 980 minutos desde agosto, una cifra que le sitúa por delante del resto de extremos y que marca una distancia considerable respecto a los demás candidatos. Es el líder indiscutible de la selección.

En la propuesta de una lista de 26 jugadores, el azulgrana sería indiscutible, acompañado por Nico Williams, Álex Baena, Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal en el frente ofensivo. El análisis también incluye entre los extremos y mediapuntas más destacados a Borja Sainz (Oporto), el exazulgrana Pau Víctor (SC Braga) y Víctor Muñoz (Liverpool), nombres que amplían el abanico de alternativas para De la Fuente. Por contra, no aparece Fabián Ruiz (PSG), un fijo en todas las convocatorias internacionales.

En la portería, el modelo tiene en cuenta al bético Álvaro Valles y también a Ángel Fortuño (Espanyol) junto a David Raya (Arsenal), siendo este último el único que probablemente estará en la lista real junto a Unai Simón y Joan García.

Jacobo Ramón, el central más completo

Una de las grandes sorpresas del estudio aparece en la defensa. Jacobo Ramón, actualmente en el Como, figura como el central más completo de los analizados, con un valor acumulado de 4,61 puntos. Su rendimiento se reparte entre las tres grandes facetas del juego: 1,60 en defensa, 1,56 en construcción y 1,44 en ataque.

Sus números reflejan su aportación en diferentes registros. En el apartado defensivo sobresale por sus interceptaciones (0,87) y recuperaciones (0,29), mientras que con balón suma 1,15 puntos a través del pase, 0,33 en conducciones y 0,19 con pases al espacio. Un perfil que no se limita a defender el área, sino que también participa en la salida de balón y aporta en campo contrario.

En la lista de defensas aparecen también José Fontán (FC Arouca), Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante), Rafa Marín (Nápoles), Germán Valera (Elche), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Álex Jiménez (Fiorentina) y Juan Iglesias (Sevilla FC). De todos ellos, el único que tiene casi asegurado el puesto es el lateral colchonero.

Gabri Veiga y Luis Milla, alternativas para el centro del campo

La ausencia de Rodri obliga a buscar soluciones en una posición especialmente delicada. Zubimendi aparece como la alternativa más natural, con futbolistas como Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri o Mikel Merino completando las opciones para la medular.

Sin embargo, los datos de Olocip permiten poner sobre la mesa otros nombres. Gabri Veiga (Oporto), Fermín López (FC Barcelona), Mario Soriano (Deportivo) y Sergi Altimira (Sporting de Portugal) figuran entre los centrocampistas españoles con mayor impacto en este comienzo de temporada. Evidentemente, Pedri también aparece en la clasificación y sería uno de los fijos en cualquier propuesta.

Rodri (FC Barcelona) y Miguel Sierra (Sevilla FC), pese a presentar un rendimiento destacado desde el inicio del curso, se caen del listado por lesión, circunstancia que condiciona las opciones de De la Fuente y que abre la puerta a futbolistas que buscan hacerse un hueco en el combinado nacional.

Sergio Camello, Roberto y Fer Niño, en el radar

En la delantera, Olocip incluye a Sergio Camello (Rayo Vallecano), Adrián Niño (Málaga), Fer Niño (Elche) y Roberto (Espanyol) entre los atacantes españoles más destacados. No obstante, el estudio también advierte de que algunos de ellos han perdido fuelle en las últimas jornadas.

Sin ir más lejos, Roberto acumulaba hasta el 18 de septiembre un valor de 3,81 puntos en 661 minutos, con una media de 0,52 por cada 90 minutos. Desde el 19 de septiembre, su registro ha caído hasta los -0,15 por 90 minutos en 362 minutos disputados.

Una evolución similar ha experimentado Fer Niño, que ha pasado de 0,75 a -0,19 puntos por 90 minutos. Sergio Camello también ha bajado, de 1,01 a 0,26, aunque continúa ofreciendo un balance positivo. Pese a ese descenso, los tres siguen por delante de otros delanteros en la clasificación de la IA.

¿Cómo se mide el rendimiento de los futbolistas?

La metodología analiza la calidad y el impacto de las acciones de cada futbolista, no su volumen. Cada intervención recibe una valoración positiva si mejora las posibilidades de marcar o reduce las opciones de que el rival lo haga. Por el contrario, resta valor cuando perjudica al equipo en esos dos objetivos.

El modelo contempla acciones ofensivas, como los tiros y los duelos; defensivas, como las interceptaciones, recuperaciones, despejes o bloqueos; y de construcción, entre ellas los pases, las conducciones y las acciones a balón parado.