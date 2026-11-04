El vestuario del Elche, partidario de aplazar el partido contra el Betis: "No le estamos dando la importancia que tiene a la muerte de Jesús de Miguel"

El central franjiverde Víctor Chust deja claro que no les corresponde a los futbolistas tomar estas decisiones, pero al mismo tiempo expresa que todo el mundo está "impactado" por lo sucedido y "no pasaría nada" por suspender la jornada 12 en LaLiga EA Sports

La sociedad española no gana para disgustos y tragedias. Compugida desde el dramático accidente ferroviario de Urda (Toledo) del que se cumple una semana este miércoles, en la mañana del martes se sumó la terrible noticia del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, a los 30 años, tras sufrir un brutal impacto por parte del portero del FC Andorra Jesús Owono.

Tras el choque de trenes que costó la vida a 69 personas, la RFEF reaccionó aplazando todos los partidos de Copa del Rey que debía disputarse ese mismo día y ahora, con la muerte del futbolista madrileño, el sindicato AFE ha impulsado una petición para que también se suspendan los partidos previstos para este fin de semana en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, con un Elche CF - Real Betis en el limbo, y en la 13 de LaLiga Hypermotion.

Los problemas de fechas para reubicar el Elche - Betis en caso de que se aplace la jornada 12 en LaLiga

En este sentido, el vestuario del Elche CF se muestra partidario de no jugar el encuentro que el conjunto franjiverde debe afrontar contra el Real Betis a partir de las 14:00 horas de este domingo, día 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero de la ciudad ilicitana.

Cabe recordar que el calendario futbolístico español está tan sumamente tensionado que literalmente no hay fechas disponibles para realojar esta jornada de Primera división -con la de Segunda no debería haber tantos problemas- y que, de hecho, el aplazado duelo copero contra el CDA Navalcarnero ha sido fijado para el próximo jueves, 12-N, en medio del parón liguero por los compromisos de las selecciones y, por lo tanto, los verdiblancos no podrán disponer de sus internacionales.

Mover la jornada liguera se antoja mucho más complicado. Un somero vistazo a la programación permite descubrir que los únicos huecos serían en mitad de las vacaciones de Navidad -el campeonato para el 20 de diciembre para volver el 2 de enero- o ya en febrero, cuando se disputa la Eliminatoria de 'Play-Offs' (equivalente a dieciseisavos de final) de las tres competiciones UEFA.

Es decir, sería necesario que el Real Betis lograse pasar directamente a octavos de final y se ahorrase ese compromiso... o que fuese eliminado de manera temprana, claro está. Lo mismo para FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal CF, RC Celta de Vigo, Real Sociedad y Getafe CF.

Víctor Chust es partidario de la suspensión del Elche - Betis: "No le estamos dando la importancia que tiene"

"Quería tener unas palabras con todo lo sucedido respecto a Jesús de Miguel. Tanto mis compañeros como yo lo lamentamos muchísimo. Desde aquí queremos mandarle el pésame a la familia y un fuerte abrazo en estos momentos tan difíciles", ha explicado el central del Elche CF Víctor Chust en una rueda de prensa concedida tras el entrenamiento matinal de este miércoles. "Personalmente estoy impactado", ha añadido después de una sesión que arrancó con un sentido minuto de silencio.

"Es un compañero con el que he compartido terreno de juego y cuando te levantas con esa terrible noticia... Ahí pones en valor otras cosas y te hace reflexionar sobre la vida, sobre los pequeños momentos que a lo mejor hay que disfrutarlos al máximo. Como te digo, estamos muy, muy dolidos", ha añadido el ex del Cádiz CF, que cree que sería pertinente la suspensión del partido del domingo ante el Real Betis.

"Bueno, no soy yo quién tiene que valorar eso. Como te digo, es una terrible noticia y, si se decide así, pues nosotros lo aceptaremos. No nos afecta quedarnos sin ese partido porque se volvería a jugar en otro momento; pero sí que quizás valoraríamos más todo esto que ha pasado. Al final, todo el mundo está en 'shock' y creo que no le estamos dando la importancia que realmente tiene", ha reflexionado.